มาลี โสเจียตา แถลงเหตุระเบิดที่ช่องบก เกิดจากกองขยะ ทำทหารเขมรเจ็บ 2 นาย
พลโทหญิง มาลี โสเจียตา แถลงด่วน! หลังเกิดเหตุ ‘กองขยะระเบิด’ ในฐานทัพบริเวณช่องบก ทำทหารกัมพูชาบาดเจ็บ 2 นาย ย้ำเป็นอุบัติเหตุขณะเคลียร์พื้นที่
เมื่อเวลา 07.27 น. ของวันที่ 6 มกราคม 2569 เกิดเหตุระเบิดขึ้นบริเวณพื้นทีช่องบก ส่งผลให้กำลังพลฝ่ายกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ ต่อมาทาง พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงระบุว่า
“เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ทหารกัมพูชากำลังปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดและรักษาความเรียบร้อยภายในฐานที่ตั้ง ณ พื้นที่มุมไบ (ช่องบก) ตามปกติ แต่จู่ ๆ กลับเกิดระเบิดขึ้นมาจากกองขยะ ส่งผลให้มีทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 นาย และบาดเจ็บสาหัสอีก 1 นาย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการส่งตัวผู้บาดเจ็บทั้ง 2 นายไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพื่อรับการรักษาเร่งด่วนแล้ว”
มาลี ย้ำชัดว่า คณะทำงานประสานงานชายแดนกัมพูชา-ไทย กำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวให้เรียบร้อยต่อไป เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างสันติภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมยืนยันอย่างหนักแน่นว่ากัมพูชายังคง “ซื่อสัตย์และจริงใจ” ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามเอาไว้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 และปฏิญญาสันติภาพที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
แถลงการณ์ระบุทิ้งท้ายว่า รัฐบาลและกองทัพกัมพูชามุ่งมั่นที่จะแก้ไขทุกปัญหาภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อฟื้นฟู สันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
