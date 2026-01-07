ทนาย เห็นเองกับตา สภาพ “ทนายตั้ม” ในคุก หลังลือสะพัด ซูบผอม-จิตป่วย
ทนายรุดเยี่ยม “ทนายตั้ม” ถึงเรือนจำ ยันสภาพร่างกายฟิตปั๋ง สวนทางข่าวลือซูบผอม-จิตป่วย ราชทัณฑ์แจงยิบมีแค่ไขมันสูง
ความคืบหน้ากรณี นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มานานกว่า 1 ปี จากคดีฉ้อโกงและฟอกเงิน ล่าสุดเกิดกระแสข่าวลือสะพัดว่าเจ้าตัวมีสภาพร่างกายทรุดโทรม ซูบผอมหนัก สภาพจิตใจย่ำแย่จนต้องพึ่งยากล่อมประสาท
เพื่อคลายข้อสงสัยดังกล่าว เมื่อเวลา 11.30 น. นายเริงยศ ทรัพย์เงินทอง ทนายความส่วนตัวพร้อมทีมงาน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมทนายตั้ม ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือข้อกฎหมาย พร้อมตรวจดูความเป็นอยู่ว่าเป็นจริงตามข่าวลือหรือไม่
นายเริงยศ เปิดเผยภายหลังเข้าเยิ่ยมทนายตั้มว่า สภาพร่างกายของทนายตั้มยังคงดูปกติดี แข็งแรง ไม่ได้ซูบผอมหรือมีอาการเหม่อลอยตามข่าวลือ การพูดคุยโต้ตอบเรื่องคดีความทำได้ดีและฉะฉาน ส่วนสภาพจิตใจยอมรับว่ามีความกังวลและเครียดบ้างตามปกติของผู้ที่ต้องอยู่ในเรือนจำ เฉพาะความเป็นห่วงลูกกับครอบครัว
คำยืนยันจากทนาย สอดคล้องกับเอกสารชี้แจงจาก กรมราชทัณฑ์ ก่อนหน้านี้ ระบุชัดเจนว่า ทนายตั้มยังคงอยู่ในการควบคุมดูแลตามมาตรฐาน ปัจจุบันไม่มีโรคร้ายแรง มีเพียงโรคประจำตัว ไขมันในเลือดสูง ซึ่งแพทย์ได้ดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนสุขภาพจิตมีจิตแพทย์คอยให้คำปรึกษาเรื่องความเครียดเป็นระยะ ไม่ได้ถึงขั้นวิกฤตจนต้องใช้ยากล่อมประสาทเพื่อช่วยนอนหลับแต่อย่างใด
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวจาก นายสิระ เจนจาคะ อ้างถึงเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทภายในเรือนจำนั้น นายเริงยศ ปฏิเสธที่จะให้ความเห็น ระบุว่าตนไม่ได้ติดตามข่าวดังกล่าว ไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกับลูกความ มุ่งเน้นเพียงการหารือเรื่องแนวทางการต่อสู้คดีเท่านั้น
ย้อนรอยคดีดัง ทนายตั้ม ถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ในคดีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง ฟอกเงิน และหลอกลวง น.ส.จตุพร อุบลเลิศ หรือ “เจ๊อ้อย” เศรษฐินีชาวไทย ทั้งกรณีหลอกลงทุนลอตเตอรี่ออนไลน์และซื้อรถเบนซ์หรู รวมมูลค่าความเสียหายตามคำฟ้องกว่า 111 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของศาล
