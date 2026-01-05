สรุปดราม่า เมียท้อง 8 เดือน แฉแชทผัวทหาร คุยเสียวครูสาว เย้ยเมียหลวง “ไปบ่อยเดี๋ยวมันจับได้”
สรุปดราม่าโหนกระแส! เมียท้อง 8 เดือนแฉแชทผัวทหาร-ครูสาว นัดสวิงตอนเมียไม่อยู่บ้าน จับได้ขณะนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ฝ่ายชายบ่นเมียด่าแต่สบายใจที่อยู่กับชู้ เตรียมขยายผลร้องเรียนต้นสังกัด
ประเด็นร้อนในโลกออนไลน์วันนี้ (5 ม.ค.) เพจเฟซบุ๊ก อรรถรส เปิดเผยเรื่องราวสุดช้ำใจของภรรยาสาวที่กำลังตั้งครรภ์ได้ 8 เดือน ต้องมาเผชิญความจริงว่าสามีอาชีพ “ทหาร” แอบนอกใจไปมีความสัมพันธ์กับ “ครูสาว” โดยฝ่ายภรรยาพบหลักฐานสำคัญเป็นบทสนทนาผ่านแชทที่ทั้งคู่คุยกัน ซึ่งเนื้อหาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดสำหรับคนเป็นเมีย
แฉแชทลับ ความสุขบนความทุกข์ของเมีย
อมูลจากเพจระบุว่า ฝ่ายชายมักระบายความในใจกับชู้ว่า “กลับบ้านมาไม่มีความสุขเลย โดนด่าอย่างเดียว” พร้อมเปรียบเทียบว่าคุยกับชู้แล้วสบายใจกว่า ในขณะที่ฝ่ายหญิง (ครูสาว) ก็ตอบรับด้วยข้อความหวานซึ้ง บอกอยากนอนกอด และถามถึงความสัมพันธ์ในอนาคตว่า “ครบ 1 ปีแต่งเลยไหมคะ อยากจ้างหมอลำ”
จุดที่สร้างความสะเทือนใจที่สุดคือช่วงที่ภรรยาต้องแอดมิตเข้าโรงพยาบาล ฝ่ายชายกลับใช้โอกาสนี้ไปหาชู้ โดยระบุในแชทว่า “ช่วงนี้มันไม่อยู่… มันน่าจะนอนโรงบาลหลายวันอยู่ครับ ไปบ่อยเดี๋ยวมันจับได้” ด้านครูสาวก็มีการนัดแนะให้แวะมาหาหลังกลับจากโรงพยาบาลก่อนเข้าบ้าน
รู้ว่ามีทะเบียนสมรสแต่ “ขอสู้ต่อ”
แม้ฝ่ายชายจะแจ้งชัดเจนว่าตนเองมีลูก 2 คน (คนโตยังเล็ก และอีกคนที่ยังไม่คลอด) รวมถึงมีทะเบียนสมรสค้ำคออยู่ พร้อมถามชู้ว่ารับได้ไหมในสถานะนี้ ทางฝ่ายครูสาวกลับตอบอย่างมั่นใจว่า “บี๋ก็จะสู้ต่อค่ะ ก็แก้ปัญหาไปค่ะ แล้วป๊าจะปล่อยมือบี๋ไหมคะ”
ในแชทยังมีการพูดถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ ฝ่ายชายแสดงความกังวลเรื่องการป้องกัน เพราะยังไม่พร้อมรับผิดชอบเพิ่ม เนื่องจากมีภาระลูก 2 คนและทะเบียนสมรส แต่ฝ่ายหญิงเปรยว่า “อยากจะมีอยู่นะ” และ “รอเมื่อพร้อมก่อนก็ได้ค่ะ”
