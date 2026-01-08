ข่าวข่าวต่างประเทศ

ว่อนเน็ต! พนง.ชาเจ้าดัง ใช้มือเปล่าชง อ้างทำสไตล์อินเดีย ล่าสุดโดนสั่งปิดสาขา-ไล่ออก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 09:59 น.
76

ร้านชาแบรนด์ดัง สั่งปิดสาขาไม่มีกำหนด หลังคลิปพนักงานใข้มือเปล่าทำเครื่องดื่มว่อนโซเชียล เจ้าตัวอ้างทำคอนเทนต์เลียนแบบอินเดีย ล่าสุดโดนไล่ออกแล้ว

กลายเป็นคลิปไวรัลที่กำลังเกิดดราม่าดุเดือดในโลกออนไลน์ของจีน เมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของพนักงานสาวรายหนึ่งจากร้านชานมเจ้าดัง แสดงพฤติกรรมไร้สุขอนามัยต่อผู้บริโภค โดยจงใจใช้มือเปล่าในการชงเครื่องดื่ม ทั้งยังหยิบส่วนผสมที่หล่นบนเคาน์เตอร์กลับไปใส่ในแก้ว ก่อนจะใช้มือตัวเองล้วงเข้าไปในแก้วเพื่อคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดี

พร้อมอ้างว่าเป็นการทำชานมสไตล์อินเดีย เพื่อหวังสร้างกระแสความนิยมบนโลกออนไลน์ ซึ่งวัตถุดิบที่พนักงานหญิงรายนี้ใช้ถ่ายคอนเทนต์นั้นเป็นของร้านทั้งหมด ซึ่งคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่และแชร์ต่อกันไปเป็นจำนวนมากจนไวรัล ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของผู้บริโภคที่ถามหาความสะอาดของร้านชานมสาขานี้ บ้างก็ไม่กล้าที่จะกลับไปใช้บริการอีกหลังจากเห็นคลิป

พนง.Chagee ใช้มือเปล่าชงชา ล่าสุดโดนไล่ออก-สั่งปิดสาขาไม่มีกำหนด-4
ภาพจาก : channelnewsasia

ต่อมาทางบริษัทต้นสังกัดอย่าง Chagee (ชาจี) ต้องรีบออกมาแถลงการณ์ชี้แจงผ่านบัญชี Weibo ระบุว่า จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า พนักงานคนดังกล่าวแอบถ่ายคลิปโดยใช้เวลาและวัตถุดิบที่เหลือในช่วงก่อนปิดร้าน แม้เครื่องดื่มแก้วนั้นจะไม่ได้นำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าและถูกทิ้งในทันที แต่การกระทำดังกล่าวถือเป็นการแย้งกับนโยบายของแบรนด์อย่างชัดเจน ในเรื่องของความสะอาด และการใช้เครื่องมือในการชงชา

เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัท Chagee จึงได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานสาวคนดังกล่าวในทันที พร้อมปิดสาขา ศูนย์การค้า Longwen Baolong Plaza โดยไม่มีกำหนด จนกว่าจะผ่านการตรวจสอบมาตรฐานใหม่ นอกจากนี้ทางแบรนด์ยังรับผิดชอบด้วยการลดตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาและหัวหน้าภูมิภาค ฐานบกพร่องในการกำกับดูแลและฝึกอบรมพนักงาน

ทางแบรนด์ยืนยันว่า ตกใจและไม่พอใจอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมที่มองข้ามความปลอดภัยของผู้บริโภค พร้อมให้สัญญาว่าจะยกระดับการตรวจสอบทุกสาขาให้เข้มงวดกว่าเดิม เพื่อกู้คืนความเชื่อมั่นที่เสียไปจากน้ำมือของพนักงานเพียงคนเดียว

พนง.Chagee ใช้มือเปล่าชงชา ล่าสุดโดนไล่ออก-สั่งปิดสาขาไม่มีกำหนด-3
ภาพจาก : X @Byron_Wan
พนง.Chagee ใช้มือเปล่าชงชา ล่าสุดโดนไล่ออก-สั่งปิดสาขาไม่มีกำหนด-1
ภาพจาก : X @Byron_Wan

อ้างอิงจาก : X @Byron_Wan, channelnewsasia

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มั่นมาก! หนุ่มแขมร์ ขิงหนัก อ้างกัมพูชามีทหาร 17 ล้านนาย ลั่นจำใส่กะโหลกไว้ ข่าว

มั่นมาก! หนุ่มแขมร์ ขิงหนัก อ้างกัมพูชามีทหาร 17 ล้านนาย ส่วนไทยมีไม่ถึง 2 ล้าน

8 นาที ที่แล้ว
ร่วมยินดี! บูม เทยกะทะ ซื้อรถใหม่เป็นของขวัญให้ตัวเอง แฟนๆ แห่ส่องเลขทะเบียนรถป้ายแดง บันเทิง

ร่วมยินดี! บูม เทยกะทะ ซื้อรถใหม่ให้ตัวเอง แฟนๆ แห่ส่องเลขทะเบียนรถป้ายแดง

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทนาย “นิค ไรเนอร์” ถอนตัว หลังก่อเหตุฆ่า “ร็อบ ไรเนอร์” พ่อ-ผกก.ดัง

16 นาที ที่แล้ว
12 ม.ค. 69 สแกนหน้ายืนยันตัวตนก่อนรักษาสิทธิบัตรทอง ข่าว

วิธียืนยันตัวตน สิทธิบัตรทอง ก่อนหาหมอ-รับยา 30 บาทรักษาทุกที่ เริ่ม 12 ม.ค. 69

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทหารไทยเข้าเคลียร์ฐานเขมร เจอผู้หญิงผมทอง ดูดีๆถึงกับผงะ เป็นตุ๊กตายาง

37 นาที ที่แล้ว
ช่างภาพอิสระแสดงความไม่เห็นด้วยกับกฎของวัดอรุณ ข่าว

วัดอรุณฯ ขออภัยปมดราม่า “ช่างภาพชุดไทย” แจงกฎจัดระเบียบ หวังคุมภาพลักษณ์

40 นาที ที่แล้ว
สุดสลด! ทหารไทย ใช้แบคโฮกู้ศพทหารเขมร ติดหลุมบังเกอร์ ผู้นำเมินไร้ช่วยเหลือ ข่าว

สุดสลด! ทหารไทย ใช้แบคโฮกู้ศพทหารเขมร ติดหลุมบังเกอร์ ผู้นำเมินไร้ช่วยเหลือ

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เกรี้ยวกราดฟาด “NATO” อวดหยุดสงครามได้แล้ว 8 ที่ ควรได้โนเบล

49 นาที ที่แล้ว
โอ้แม่เจ้า! เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดศักราชใหม่ด้วยคลิปแต่งตัว ชาวเน็ตดูไม่จบ เพราะหลุดโฟกัส บันเทิง

โอ้แม่เจ้า! เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดศักราชใหม่ด้วยคลิปแต่งตัว ชาวเน็ตดูไม่จบ เพราะหลุดโฟกัส

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ร่วมให้กำลังใจ “เควิน คีแกน” ตำนานนักเตะทีมชาติอังกฤษ ตรวจพบมะเร็งในช่องท้อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายพัฒน์ ซัดกลุ่มเพื่อน “ครูบี๋” ป้องชู้ “ควรลาออกให้หมด” จี้ สอบยกแผง ทวงวินัยแม่พิมพ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัยไข่ต้มสีชมพู อย่ากินเด็ดขาด ข่าว

แห่แชร์ ไข่ต้มสีชมพู นึกว่าของแปลก คำตอบทำช็อก อันตรายถึงชีวิต ทิ้งเลยอย่าเสียดาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด ไฟไหม้บ้านกลางดึก คร่าชีวิต 5 ศพ มีเด็กแฝดรวมอยู่ด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยุโรปหนาวมรณะ คร่า 6 ชีวิต ยกเลิก 600 เที่ยวบิน อุณหภูมิดิ่ง -12.5 องศา ป่วนทั้งทวีป ข่าวต่างประเทศ

ยุโรปหนาวมรณะ คร่า 6 ชีวิต ยกเลิก 600 เที่ยวบิน อุณหภูมิดิ่ง -12.5 องศา ป่วนทั้งทวีป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่อนเน็ต! พนง.ชาเจ้าดัง ใช้มือเปล่าชง อ้างทำสไตล์อินเดีย ล่าสุดโดนสั่งปิดสาขา-ไล่ออก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เต้ มงคลกิตติ์” เปิดนโยบาย SpaceX007 ตั้งเป้าไทยบินไปดาวอังคารใน 12 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เด็กอาชีวะไทยเจ๋ง ผงาดคว้าแชมป์ พ่วงอันดับ 2-3 แกะสลักหิมะนานาชาติ ที่ฮาร์บิน 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“จีน” ประณาม “สหรัฐฯ” กลั่นแกล้ง “เวเนซุเอลา” ละเมิดกฎหมายร้ายแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปปมแค้น “ประเทศเมียนมา” ทำไมรบฆ่ากันไม่หยุด มรดกจากยุคอาณานิคมอังกฤษ จบในโพสต์เดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป Milo Manheim พระเอก Tangled ฉบับคนแสดง ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป Milo Manheim พระเอกราพันเซล ไลฟ์แอ็คชั่น โจรเจ้าเสน่ห์ ตรงปกเป๊ะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลานสาวเหยื่อแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว เสียชีวิตแล้ว อุทาหรณ์ที่พัก ไร้ระบบระบายอากาศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ยอมรับไม่ถนัดตั้งคำขวัญวันเด็ก แจงปีนี้ไม่เปิดให้นั่งเก้าอี้ผู้ว่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.พิษณุโลก สั่งสอบใครผลิตป้ายโจมตีพรรคดัง วอนหาเสียงสร้างสรรค์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” มอง “ธนาธร” เสียงเริ่มแปร่ง อาจเห็น “พรรคส้ม” จับมือ “พรรคน้ำเงิน”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาะแล้ว พระเอก-นางเอก ราพันเซล ไลฟ์แอ็คชั่น ทีแกน ครอฟต์ ประกบคู่กับ ไมโล แมนเฮม ตรงบทเหมือนการ์ตูนมาก บันเทิง

เคาะแล้ว พระเอก-นางเอก ราพันเซล ไลฟ์แอ็คชั่น ตรงบทเหมือนการ์ตูนมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 09:59 น.
76
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร่วมยินดี! บูม เทยกะทะ ซื้อรถใหม่เป็นของขวัญให้ตัวเอง แฟนๆ แห่ส่องเลขทะเบียนรถป้ายแดง

ร่วมยินดี! บูม เทยกะทะ ซื้อรถใหม่ให้ตัวเอง แฟนๆ แห่ส่องเลขทะเบียนรถป้ายแดง

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
ช่างภาพอิสระแสดงความไม่เห็นด้วยกับกฎของวัดอรุณ

วัดอรุณฯ ขออภัยปมดราม่า “ช่างภาพชุดไทย” แจงกฎจัดระเบียบ หวังคุมภาพลักษณ์

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
สุดสลด! ทหารไทย ใช้แบคโฮกู้ศพทหารเขมร ติดหลุมบังเกอร์ ผู้นำเมินไร้ช่วยเหลือ

สุดสลด! ทหารไทย ใช้แบคโฮกู้ศพทหารเขมร ติดหลุมบังเกอร์ ผู้นำเมินไร้ช่วยเหลือ

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569

“ทรัมป์” เกรี้ยวกราดฟาด “NATO” อวดหยุดสงครามได้แล้ว 8 ที่ ควรได้โนเบล

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
Back to top button