อินฟลูสายเฮลตี้ วัย 24 เจ็บอก-อาเจียน หัวใจวายเกือบตาย ช็อก ค่ารักษาเงินหมดตัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 16:03 น.
50
อินฟลูสาวเฮลตี้วัย 24 เจ็บหน้าอก-อาเจียน พบหัวใจวายเฉียบพลัน

ไม่ทันตั้งตัว! เฟย์ กรีนวูด อินฟลูฯ สาวlเฮลตี้วัย 24 เจ็บหน้าอก-อาเจียน หัวใจวายกลางปารีส ต้องผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ หมดค่ารักษา 2 ล้าน แฟนหนุ่มพ้อกินเบียร์แต่แข็งแรง แฟนเล่นพิลาทิสทุกวัน เกือบเอาชีวิตไม่รอด

ใครจะไปคิดว่าความตายจะอยู่ใกล้แค่เอื้อม โดยเฉพาะกับหญิงสาววัยเพียง 24 ปี ที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี นี่คือเรื่องราวอุทาหรณ์ของ เฟย์ กรีนวูด (Faye Greenwood) อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังสายแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ที่จู่ ๆ ก็เกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันขณะไปเที่ยวพักผ่อนที่ปารีส จนต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตเธอและคู่หมั้นไปตลอดกาล พร้อมฝากเตือนคนหนุ่มสาวอย่าชะล่าใจกับสัญญาณเตือนของร่างกาย

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะที่ เฟย์ กรีนวูด และคู่หมั้นหนุ่ม อัลบี โลเวอร์ (Ailbhe Lower) หรือที่รู้จักในชื่อ Mr Bruv ซึ่งมียอดผู้ติดตามรวมกันกว่า 1.6 ล้านคน กำลังท่องเที่ยวอยู่ที่กรุงปารีส จู่ ๆ คนรักก็เริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงและอาเจียน เธอเล่าถึงวินาทีนั้นว่า “ฉันจำรายละเอียดไม่ได้มาก แต่รู้แค่ว่ามันเจ็บปวดมากแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน มันเป็นความรู้สึกหายนะ เหมือนโลกกำลังบีบอัดเข้ามาหาตัว”

สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าอาการป่วย คือ ขั้นตอนการเข้าถึงการรักษา อัลบี แฟนหนุ่มเปิดเผยว่า กว่าเฟย์จะได้แอดมิตเข้าโรงพยาบาล ต้องใช้เวลานานถึง 6 ชั่วโมงครึ่ง เนื่องจากการสื่อสารที่ยากลำบากในต่างแดน รวมทั้งผู้คนและเจ้าหน้าที่ต่างเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการ เพราะมองว่าเธออายุเพียง 24 ปี ไม่น่าจะเป็นโรคหัวใจได้

หลังจากได้รับการส่งตัวกลับมารักษาที่สหราชอาณาจักร อินฟลูฯ สาวต้องเผชิญกับข่าวร้ายว่าเธอจำเป็นต้องผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ ซึ่งอาจต้องรอคิวนานถึง 1 ปี แต่โชคยังเข้าข้างที่เธอได้รับผู้บริจาคและสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในเวลา 4 เดือนเศษ

เฟย์ กรีนวูด อินฟลูเอนเซอร์สาว หัวใจวายเฉียบพลัน
ภาพจาก Instagram : fayegreenwoody

สิ่งที่ทำเอาทั้งคู่แทบล้มทั้งยืนคือภาระค่าใช้จ่ายก้อนโตที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตครั้งนี้ บิลค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลในฝรั่งเศส: 14,000 ปอนด์ (ราว 6 แสนบาท) ประกอบกับค่าเครื่องบินพยาบาล (Air Ambulance) กลับอังกฤษจำนวน 40,000 ปอนด์ (ประมาณ 1.7 ล้านบาท) เงินเก็บทั้งหมดที่ทั้งคู่วางแผนจะใช้ย้ายออกจากบ้านแม่ฝ่ายชายเพื่อไปสร้างครอบครัวถูกนำมาใช้รักษาตัวจนหมดเกลี้ยง

ขณะที่ อัลบี ได้ระบายความในใจถึงความไม่ยุติธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้นกับแฟนสาวว่า “ผมดื่มเบียร์เป็นว่าเล่น กินพายเกร็กส์ (Greggs) ทุกวัน นั่ง ๆ นอน ๆ ไม่ค่อยขยับตัว แต่เธอกินแต่น้ำผักสีเขียว เล่นพิลาทิสทุกวัน แต่เธอกลับเป็นคนที่หัวใจวาย”

นอกจากปัญหาสุขภาพ เฟย์ยังกังวลถึงอนาคตในวงการอินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่น เนื่องจากรอยแผลเป็นขนาดใหญ่จากการผ่าตัด และเธอไม่แน่ใจว่าแบรนด์สินค้าต่าง ๆ จะตอบรับกับภาพลักษณ์ใหม่นี้อย่างไร

ท้ายที่สุด ทั้งคู่ฝากข้อคิดเตือนใจถึงวัยรุ่นและคนทำงานทุกคนว่าอย่ามองข้ามความผิดปกติ หากรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติ แม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยให้รีบไปตรวจเช็กทันที อย่าปล่อยให้หมอผ่านเลยไปต้องจี้ให้ตรวจละเอียด และ อย่าคิดเข้าข้างตัวเองว่า “ฉันยังเด็ก คงไม่เป็นไรหรอก” หรือ “มันไม่มีทางเกิดขึ้นกับฉัน” เพราะพวกเขาก็เคยคิดแบบนั้น จนกระทั่งวันที่ภัยเงียบมาเยือนถึงตัว

สาววัย 24 สายเฮลตี้หัวใจวาย
ภาพจาก Instagram : fayegreenwoody
อินฟลูฯ สาววัย 24 หัวใจวายกลางปารีส ต้องเปลี่ยนหัวใจ
ภาพจาก Instagram : fayegreenwoody
อินฟลูฯ สาววัย 24 อาเจียนและเจ็บหน้าอก พบหัวใจวาย
ภาพจาก Instagram : fayegreenwoody
อินฟลูฯ สาววัย 24 อาเจียนและเจ็บหน้าอก พบหัวใจวาย-2
ภาพจาก Instagram : fayegreenwoody

ข้อมูลจาก : bbc

