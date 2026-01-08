ข่าวต่างประเทศ

“ปรินซ์แบงก์” ถูกแบงก์ชาติกัมพูชา สั่งระงับกิจการทันที ห้ามรับฝาก-ปล่อยกู้เพิ่ม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 11:57 น.
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา สั่งระงับกิจการ “ปรินซ์แบงก์” พร้อมตั้งผู้ชำระบัญชี ห้ามรับฝาก-ปล่อยกู้เพิ่ม ยืนลูกค้าเก่ายังถอนเงินได้ตามปกติ

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา ได้ออกหนังสือคำสั่งระงับการดำเนินกิจการของ ธนาคารปรินซ์ หรือปรินซ์แบงก์ ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของ เฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Prince Holding Group (Prince Group) พร้อมกับสั่งยุติการดำเนินการธุรกรรมทั้งการรับฝากเงิน และการปล่อยสินเชื่อเพิ่ม โดยระบุว่า

“ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา ขอเรียนแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า ธนาคารปรินซ์ จํากัด (มหาชน) ถูกสั่งให้ชำระบัญชีตามกฎหมายของราชอาณาจักรกัมพูชา โดยธนาคารแห่งชาติกัมพูชา ได้แต่งตั้งบริษัท มอริสันกาก เอ็มเคเอ ออดิต-แอคเคาน์ติ้ง จำกัด (Morisonkak MKA audit- accounting Co., Ltd) เป็นผู้ชำระบัญชีของธนาคารพรินซ์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา ระบุว่า ด้วยเหตุนี้ธนาคารปรินซ์ จำกัด (มหาชน) จึงถูกระงับไม่ให้ให้บริการทางธนาคารใดๆ อีกต่อไป รวมถึงการรับฝากเงินและการปล่อยสินเชื่อ โดยบริษัท มอริสันกาก เอ็มเคเอ ออดิต-แอคเคาน์ติ้ง จำกัด จะได้รับสิทธิ์ในการควบคุมและจัดการธุรกรรมรวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดของธนาคารปรินซ์ จำกัด (มหาชน) นับตั้งแต่เวลาที่ประกาศนี้เป็นต้นไป

ในส่วนของลูกค้าที่มีเงินฝากกับธนาคารปรินซ์ จำกัด (มหาชน) สามารถไปถอนเงินได้ตามปกติ โดยต้องเตรียมเอกสารเพื่อขอถอนเงินฝาก ซึ่งจะมีการดำเนินการให้ตามลำดับความสำคัญ ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการธนาคารและการเงิน ในขณะเดียวกัน สำหรับผู้กู้ยืมเงินจากธนาคารปรินซ์ จำกัด (มหาชน) จะต้องดำเนินการตามภาระผูกพันที่มีอยู่ต่อไปตามปกติ

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา และกระทรวง-สถาบันที่เกี่ยวข้อง จะยังคงติดตามการดำเนินงานของคณะผู้บริหารชั่วคราวอย่างระมัดระวังที่สุด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ฝากเงิน รวมถึงลูกค้าอื่นๆ ต่อไป”

ประกาศคำสั่งชำระบัญชีธนาคารพรินซ์จากธนาคารแห่งชาติ
ภาพจาก: FRESH NEWS

ที่มา: FRESH NEWS

