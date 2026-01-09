ข่าว

กรมราชทัณฑ์ ยันไม่เป็นความจริง “นักโทษหญิง VIP” ใช้ชีวิตหรูหราในคุก

เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 08:17 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 08:17 น.
63

กรมราชทัณฑ์ โต้กระแสข่าว นักโทษหญิง VIP ใช้ชีวิตหรูหราในคุก ที่ถูกเผยแพร่ผ่านรายการหนึ่ง ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

กรมราชทัณฑ์ ออกเอกสารระบุว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวผ่านรายการหนึ่ง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 โดยกล่าวอ้างถึงการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังหญิงรายหนึ่ง ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีภายในทัณฑสถานหญิงกลาง ว่ามีความเป็นอยู่อย่างหรูหรา มีการทำผม ทำเล็บ สวมใส่เสื้อผ้า และนอนในที่พักราคาสูง รวมถึงการใช้จ่ายเงินเกินกว่าที่ระเบียบกำหนดไว้ นั้น

กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีนั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และมาตรฐานสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง หรือ “ข้อกำหนดกรุงเทพ”

ซึ่งบัญญัติให้มีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่คดียังไม่ถึงที่สุดให้แตกต่างจากผู้ต้องขังเด็ดขาด โดยอนุญาตให้สวมใส่ชุดนอน หรือชุดอื่นที่ทางทัณฑสถานจัดให้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากการฝึกวิชาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าภายในทัณฑสถานตามรูปแบบมาตรฐาน และจัดจำหน่ายที่ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้เลือกชื้อในราคาปกติทั่วไป เช่นเดียวกับการให้บริการเสริมสวยและบริการซักรีดเสื้อผ้าผู้ต้องขัง โดยมีการจัดเก็บค่าบริการผ่านระบบบัญชีเงินฝากของผู้ต้องขังอย่างโปร่งใส โดยผู้ต้องขังทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้ภายในระยะเวลาและระเบียบ

ที่กำหนดไว้อย่างเท่าเทียม มิได้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งการให้บริการดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังผ่านหลักสูตรการฝึกวิชาชีพและการดูแลสุขอนามัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในการกลับคืนสู่สังคม

ในส่วนของมาตรการควบคุมการใช้จ่ายเงินของผู้ต้องขังในแต่ละวัน กรมราชทัณฑ์ กำหนดแนวทางผ่านระบบบัญชีเงินฝากผู้ต้องขัง โดยจำกัดวงเงินการใช้จ่ายผู้ต้องขังไว้ไม่เกินวันละ 500 บาท ดังนั้น การกล่าวอ้างว่าผู้ต้องขังมีการใช้จ่ายเงินวันละหลายพันบาท จึงไม่เป็นความจริง และไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบบริหารจัดการการเงินของทัณฑสถานได้ อนึ่ง เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ได้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนกฎหมาย และระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

