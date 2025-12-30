ตรวจหวย

อัปเดต ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวด 30 ธ.ค. 68 หลังเลื่อนวันออกแทนงวด 2 ม.ค. 2569

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 11:50 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 11:55 น.
175

งวดปีใหม่ขยับวันออกรางวัล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี มาเป็น 30 ธ.ค. 68 ตรวจได้ทันทีทั้งเว็บออมสินและระบบตรวจสลาก

สำหรับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี อาจเกิดความสับสนเล็กน้อยว่าเหตุใดงวดต้นปี 2569 จึงมีการประกาศผลในวันนี้ (30 ธันวาคม 2568) ธนาคารออมสินได้ชี้แจงเพื่อคลายข้อสงสัยว่า เนื่องจากวันที่ 1-2 มกราคม เป็นช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

ธนาคารจึงดำเนินการเลื่อนวันออกรางวัลจากเดิมวันที่ 2 มกราคม 2569 มาเป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2568 แทน โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นธรรมเนียมปกติในช่วงวันหยุดยาว และไม่กระทบต่อสิทธิการถูกรางวัลของผู้ฝากแต่อย่างใด

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวด 30 ธันวาคม 2568 ออกรางวัลก่อนปีใหม่
9 MCOT

ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2568

ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตรวจสอบหมายเลขที่ออกรางวัลได้ดังนี้

รางวัลที่ 1 มูลค่า 30,000,000 บาท

  • งวดที่ 253 หมวด ญ 1388327

รางวัลที่ 2 มูลค่า 1,000,000 บาท

  • งวดที่ 253 หมวด B 1270879

รางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท

  • 3596868

  • 5822420

  • 7704340

  • 7767855

  • 5513959

รางวัลที่ 4 มูลค่า 3,000 บาท

  • 3229529

  • 9156524

  • 5965835

  • 1854929

  • 5108046

  • 7604058

  • 0749791

  • 6067093

  • 0912566

  • 5201939

รางวัลที่ 5 มูลค่า 1,000 บาท

  • 0223109

  • 1630552

  • 4630838

  • 8073766

  • 1042445

  • 5042987

  • 4487743

  • 8420187

  • 8025232

  • 0170680

  • 3601441

  • 5013363

  • 0457937

  • 3733250

  • 9322801

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

  • 6511

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

  • 909

ช่องทางการตรวจผลสลากออมสิน

เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ ผู้ถือสลากสามารถตรวจสอบผลรางวัลฉบับสมบูรณ์ได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของธนาคารออมสิน ดังนี้

  • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน กรอกหมายเลขสลากเพื่อตรวจผลอัตโนมัติได้ที่ www.gsb.or.th
  • รับชมการถ่ายทอดสด ติดตามภาพบรรยากาศการออกรางวัลได้ทาง Facebook Live: 9 MCOT

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 31/12/68 ดูดวง

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

8 นาที ที่แล้ว
ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม บันเทิง

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นฟาสต์ฟู้ด-ของทอด สุดท้ายป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นแต่ฟาสต์ฟู้ด สุดท้ายป่วยหนักเกือบไม่รอด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนถึงการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว ข่าวต่างประเทศ

เปิดคำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนรับมือเอเลี่ยน-สงคราม-AI

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กินเลี้ยงบริษัท 2568 ไลฟ์สไตล์

“ปาร์ตี้ออฟฟิศ” เมื่อความสนุกกลายเป็นภาระ เปิดกลยุทธ์ “อยู่ให้รอดและกลับให้เป็น”

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบตัวครูสาววัย 36 ส่งข้อความอนาจารหาลูกศิษย์วัย 12 เนื้อหาติดเรทเกินรับได้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้านถังหูลู่จีนคิวทะลัก หลังชาวเน็ตแห่อุดหนุน ช่วยคุณตาหาเงินเลี้ยงหลาน 3 คน หลังลูกชายตายด้วยมะเร็ง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทลายโรงงานเถื่อน ย้อมแมว “นมกล่อง UHT หมดอายุ” ลบวันที่ทิ้ง-ปั๊มใหม่ หลอกขายออนไลน์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น เที่ยวนอร์เวย์ติดแหง็กกลางพายุ ข่าวดารา

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก รีวิวทริปสิ้นปีที่นอร์เวย์ ยิ้มสู้พายุหิมะ น่ารักจนใจละลาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ยฤทธิรงค์ csi la ข่าวการเมือง

ผู้สมัครสส.ภูมิใจไทย โร่แจ้งความ หลังเพจดังกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติจากเงินวัด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนตรึงกำลัง ซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเข้าวันที่ 2 ระดมยิงจรวดขู่ชาติพันธมิตร สหรัฐฯเชื่อยังไม่บุกเร็วๆนี้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชนินทร์&quot; ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. ข่าวการเมือง

“ชนินทร์” ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม ขอโทษหลังโพสต์คอมเมนต์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับจินนี่ บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม สุดซวย เมนต์คุกคาม จินนี่ หลังกฎหมายใหม่บังคับใช้แค่ 1 ชม.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บ้านเดทตอลโหนกระแส ข่าวอาชญากรรม

คลิปรวบ “แม่บ้านเดทตอล” กลางโหนกระแส โวย “กรรชัย” หลอกให้มาโดนจับ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษกนายกฯ วอน ปชช.เร่งใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

“คนละครึ่งพลัส” เหลือวงเงิน 6,000 ล้าน วอนเร่งใช้ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที เศรษฐกิจ

วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 เด็ดดวง โพสต์โซเชียลได้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปไวรัล ลูกน้อยวิ่งออกถนนโดนรถทับต่อหน้า แม่โพสต์เตือนสติตัวเอง รับเป็นบทเรียนราคาแพง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
จินนี่ยศสุดาโดม ข่าว

2 ผู้สมัครสส.หญิงพรรคส้ม ประณาม “โดมปกรณ์ลัม” หวังกฎหมายคุกคามเพศคุ้มครองทุกคน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เฮียชู” แนะนำ “โดม” ให้ไปรัชดา มีอาบอบนวดให้ได้ระบาย เผื่อจะได้หายอยาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นส่งท้ายปีเก่า 2025 ต้อนรับปีใหม่ 2026 ก้าวสู่ศักราชใหม่ ด้วยใจเบิกบาน ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นส่งท้ายปีเก่า 2025 ต้อนรับปีใหม่ 2026 ก้าวสู่ศักราชใหม่ ด้วยใจเบิกบาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 11:50 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 11:55 น.
175
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 31/12/68

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568
ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นฟาสต์ฟู้ด-ของทอด สุดท้ายป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นแต่ฟาสต์ฟู้ด สุดท้ายป่วยหนักเกือบไม่รอด

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button