เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ “ครูสาว” นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 14:15 น.
311
โหนกระแส เดือด เมียท้อง 8 เดือน หอบท้องแฉผัวทหารยศ “ส.อ.” ซุกกิ๊กครูสาว เจ็บปวดทิ้งเมียนอนตกเลือดแต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่ ลั่นเอาผิดวินัย-กฎหมายถึงที่สุด

5 มกราคม 2569 รายการโหนกระแส วันนี้ ทำเอาผู้ชมสะเทือนใจไปตามๆ กัน หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เปิดรายการพูดคุยกับ คุณน้ำตาล หญิงสาวท้องแก่ 8 เดือน มาร้องขอความเป็นธรรมหลังจับได้ว่าสามี ซึ่งรับราชการทหารยศสิบเอก แอบนอกใจไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับครูสาว

ระหว่างรายการ หนุ่ม กรรชัย ได้สอบถามอาการของคุณน้ำตาลด้วยความเป็นห่วงเป็นระยะ หลังทราบว่าเจ้าตัวมีความเครียดสะสมอย่างหนักจนมีภาวะแท้งคุกคาม เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด กำชับว่าหากมีอาการผิดปกติให้แจ้งทันทีเพื่อนำส่งโรงพยาบาล

เปิดปมรักร้าว เมียนอนตกเลือด ผัวพาครูไปเปิดตัว

คุณน้ำตาล เล่าด้วยความชอกช้ำว่า ตนอยู่กินกับสามีมานานเกือบ 5 ปี จดทะเบียนสมรสถูกต้องเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 มีลูกด้วยกัน 1 คน กำลังตั้งครรภ์คนที่ 2

ความผิดปกติเริ่มเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2568 ขณะตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน สามีเริ่มอ้างว่าติดเวร แต่เมื่อเช็กข้อมูลกลับพบว่าออกจากกรมไปแล้ว จนนำไปสู่การจับพิรุธในโทรศัพท์และพบประวัติการโทรหาหญิงอื่นที่ยาวนานผิดปกติ

จุดพีคของเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ขณะที่คุณน้ำตาลต้องนอนแอดมิทที่โรงพยาบาลเนื่องจากภาวะเครียดจนตกเลือด เธอได้พบหลักฐานแชทสนทนาที่สามีคุยกับครูสาวอย่างหวานซึ้ง เรียกแทนกันว่า “บี๋” ในขณะที่พูดคุยกับเธอด้วยถ้อยคำหยาบคาย

ที่เจ็บปวดที่สุดคือ ช่วงวันที่ 2-8 ตุลาคม สามีโกหกว่าจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ความจริงกลับเป็นการ พาครูสาวไปเปิดตัวกับครอบครัว ทิ้งให้ภรรยาที่กำลังอุ้มท้อง ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพียงลำพัง

หลักฐานมัดตัว จีพีเอสโผล่คอนโด-คลิปสวีท

ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา หลักฐานยิ่งชัดเจนเมื่อสัญญาณจีพีเอสของสามีไปโผล่ที่คอนโดมิเนียมของฝ่ายหญิง แถมยังมีคลิปวิดีโอขณะทั้งคู่ว่ายน้ำเล่นกันอย่างมีความสุข โดยที่คุณน้ำตาลมั่นใจว่าฝ่ายครูสาวรับรู้สถานะครอบครัวของเธอมาโดยตลอดแต่ก็ยังเลือกที่จะสานสัมพันธ์

เดินหท้ายที่สุด คุณน้ำตาลยืนยันกลางรายการว่า จะไม่ยอมความและตัดสินใจเดินหน้าดำเนินการทั้งทางวินัยและกฎหมายให้ถึงที่สุด โดยเฉพาะประเด็น จริยธรรมความเป็นครู ของฝ่ายหญิง เพื่อเรียกร้องศักดิ์ศรีคืนให้กับตนเองและลูกในท้อง

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

