เมกาเพี้ยนหนัก! คลิป “สาวข้ามเพศ” ช่วยตัวเองในห้องน้ำหญิง ไม่กล้าแจ้งจับ กลัวโดนตราหน้า “เหยียดเพศ”
ฉาวโฉ่แคลิฟอร์เนีย สาวแฉคลิป “สาวข้ามเพศ” นั่งช่วยตัวเองในห้องน้ำหญิงฟิตเนสดัง แต่ไม่กล้าแจ้งตำรวจ กลัวโดนตราหน้า “เหยียดเพศ”
มีคลิปวิดีโอไวรัลเผยให้เห็นเงาของบุคคลหนึ่งกำลังทำกิจกรรมทางเพศด้วยตนเองภายในห้องน้ำหญิงของยิมชื่อดัง Planet Fitness สาขาเมือง Concord รัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า คนในคลิปที่กำลังติ้วตำแจ่วคือ สาวข้ามเพศ
เกรซ ฮัตสัน สมาชิกยิมผู้ถ่ายคลิปวิดีโอ เปิดเผยผ่าน TikTok ว่าเรื่องเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว แต่คลิปเพิ่งกลายเป็นกระแสไวรัลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาพในคลิปแสดงให้เห็นเงาของผู้ที่อยู่ในห้องส้วม ดูเหมือนกำลังช่วยตัวเองอยู่
เกรซระบุในคลิปว่า “ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นคนข้ามเพศหรือไม่ คุณก็ไม่ควรมานั่งทำเรื่องพรรค์นั้นในห้องน้ำหญิง”
เกรซเล่าว่าในขณะเกิดเหตุ เธอได้ไปแจ้งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า แต่พนักงานกลับทำตัวไม่ถูก ไม่รู้วิธีรับมือ แฟนหนุ่มของเธอจึงต้องเข้าไปเผชิญหน้ากับคู่กรณีเอง
สิ่งที่น่าตกใจคือความในใจของเกรซที่ยอมรับว่า ในตอนนั้นเธอรู้สึกลังเลที่จะโทรเรียกตำรวจ เพราะกลัวกระแสสังคมตีกลับ “ฉันคิดจะโทรแจ้งตำรวจ แต่ก็คิดว่าคงทำอะไรไม่ได้ เดี๋ยวคนก็จะหาว่าฉันเป็นพวกเกลียดกลัวคนข้ามเพศอีก” เธอกล่าวด้วยความเสียดายที่ไม่ได้ดำเนินการให้เด็ดขาดกว่านี้
ไวรัลนี้ได้รับความสนใจจาก ทิช ไฮแมน นักร้องดีกรีผู้เข้าชิงรางวัลแกรมมี่ ซึ่งเคยมีประเด็นถูกไล่ออกจากยิม Gold’s Gym ในลอสแอนเจลิส หลังไปเผชิญหน้ากับสาวข้ามเพศที่โชว์อวัยวะเพศชายในห้องแต่งตัวหญิงเมื่อปีก่อน
ทิช ได้โพสต์ข้อความสนับสนุนเกรซว่า “ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงสมควรได้รับความจริง ความปลอดภัย และการปกป้อง ไม่ใช่ความสับสน หรือคำโกหกที่ฉาบหน้าด้วยคำว่าความเห็นอกเห็นใจ… เซ็กส์คือเรื่องจริง ขอบเขตคือสิ่งสำคัญ นี่ไม่ใช่ความเกลียดชัง แต่มันคือการปกป้อง”
เบื้องต้น ทาง Planet Fitness ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอดังกล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จับได้แล้ว ฆาตกรวิปริต ตัดคอหนุ่มขณะช่วยตัวเอง อึ้ง เป็นข้าราชการ ฆ่าในกรมสรรพากร
- งานวิจัยเผย ผู้ชายช่วยตัวเองบ่อยๆ ลดเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก จำนวนหลั่งเยอะกว่าที่คิด
- สึกแล้ว! หลวงพี่ถ่ายคลิปช่วยตัวเอง ที่แท้เป็นพระจากสปป.ลาว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: