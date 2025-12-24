“เท้ง ณัฐพงษ์” พูดชัด ไม่โหวต “อนุทิน” อีกต่อไป อย่าไว้ใจคนที่หักหลังซ้ำสอง
“เท้ง ณัฐพงษ์” แคนดิเดตนายกฯ พรรคประชาชน ประกาศชัด เลือกตั้งครั้งหน้า สส.พรรคจะไม่โหวต “อนุทิน” เป็นนายกฯ อีกต่อไป
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชน ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ ถึงทิศทางการเมืองและจุดยืนของพรรค โดยระบุว่าขณะนี้ตนและพรรคมองไปข้างหน้าแล้ว และเข้าใจความรู้สึกผิดหวังของผู้สนับสนุนเป็นอย่างดี
จึงอยากใช้โอกาสนี้กล่าวขอโทษจากใจจริงต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทั้งกรณีการโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล และความผิดพลาดในการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ไม่สำเร็จ ซึ่งขอน้อมรับผิดในทุกเรื่อง
นายณัฐพงษ์ กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนอย่าสิ้นหวังและขอให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากที่สุด เพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่าการที่พรรคประชาชนแพ้การเลือกตั้ง คือการที่ประชาชนหมดหวังและไม่ออกมาใช้สิทธิ
หากประชาชนออกมาใช้สิทธิถล่มทลายเกิน 80-90 เปอร์เซ็นต์ แล้วผลออกมาว่าพรรคประชาชนไม่ได้เป็นอันดับ 1 ทางพรรคก็พร้อมน้อมรับฉันทามตินั้น แต่จะเสียใจมากกว่าหากประชาชนใช้สิทธิน้อย
ส่วนกรณีที่นายอนุทินใช้คำว่าฝ่ายค้ำนั้น นายณัฐพงษ์มองว่าเป็นเพียงวาทกรรมทางการเมืองที่หวังผลทำลายความน่าเชื่อถือของพรรคประชาชน และทำให้ฐานเสียงสั่นคลอน
ตนขอยืนยันว่าจุดยืนของพรรคยังคงเดิม การโหวตที่ผ่านมาเป็นไปตาม MOA เมื่อเดินหน้าต่อไม่ได้ก็ต้องแยกย้าย ไม่ได้เป็นการพยายามค้ำจุนอำนาจให้อีกฝ่ายแต่อย่างใด
สุดท้าย นายณัฐพงษ์ ประกาศชัดว่า หลังการเลือกตั้งครั้งหน้า ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร จะไม่มี สส. ของพรรคประชาชนคนใดโหวตสนับสนุนให้นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีอีกอย่างแน่นอน และเหตุการณ์เช่นนั้นจะไม่เกิดขึ้นซ้ำสอง พร้อมทิ้งท้ายว่า “อย่าไปไว้ใจคนที่หักหลังซ้ำสอง”
