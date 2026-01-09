ข่าวต่างประเทศ

เซ็กซ์เปลี่ยนชีวิต! สาวเผยทำการบ้านกับผัวทุกวันตลอด 1 ปีเต็ม ผลลัพธ์ดีเกินคาด

Photo of Bas Basเผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 10:27 น.
93

สาวรายหนึ่งตัดสินใจทำภารกิจสุดท้าทาย ด้วยการมีเซ็กซ์กับสามี “ทุกวัน” ตลอด 365 วัน เพื่อแก้ปัญหาความไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเอง ผลลัพธ์ออกมาดีเกินคาด

การใช้ชีวิตคู่ในระยะยาวมักเผชิญกับความท้าทาย เมื่อความตื่นเต้นในช่วงแรกเริ่มจางหายไปและถูกแทนที่ด้วยกิจวัตรประจำวันอันน่าเบื่อ อาจนำไปสู่สภาวะ “ขาขาด” ในเรื่องบนเตียงได้ แต่สำหรับ บริตตานี กิบบอนส์ เธอเลือกที่จะสวนกระแสด้วยการทำโปรเจกต์พิเศษที่หลายคนอาจมองว่าเกินตัว

บริตตานีเขียนบทความลงในนิตยสาร Women’s Health เพื่อชี้แจงข้อสงสัยที่ว่าเธอทำไปเพื่ออะไร? เธอบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการกู้ซากชีวิตคู่ แต่ต้องการ “ปลดล็อก” ความกังวลเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองที่มักจะคอยบั่นทอนความสุขเวลาอยู่บนเตียง

ในช่วง 6 เดือนแรก เธอเริ่มกล้าถอดเสื้อกล้ามที่เคยใส่เพื่อปกปิดพุงและส่วนเกินออก และเริ่มโฟกัสกับ “ความเสียวซ่าน” มากกว่าการพยายามหามุมกล้องที่ทำให้ตัวเองดูผอม

หลังจากผ่านไป 1 ปีเต็ม บริตตานีพบว่าทัศนคติที่มีต่อตัวเองและสามีเปลี่ยนไปในทางที่น่าทึ่ง เริ่มจากเธอเลิกวิ่งหนีออกจากห้องน้ำหลังอาบน้ำเสร็จเพื่อรีบไปใส่เสื้อผ้า แต่กลับเดินแก้ผ้าไปยังตู้เสื้อผ้าได้อย่างสบายใจ แม้แต่ตอนทำแซนด์วิชให้ลูกไปโรงเรียนเธอก็กล้าใส่เพียงชุดชั้นในเดินไปมาในบ้าน

นอกจากนี้ เธอไม่รู้สึกอยากสะบัดตัวหนีเวลาสามีเข้ามาสวมกอดจากด้านหลังเหมือนเมื่อก่อน แต่กลับเต็มใจรับสัมผัสและความรักนั้นอย่างเป็นธรรมชาติ ก่อนที่เธอจะสรุปว่าทั้งเธอและสามีได้เพลิดเพลินกับร่างกายของกันและกันอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีความกังวลเรื่องไขมันส่วนเกินมาเป็นอุปสรรคอีกต่อไป

ภารกิจนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเพศสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอารมณ์ใคร่ แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้หญิงมองเห็นคุณค่าในตัวเองและสร้างความใกล้ชิดกับคู่ชีวิตได้อย่างยั่งยืนครับ

อ้างอิง : www.unilad.com

 

