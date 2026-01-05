เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ “ครูสาว” นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่
โหนกระแส เดือด เมียท้อง 8 เดือน หอบท้องแฉผัวทหารยศ “ส.อ.” ซุกกิ๊กครูสาว เจ็บปวดทิ้งเมียนอนตกเลือดแต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่ ลั่นเอาผิดวินัย-กฎหมายถึงที่สุด
5 มกราคม 2569 รายการโหนกระแส วันนี้ ทำเอาผู้ชมสะเทือนใจไปตามๆ กัน หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เปิดรายการพูดคุยกับ คุณน้ำตาล หญิงสาวท้องแก่ 8 เดือน มาร้องขอความเป็นธรรมหลังจับได้ว่าสามี ซึ่งรับราชการทหารยศสิบเอก แอบนอกใจไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับครูสาว
ระหว่างรายการ หนุ่ม กรรชัย ได้สอบถามอาการของคุณน้ำตาลด้วยความเป็นห่วงเป็นระยะ หลังทราบว่าเจ้าตัวมีความเครียดสะสมอย่างหนักจนมีภาวะแท้งคุกคาม เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด กำชับว่าหากมีอาการผิดปกติให้แจ้งทันทีเพื่อนำส่งโรงพยาบาล
เปิดปมรักร้าว เมียนอนตกเลือด ผัวพาครูไปเปิดตัว
คุณน้ำตาล เล่าด้วยความชอกช้ำว่า ตนอยู่กินกับสามีมานานเกือบ 5 ปี จดทะเบียนสมรสถูกต้องเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 มีลูกด้วยกัน 1 คน กำลังตั้งครรภ์คนที่ 2
ความผิดปกติเริ่มเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2568 ขณะตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน สามีเริ่มอ้างว่าติดเวร แต่เมื่อเช็กข้อมูลกลับพบว่าออกจากกรมไปแล้ว จนนำไปสู่การจับพิรุธในโทรศัพท์และพบประวัติการโทรหาหญิงอื่นที่ยาวนานผิดปกติ
จุดพีคของเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ขณะที่คุณน้ำตาลต้องนอนแอดมิทที่โรงพยาบาลเนื่องจากภาวะเครียดจนตกเลือด เธอได้พบหลักฐานแชทสนทนาที่สามีคุยกับครูสาวอย่างหวานซึ้ง เรียกแทนกันว่า “บี๋” ในขณะที่พูดคุยกับเธอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ที่เจ็บปวดที่สุดคือ ช่วงวันที่ 2-8 ตุลาคม สามีโกหกว่าจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ความจริงกลับเป็นการ พาครูสาวไปเปิดตัวกับครอบครัว ทิ้งให้ภรรยาที่กำลังอุ้มท้อง ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพียงลำพัง
หลักฐานมัดตัว จีพีเอสโผล่คอนโด-คลิปสวีท
ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา หลักฐานยิ่งชัดเจนเมื่อสัญญาณจีพีเอสของสามีไปโผล่ที่คอนโดมิเนียมของฝ่ายหญิง แถมยังมีคลิปวิดีโอขณะทั้งคู่ว่ายน้ำเล่นกันอย่างมีความสุข โดยที่คุณน้ำตาลมั่นใจว่าฝ่ายครูสาวรับรู้สถานะครอบครัวของเธอมาโดยตลอดแต่ก็ยังเลือกที่จะสานสัมพันธ์
เดินหท้ายที่สุด คุณน้ำตาลยืนยันกลางรายการว่า จะไม่ยอมความและตัดสินใจเดินหน้าดำเนินการทั้งทางวินัยและกฎหมายให้ถึงที่สุด โดยเฉพาะประเด็น จริยธรรมความเป็นครู ของฝ่ายหญิง เพื่อเรียกร้องศักดิ์ศรีคืนให้กับตนเองและลูกในท้อง
