ว่อนเน็ต! พนง.ชาเจ้าดัง ใช้มือเปล่าชง อ้างทำสไตล์อินเดีย ล่าสุดโดนสั่งปิดสาขา-ไล่ออก
ร้านชาแบรนด์ดัง สั่งปิดสาขาไม่มีกำหนด หลังคลิปพนักงานใข้มือเปล่าทำเครื่องดื่มว่อนโซเชียล เจ้าตัวอ้างทำคอนเทนต์เลียนแบบอินเดีย ล่าสุดโดนไล่ออกแล้ว
กลายเป็นคลิปไวรัลที่กำลังเกิดดราม่าดุเดือดในโลกออนไลน์ของจีน เมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของพนักงานสาวรายหนึ่งจากร้านชานมเจ้าดัง แสดงพฤติกรรมไร้สุขอนามัยต่อผู้บริโภค โดยจงใจใช้มือเปล่าในการชงเครื่องดื่ม ทั้งยังหยิบส่วนผสมที่หล่นบนเคาน์เตอร์กลับไปใส่ในแก้ว ก่อนจะใช้มือตัวเองล้วงเข้าไปในแก้วเพื่อคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดี
พร้อมอ้างว่าเป็นการทำชานมสไตล์อินเดีย เพื่อหวังสร้างกระแสความนิยมบนโลกออนไลน์ ซึ่งวัตถุดิบที่พนักงานหญิงรายนี้ใช้ถ่ายคอนเทนต์นั้นเป็นของร้านทั้งหมด ซึ่งคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่และแชร์ต่อกันไปเป็นจำนวนมากจนไวรัล ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของผู้บริโภคที่ถามหาความสะอาดของร้านชานมสาขานี้ บ้างก็ไม่กล้าที่จะกลับไปใช้บริการอีกหลังจากเห็นคลิป
ต่อมาทางบริษัทต้นสังกัดอย่าง Chagee (ชาจี) ต้องรีบออกมาแถลงการณ์ชี้แจงผ่านบัญชี Weibo ระบุว่า จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า พนักงานคนดังกล่าวแอบถ่ายคลิปโดยใช้เวลาและวัตถุดิบที่เหลือในช่วงก่อนปิดร้าน แม้เครื่องดื่มแก้วนั้นจะไม่ได้นำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าและถูกทิ้งในทันที แต่การกระทำดังกล่าวถือเป็นการแย้งกับนโยบายของแบรนด์อย่างชัดเจน ในเรื่องของความสะอาด และการใช้เครื่องมือในการชงชา
เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัท Chagee จึงได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานสาวคนดังกล่าวในทันที พร้อมปิดสาขา ศูนย์การค้า Longwen Baolong Plaza โดยไม่มีกำหนด จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบมาตรฐานใหม่ นอกจากนี้ทางแบรนด์ยังรับผิดชอบด้วยการลดตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาและหัวหน้าภูมิภาค ฐานบกพร่องในการกำกับดูแลและฝึกอบรมพนักงาน
ทางแบรนด์ยืนยันว่า ตกใจและไม่พอใจอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมที่มองข้ามความปลอดภัยของผู้บริโภค พร้อมให้สัญญาว่าจะยกระดับการตรวจสอบทุกสาขาให้เข้มงวดกว่าเดิม เพื่อกู้คืนความเชื่อมั่นที่เสียไปจากน้ำมือของพนักงานเพียงคนเดียว
อ้างอิงจาก : X @Byron_Wan, channelnewsasia
