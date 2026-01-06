ไม่เอาไว้! ผอ. รร.ร้อยเอ็ด ตั้งกรรมการสอบ “ครูบี๋” ปมชู้ทหาร ทำเมียหลวงช้ำ
ผอ.โรงเรียนใน จ.ร้อยเอ็ด สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงครูสาว “บี๋” หลังถูกภรรยาหลวง ท้อง 8 เดือนแฉแชตสยิวคบชู้ สามีทหาร ย้ำ หากผิดจริงโทษหนักถึงขั้นให้ออกจากโรงเรียน
จากกรณีที่หญิงตั้งครรภ์ 8 เดือน เดินหน้าหอบหลักฐานเข้าร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแส และเตรียมดำเนินคดีกับ สามีทหารยศนายสิบ พร้อมแฉความสัมพันธ์ของสามีกับ ครูสาว รายหนึ่ง โดยมีหลักฐานทั้งแชตสนทนาเชิงชู้สาวและประวัติการเดินทางจาก GPS ที่ระบุว่าฝ่ายชายไปหาฝ่ายหญิงที่คอนโดมิเนียม
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 นายบัญชา สุวรรณโท ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด (ต้นสังกัดของครูสาว) ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าว่า ขณะนี้โรงเรียนไม่ได้นิ่งเฉย และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกับครูสาวคนดังกล่าวแล้ว
ผอ. ระบุว่าครูคนนี้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนประมาณ 2 ปี โดยปกติทำงานตามหน้าที่ แต่ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้มีการขอลาป่วยไป ซึ่งกระบวนการสอบสวนจะต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เปิดบทลงโทษหากพบว่าผิดจริง
ทางด้าน นายพนม จันทร์นี ประธานกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ครูสาวรายดังกล่าวยังไม่ได้มารายงานตัวกับคณะกรรมการสอบสวน จึงยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนจากฝั่งผู้ถูกกล่าวหา อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนสรุปว่ามีความผิดจริง จะต้องดำเนินการตามระเบียบวินัยข้าราชการครูอย่างเคร่งครัด
“หากพบว่าทำผิดจริง ก็ต้องว่าไปตามผิดตามที่คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งบทลงโทษอาจถึงขั้นต้องให้ย้ายออกจากโรงเรียนแห่งนี้ หรือดำเนินการทางวินัยตามลำดับความร้ายแรงต่อไป” นายพนมระบุ
สรุปประเด็นสำคัญที่ถูกแฉก่อนหน้านี้
- ภรรยาหลวงจับได้ว่าสามีแอบคบหาครูสาวมาสักระยะ และมีการเรียกชื่อเล่นกันว่า “บี๋”
- ภรรยาอ้างว่าในช่วงที่เธอมีภาวะแท้งคุกคามจนต้องนอนโรงพยาบาล สามีกลับพากิ๊กครูสาวไปเปิดตัวกับครอบครัวฝ่ายชายที่บ้านเกิด
- ภรรยาใช้ข้อมูลจาก “ไลน์เอาต์” (LINE Out) และ GPS จนพบว่าสามีแอบไปหากันที่คอนโดมิเนียมในช่วงที่อ้างว่าติดเวร
ขณะนี้กระบวนการสอบสวนทางวินัยของโรงเรียนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ควบคู่ไปกับการที่ฝ่ายภรรยาประกาศจะเดินหน้าฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งและร้องเรียนทางวินัยทหารกับฝ่ายชายให้ถึงที่สุด
