พระเอกตกอับ “มิคกี้ รูร์ก” ดาราดีกรีออสการ์ เปิดระดมทุนหาเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน หลังโดนสั่งฟ้องไล่ที่
แฟนคลับช็อก มิคกี้ รูร์ก อดีตพระเอกดังดีกรีออกสตาร์วัย 73 ปี เปิดระดมทุนเพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านกว่า 2 ล้านบาท หลังถูกสั่งให้ออกจากบ้าน
กลายเป็นประเด็นที่คนดังในฮอลลีวูดและแฟนหนังต้องหันมามอง เมื่อ มิคกี้ รูร์ก อดีตพระเอกสุดฮอตจากภาพยนตร์เรื่อง The Wrestler และ 9½ Weeks กำลังเผชิญกับวิกฤตที่อยู่อาศัยอย่างหนัก หลังจากเขาไม่สามารถจ่ายค่าเช่าบ้านในลอสแอนเจลิสได้ตามกำหนด
ลียา-โจแอล โจนส์ เพื่อนสนิทและหนึ่งในทีมจัดการของรูร์ก ได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวให้เปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อหาเงินจำนวน 59,100 ดอลลาร์ (ประมาณ 1.8 ล้านบาท) ไปชำระหนี้ค่าเช่าที่ค้างอยู่ ซึ่งในขณะนี้มียอดเงินหลั่งไหลเข้ามาแล้วกว่า 33,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1 ล้านบาท) จากเป้าหมายทั้งหมด 100,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.12 ล้านบาท)
โดยทาง โจนส์ ระบุว่าชื่อเสียงไม่ได้เป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และต้องการให้รูร์กได้อยู่อาศัยอย่างมีศักดิ์ศรีเพื่อให้เขามีโอกาสกลับมาตั้งตัวได้อีกครั้ง
จากรายงานของสื่อต่างประเทศระบุว่า รูร์กได้รับหมายแจ้งให้ออกจากบ้านภายใน 3 วันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา แต่เขาไม่ได้ปฏิบัติตาม จนนำไปสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของบ้าน โดยบ้านของรูร์กเช่าบ้านประวัติศาสตร์ที่นักเขียนชื่อดัง เรย์มอนด์ แชนด์เลอร์ เคยอาศัยอยู่ โดยมีค่าเช่าต่อเดือนสูงถึง 7,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 218,000 บาท)
แต่เมื่อปีที่ผ่านมา รูร์กถูกไล่ออกจากรายการ Celebrity Big Brother UK เนื่องจากพฤติกรรมและคำพูดที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เขาถูกระงับค่าตัวบางส่วน ซึ่งทางผู้จัดการของเขากำลังดำเนินการฟ้องร้องเรียกเงินคืนอยู่ในขณะนี้
มิคกี้ รูร์ก เคยเป็นนักแสดงระดับท็อปของวงการในยุค 80 ก่อนจะหันไปเอาดีด้านการเป็นนักมวยอาชีพและกลับมาโด่งดังอีกครั้งจากบทบาทนักมวยปล้ำในภาพยนตร์ที่ส่งให้เขาเข้าชิงออสการ์ แต่ปัจจุบันเขากลับต้องมาขอความช่วยเหลือจากแฟนคลับเพื่อให้รอดพ้นจากการเป็นคนไร้บ้าน
