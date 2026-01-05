ข่าวกีฬา

ลูกหนังไอร์แลนด์เศร้า! กองหลังดาวรุ่งเสียชีวิตกะทันหัน

เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 22:30 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 19:03 น.
52
Cork City FC devastated young defender
ภาพ @Cork City FC

สโมสรฟุตบอลจำนวนมากร่วมไว้อาลัยการจากไปของ “อลัน เนเกิล” อดีตปราการหลังดาวรุ่งวัย 20 ปี ด้านต้นสังกัดเก่าประกาศระงับการแข่งขันทุกรุ่นในสุดสัปดาห์นี้เป็นเกียรติแก่ครอบครัว

ความสูญเสียครั้งใหญ่เกิดขึ้นในแวดวงลูกหนังของไอร์แลนด์ เมื่อมีการยืนยันข่าวเศร้าถึงการจากไปของ อลัน เนเกิล (Alan Nagle) อดีตนักเตะเยาวชนที่เคยค้าแข้งกับสโมสร คอร์ก ซิตี้

จุดเริ่มต้นของความโศกเศร้ามาจากสโมสร คาสเซิลวิว เอเอฟซี (Castleview AFC) ทีมเก่าสมัยนักเรียนและทีมในลีกอาวุโสมันสเตอร์ (Munster Senior League) ซึ่งเป็นต้นสังกัดแรกๆ ของอลัน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่อแจ้งข่าวที่บีบคั้นหัวใจนี้

“อลันคือนักฟุตบอลดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์มหาศาล เขาเป็นตัวแทนของสโมสรเราด้วยความมุ่งมั่นตั้งแต่ระดับนักเรียน จนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และทีมในลีกมันสเตอร์ ความสามารถและศักยภาพของเขานั้นโดดเด่นมากจนกระทั่งได้เซ็นสัญญากับ คอร์ก ซิตี้ ซึ่งนั่นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพรสวรรค์ที่เขามีได้อย่างชัดเจน”

ภาพ Cork City FC
ภาพ Facebook @castleview.afc

นอกจากความเก่งกาจในสนาม อลันยังเป็นที่รักและสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้รู้จัก โดยสโมสรได้ส่งความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยัง เจมส์ พี่ชายของอลันซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่ของสโมสร รวมถึง แฟรงก์ ผู้เป็นพ่อ และคนในครอบครัวเนเกิลทุกคน

ด้าน คอร์ก ซิตี้ สโมสรในลีกไอร์แลนด์ที่อลันเคยสังกัดในฐานะปราการหลังดาวรุ่งก็ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจเช่นกัน

“ทุกคนที่สโมสรคอร์ก ซิตี้ รู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการจากไปของ อลัน เนเกิล อดีตนักเตะเยาวชนของเรา อลันย้ายมาร่วมทีมในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เมื่อปี 2017 และใช้เวลาอยู่กับเรานานถึง 4 ปี โดยลงเล่นให้กับทั้งทีมรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และ 19 ปี อลันจะเป็นที่คิดถึงอย่างลึกซึ้งของเพื่อนร่วมทีม โค้ช และทุกคนในสโมสร”

ข่าวการเสียชีวิตของอลันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในวงการฟุตบอลท้องถิ่น สโมสรชื่อดังมากมาย เช่น ดักลาส ฮอลล์ เอเอฟซี, คอลเลจ โครินเธียนส์ เอเอฟซี, วอเตอร์ลู เอเอฟซี และคาสเซิลบริดจ์ เซลติก ต่างออกมาแสดงความเสียใจและยืนยันว่า “วงการฟุตบอลคอร์กจะยากจนลงเมื่อขาดนักเตะและคนดีๆ อย่างอลันไป”

เพื่อเป็นการให้เกียรติและไว้อาลัยแด่อลัน สโมสรคาสเซิลวิว เอเอฟซี ได้ประกาศ ยกเลิกการแข่งขันทุกรุ่นอายุในสุดสัปดาห์นี้ เพื่อให้สมาชิกและครอบครัวได้มีเวลาไว้อาลัยแก่ดาวรุ่งผู้ล่วงลับอย่างเต็มที่.

Castleview AFC rip Alan Nagle
ภาพ Facebook @Castleview AFC

ภาพ Facebook @castleview.afc
ภาพ Cork City FC

52
Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021

