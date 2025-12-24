เบียร์ เดอะวอยซ์ เสิร์ฟลุคคริสต์มาส แหวกลึกโชว์ผิวขาว เซ็กซี่ขยี้ใจ คนไลก์รัว ๆ

เบียร์ เดอะวอยซ์ เสิร์ฟลุคซานตี้ ใส่ชุดแดงกำมะหยี่แหวกอก โชว์ผิวขาวออร่า ชาวเน็ตแห่ชม สวยดั่งนางฟ้าหลุดจากนิยาย คอมพลีตลุคหวานซ่อนเปรี้ยวรับคริสต์มาส
เทศกาลแห่งความสุขเวียนมาบรรจบอีกครั้ง เหล่าคนบันเทิงต่างพากันออกมาแจกความสดใสให้แฟน ๆ ไม่เว้นแม้แต่นักร้องสาวเสียงใสขวัญใจมวลชนอย่าง เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล ที่ปีนี้ขอสลัดลุคมาเป็นซานตี้สาวพราวเสน่ห์ แต่ระดับสาวเบียร์แล้วจะให้มาแบบธรรมดาคงไม่ได้ งานนี้เลยจัดเต็มทั้งความหวานและความแซ่บที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวจนไทม์ไลน์แทบแตก
สาวเบียร์ โพสต์เซตภาพสุดพิเศษนี้ผ่านทางเฟซบุ๊ก Bizcuitbeer เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสมาพร้อมกับแคปชันที่ยืนยันความเป๊ะปังว่า “คริสต์มาสนี้ ถ่ายกันเองที่บ้าน บ้านแสนสุขของเบียร์เอง และทุกคนในบ้านเลย ภาพไม่ต้องแต่งเลยจบหลังกล้อง”
เซตภาพนี้ต้องบอกว่านักร้องสาวเอาอยู่ทุกช็อต ด้วยองค์ประกอบที่ลงตัวทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม และอินเนอร์ โดยมาในชุดเดรสยาวผ้ากำมะหยี่สีแดงสดลายดอกไม้ ขับผิวขาวออร่าให้ดูเปล่งประกาย ดีไซน์คอวีลึกเผยความเซ็กซี่เบา ๆ พอให้ใจสั่น ตัดขอบด้วยลูกไม้สีครีมเพิ่มความวินเทจและดูแพง คอมพลีตลุคด้วยมงกุฎดอกไม้แห้งบนศีรษะให้ลุคเจ้าหญิงในเทพนิยาย หรือนางฟ้าตัวน้อยที่ลงมาโปรยเสน่ห์ พร้อมถือลูกแก้วหิมะเพิ่มบรรยากาศแห่งเวทมนตร์
ทันทีที่ปล่อยภาพเซตนี้ออกมา แฟนคลับและชาวเน็ตต่างพากันเข้ามากดไลก์และคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างล้นหลาม เสียงส่วนใหญ่เทใจไปในทางเดียวกันว่าลุคนี้ดีต่อใจสุด ๆ เช่น “สวยหวานละมุนมากค่ะ”, “น่ารักจริง ๆ อันนี้ขอชมเลย” และ “นางฟ้าชัด ๆ”
