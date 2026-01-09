สาวโพสต์แฉ ผัวตำรวจมือปราบ ซ้อมโชว์ลูก-ชักปืนขู่-สั่งทำแท้ง หย่าแล้วเบี้ยวค่าเลี้ยงดู
สาวร้องสื่อ แฉอดีตสามี ตำรวจมือปราบคนดัง นอกใจ-ทำร้ายร่างกาย-ชักปืนขู่ แถมบังคับทำแท้ง หลังหย่าเบี้ยวค่าเลี้ยงดูลูก ยันเดินหน้าฟ้องวินัยจี้ทำตามข้อตกลง
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ เมื่อหญิงสาวรายหนึ่งติดต่อร้องสื่อ แฉพฤติกรรมของอดีตสามีดีกรีนายตำรวจมือปราบ และเป็นพ่อของยูทูบเบอร์ชื่อดัง ทั้งนอกใจ ทำร้ายร่างกาย และใช้อำนาจมืดกดดันจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้
สาวผู้ร้องเรียน เปิดเผยว่า “ตนเองเติบโตที่ต่างประเทศและหลงเชื่อในความดีของฝ่ายชายที่แสดงออกอย่างสม่ำเสมอ จนตกลงแต่งงาน ซึ่งตอนนั้นตนเป็นภรรยาคนที่ 4 ของตำรวจมือปราบคนดังรายนี้ แต่หลังแต่งงานก็ตั้งท้องทันที ผ่านไปเพียง 3 เดือน พฤติกรรมของฝ่ายชายก็เปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือ สามีนอกใจไปหาหญิงอื่นที่มีครอบครัวอยู่แล้ว โดยอ้างว่าเป็นเพียง “เด็กเอ็นฯ”
ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากการมีปากเสียงแล้ว ยังลามไปถึงขั้นมีการลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายต่อหน้าลูก และยังเคยถูกอดีตสามีใช้อาวุธปืนจ่อข่มขู่พรากชีวิต ครั้งหนึ่งฝ่ายชายรีบไปหาหญิงคนใหม่จนส่งลูกผิดโรงเรียน เมื่อปัญหาในครอบครัวเริ่มมีมากขึ้น ตนจึงตัดสินใจขอหย่า
หลังพยายามขอหย่าถึง 3 ครั้ง ผู้บังคับบัญชาต้องยื่นมือมาช่วยไกล่เกลี่ย ฝ่ายชายจึงยอมหย่าให้ และได้มีการตกลงเรื่องทรัพย์สินและค่าเลี้ยงดูบุตร ทว่าปัญหากลับไม่จบสิ้น เมื่อสาวผู้ร้องเรียนตรวจพบว่า ตนกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 หลังหย่าได้ไม่นาน แต่ฝ่ายชายกลับปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยอ้างว่าไม่ใช่ลูกของตน พร้อมกดดันให้ไปทำแท้งด้วยการส่งลิงก์คลินิกมาให้”
สาวผู้เสียหาย เล่าต่อว่า “หลังจากหย่าขาดกันมากว่า 6 เดือน ฝ่ายชายไม่ยอมทำตามที่ตกลง ทั้งเรื่องเงินชดเชยที่ตนยอมให้แบ่งจ่าย เงินส่งเสียเลี้ยงดูลูก และเรื่องรถ
นอกจากจะไม่ทำตามข้อตกลงการหย่าแล้ว ตนยังถูกคุกคามจากหญิงมือที่สามด้วย มีกลุ่มคนมาถ่ายคลิปด่าทอสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อนำคลิปหลักฐานที่ถูกตามราสีจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ร้อยเวรกลับไม่รับฟังตนที่เป็นเจ้าทุกข์ แต่เข้าไปนั่งคุยกับอดีตสามีของเธอแทน ซึ่งตอนนั้นเขาบวชเป็นพระอยู่ ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม”
ขณะนี้ผู้เสียหายได้ดำเนินการฟ้องชู้ไปแล้วตั้งแต่ก่อนหย่า และร้องเรียนทางวินัยไปยังต้นสังกัดของอดีตสามีแล้ว ซึ่งเบื้องต้นตนได้รับทราบข้อมูลมาว่า “จะถูกให้ออกจากราชการได้ จะต้องจับได้ว่าไปยุ่งกับภรรยาของคนอื่น” ซึ่งตนก็เคยคุยกับสามีของหญิงมือที่สาม กับอดีตสามีตนก็เคยพูดเรื่องนี้ ตนยืนยันได้ แต่ถ้าจะถามหาหลักฐานทุกอย่าง ให้อัดเสียงทุกอย่างก็คงไม่ใช่
และที่ต้องออกมาพูดเรื่องนี้ เพราะต้องการให้อดีตสามีทำตามข้อตกลงที่ทำไว้เมื่อตอนหย่า ทั้งเรื่องทรัพย์สินและค่าเลี้ยงดูลูก รวมถึงการที่ตนถูกคุกคามด้วย ตนและลูก ๆ จะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเหมือนชาวบ้านทั่ว ๆ ไปเสียที”
อ้างอิงจาก : โหนกระแส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: