“ปวิน” ร่อนจดหมายจี้พรรคส้มตรวจสอบ “พิศาล” ทำผิดจริยธรรมชู้สาว
อ.ปวิน ร่อนจดหมายจี้พรรคส้มตรวจสอบ พิศาล มาณวพัฒน์ หลังเปิดตัวเตรียมเป็น รมว.ต่างประเทศ ชี้เคยทำผิดจริยธรรมชู้สาว และเคยปกป้องรัฐประหาร
นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจำศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยเกียวโต ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ภายหลังจากที่ พรรคประชาชนเปิดตัว นายพิศาล มาณวพัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา และอดีตสว. เป็น รมว.ต่างประเทศของพรรคประชาชน
โดย อ.ปวิน ระบุว่า “จดหมายเปิดผนึกถึงพรรคประชาชนและสื่อมวลชน ดิชั้นขอไม่เขียนอะไรมาก แต่ต้องการเรียกร้องให้ทั้งพรรคประชาชนและสื่อตรวจสอบถึงคุณสมบัติของนายพิศาล มาณวพัฒน์ อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ที่เพิ่งได้รับการมอบหมายให้เป็น “รมว กต” หากพรรคประชาชนได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล ในระหว่างที่นายพิศาลดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา
นายพิศาลได้เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ The Washington Post เพื่อปกป้องการทำรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และได้ให้ข้อมูลเท็จว่าไม่มีนักโทษการเมืองในขณะนั้น รวมถึงการให้ข้อมูลเท็จว่า สถาบันกษัตริย์ของไทยประพฤติตนอย่างเคร่งครัดภายใต้รัฐธรรมนูญ และประเด็นที่สองก็มีความเสียหายไม่ต่างกัน เมื่อนายพิศาลทำความผิดจริยธรรมในเรื่องชู้สาวในระหว่างรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ จนเป็นเรื่องใหญ่โตที่ฝ่ายหญิงมาร้องเรียนถึงที่กระทรวงฯ เรื่องนี้พรรคประชาชนต้องออกมาอธิบายอย่างชัดเจนว่า ในขณะที่พรรคประชาชนตรวจสอบจริยธรรมของพรรคอื่น และพรรคได้ตรวจจริยธรรมของ “คนของพรรค” เองด้วยหรือไม่ ขอให้เพื่อนในโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆ ช่วยกันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ”
พร้อมกันนี้ยังได้แท็ค ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน และเขียนข้อความว่า “รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork เก่งในการตรวจสอบจริยธรรมพรรคอื่น แต่ทำไมไม่ตรวจสอบจริยธรรมพิศาล มาณวพัฒน์??”
