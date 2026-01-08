ข่าวต่างประเทศสุขภาพและการแพทย์

ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี

เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 17:36 น.
ประกาศแล้ว พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงน้ำตาล อาหารแปรรูป ปฏิวัติใหม่รอบหลายสิบปี

ปฏิวัติวงการโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข สหรัฐอเมริกา ประกาศ พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นอาหารจริง โปรตีนสูง ไขมันอิ่มตัวจากสัตว์ เลิกน้ำตาล กินแป้งน้อย

เลิกกินของแปรรูป เลิกกลัวไขมันธรรมชาติ เติมโปรตีนให้ถึง และตัดน้ำตาลทิ้งไปครับ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2026 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ (HHS) รัฐบาลสหรัฐฯ เปิดตัว พีระมิดอาหารและข้อแนะนำทางโภชนาการฉบับใหม่ (Dietary Guidelines) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายโภชนาการระดับชาติครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ในรอบหลายสิบปี

1. ประกาศสงครามกับ อาหารแปรรูปสูง (Ultra-Processed Foods)

เป็นครั้งแรกที่ข้อแนะนำระดับชาติระบุชัดเจนว่าประชาชนควรหลีกเลี่ยง อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปสูง ข้อมูลจาก CDC พบว่าชาวอเมริกันกว่า 55% ได้รับแคลอรีเกินครึ่งจากอาหารกลุ่มนี้ ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงถึง 32 ชนิด

สิ่งที่ต้องเลี่ยง อาหารกล่องแช่แข็ง, อาหารสำเร็จรูป, ขนมขบเคี้ยวที่เค็มหรือหวานจัด, เครื่องดื่มรสหวาน, น้ำอัดลม และเครื่องดื่มชูกำลัง

2. น้ำตาล สารปรุงแต่ง

แนวทางใหม่เข้มงวดกับน้ำตาลเติมแต่งอย่างมากระบุว่า “ไม่มีปริมาณน้ำตาลเติมแต่งใดที่แนะนำให้บริโภค” คือไม่กินเลยดีที่สุด

หากจะทาน ในหนึ่งมื้อไม่ควรมีน้ำตาลเติมแต่งเกิน 10 กรัม แนะนำให้เลี่ยงอาหารที่มี สีผสมอาหาร, กลิ่นสังเคราะห์, วัตถุกันเสีย และสารให้ความหวานแทนน้ำตาล

ข้อยกเว้น: น้ำตาลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (เช่น ในผลไม้สด) ยังสามารถทานได้ตามปกติ

3. จบยุคกลัวไขมัน

นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่พลิกตำราเดิมอย่างสิ้นเชิง ระบุว่าไขมันดีจากธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็น

แหล่งไขมันที่แนะนำ เนยแท้, มันเนื้อ , น้ำมันมะกอก, อะโวคาโด, ไข่, ถั่ว และผลิตภัณฑ์นมแบบ Full-Fat (นมเต็มมันเนย)

ยกเลิกคำแนะนำเดิมที่ให้กินนมขาดมันเนย (Fat-free/Low-fat) หันมาสนับสนุนไขมันจากสัตว์และพืชธรรมชาติแทนการใช้น้ำมันพืชแปรรูป แม้จะยังคงเพดานไขมันอิ่มตัวไว้ที่ 10% ของแคลอรีรวม แต่ทัศนคติต่อไขมันเปลี่ยนไปในทางบวกมากขึ้น

4. เน้นโปรตีนคุณภาพสูง เพื่อการเติบโตไม่ใช่แค่กันตาย

แนวทางใหม่ให้ความสำคัญกับโปรตีนสารอาหารสูง อย่างมาก โดยเฉพาะในเด็ก

ปริมาณที่แนะนำ: ควรทานโปรตีน 1.2 – 1.6 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ในทุกวัน

แหล่งอาหาร: เนื้อแดง, สัตว์ปีก, อาหารทะเล, ไข่ และโปรตีนจากพืชอย่างถั่ว

ดร. Marty Makary จาก อย.สหรัฐฯ (FDA) กล่าวว่า “คำแนะนำเดิมมีไว้แค่กันไม่ให้เด็กขาดสารอาหารตาย แต่คำแนะนำใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กอเมริกันเติบโตอย่างแข็งแรง (Thrive)”

5. สุขภาพลำไส้คือหัวใจสำคัญ

มีการระบุถึงความสำคัญของ “กัทไมโครไบโอม” (Gut Microbiome) หรือสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้เป็นครั้งแรก เชื่อมโยงสุขภาพลำไส้กับการลดโรคเรื้อรัง เช่น อัลไซเมอร์, เบาหวาน และโรคหัวใจ

สิ่งที่ควรทาน: อาหารหมักดอง (Fermented foods), ผัก, ผลไม้ และอาหารที่มีกากใยสูง เพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์ดีในร่างกาย

6. ผัก ผลไม้ และธัญพืชเต็มเมล็ด

ยังคงยืนพื้นฐานเดิมคือ

  • ผัก: อย่างน้อย 3 เสิร์ฟต่อวัน
  • ผลไม้: อย่างน้อย 2 เสิร์ฟต่อวัน (เน้นผลไม้สดมากกว่าน้ำผลไม้)
  • ธัญพืช: เน้นโฮลเกรน (Whole grains) 2-4 เสิร์ฟต่อวัน และลดแป้งขัดขาว

7. พีระมิดอาหารรูปโฉมใหม่

รูปร่างหน้าตาของพีระมิดอาหารใหม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

  • มุมบน: โปรตีน, ผลิตภัณฑ์นม, และไขมันดี

  • มุมบนอีกด้าน: ผักและผลไม้

  • ฐานล่าง: ธัญพืชเต็มเมล็ด (Whole grains)

สหรัฐอเมริกา ประกาศ พีระมิดอาหารฉบับใหม่ เน้นโปรตีน ไขมัน เลี่ยงอาหารแปรรูป น้ำตาล

สรุป อาหารคือยา

สมาคมการแพทย์อเมริกัน (AMA) ได้ออกมาแสดงความชื่นชมแนวทางใหม่นี้ มองว่าเป็นการนำ “วิทยาศาสตร์และสามัญสำนึก” กลับมาสู่นโยบายสุขภาพ เป้าหมายสูงสุดคือการลดงบประมาณสาธารณสุขมหาศาลที่เสียไปกับโรคเรื้อรังที่เกิดจากการกิน และคืนสุขภาพดีให้ประชาชนด้วยการกลับไปหาธรรมชาติ

