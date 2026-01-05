ทหารเขมรโม้ มีแค่ 10 นาย ยันทหารไทยได้ 300 นาย รอดมาได้แม้ไม่ได้กินข้าว
ชาวกัมพูชาแห่แชร์คลิป ทหารเขมรโม้ มีแค่ 10 นาย ยันทหารไทยได้ 200-300 นาย ได้นานถึง 21 วัน รอดมาได้แม้ไม่ได้กินข้าว
กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่ชาวกัมพูชาได้มีการแชร์คลิปบทสัมภาษณ์ที่อ้างว่าเป็นทหารชายแดน โดยบอกว่าสามารถยันทหารไทยได้กว่า 200-300 นาย ในขณะที่ฝั่งตัวเองมีเพียง 10 นาย สามารถเอาชีวิตรอดได้ แม้อดข้าว อดน้ำมานาน 20 กว่าวัน
โดยชาวในชุดทหารเล่าให้กับสื่อกัมพูชาว่า ทหารไทยบุกขึ้นมาประมาณ 200-300 นาย แต่พวกตนเองมีทหารแค่ 10 นาย สามารถปกป้องแผ่นดินกัมพูชาได้ ตั้ง 21 วัน อยู่ตรงนั้นตลอดไม่ได้ไปไหน ข้าวก็ไม่ได้กิน น้ำก็ไม่ได้อาบ
ขณะที่พิธีก็กล่าวชื่นชมถึงความกล้าหาญ ฟังแล้วขนลุก และบอกด้วยว่า มีแค่ 10 นาย แต่ต้านทหารไทยได้มากถึง 300-400 นาย ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกันกับที่ทหารกัมพูชากล่าวอ้าง ทั้งนี้ไม่ได้มีการบอกชัดเจนว่าสมรภูมิที่นายทหารกัมพูชาอ้างนั้นคือตรงไหน
