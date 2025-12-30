อัปเดต ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวด 30 ธ.ค. 68 หลังเลื่อนวันออกแทนงวด 2 ม.ค. 2569
งวดปีใหม่ขยับวันออกรางวัล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี มาเป็น 30 ธ.ค. 68 ตรวจได้ทันทีทั้งเว็บออมสินและระบบตรวจสลาก
สำหรับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี อาจเกิดความสับสนเล็กน้อยว่าเหตุใดงวดต้นปี 2569 จึงมีการประกาศผลในวันนี้ (30 ธันวาคม 2568) ธนาคารออมสินได้ชี้แจงเพื่อคลายข้อสงสัยว่า เนื่องจากวันที่ 1-2 มกราคม เป็นช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
ธนาคารจึงดำเนินการเลื่อนวันออกรางวัลจากเดิมวันที่ 2 มกราคม 2569 มาเป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2568 แทน โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นธรรมเนียมปกติในช่วงวันหยุดยาว และไม่กระทบต่อสิทธิการถูกรางวัลของผู้ฝากแต่อย่างใด
ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2568
ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตรวจสอบหมายเลขที่ออกรางวัลได้ดังนี้
รางวัลที่ 1 มูลค่า 30,000,000 บาท
-
งวดที่ 253 หมวด ญ 1388327
รางวัลที่ 2 มูลค่า 1,000,000 บาท
-
งวดที่ 253 หมวด B 1270879
รางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท
-
3596868
-
5822420
-
7704340
-
7767855
-
5513959
รางวัลที่ 4 มูลค่า 3,000 บาท
-
3229529
-
9156524
-
5965835
-
1854929
-
5108046
-
7604058
-
0749791
-
6067093
-
0912566
-
5201939
รางวัลที่ 5 มูลค่า 1,000 บาท
-
0223109
-
1630552
-
4630838
-
8073766
-
1042445
-
5042987
-
4487743
-
8420187
-
8025232
-
0170680
-
3601441
-
5013363
-
0457937
-
3733250
-
9322801
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว
-
6511
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
-
909
ช่องทางการตรวจผลสลากออมสิน
เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ ผู้ถือสลากสามารถตรวจสอบผลรางวัลฉบับสมบูรณ์ได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของธนาคารออมสิน ดังนี้
- เว็บไซต์ธนาคารออมสิน กรอกหมายเลขสลากเพื่อตรวจผลอัตโนมัติได้ที่ www.gsb.or.th
- รับชมการถ่ายทอดสด ติดตามภาพบรรยากาศการออกรางวัลได้ทาง Facebook Live: 9 MCOT
ติดตาม The Thaiger บน Google News: