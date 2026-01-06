อดีตผู้สมัครทูตสหรัฐฯในไทย ร่อนจดหมายหา “ทรัมป์” จี้ไทยจ่ายค่าเสียหาย 9 ล้านล้าน
ลีวูด ภู อดีตผู้สมัครทูตสหรัฐฯในไทย เขียนจดหมายหา โดนัลด์ ทรัมป์ ขอให่ช่วยเรียกร้องค่าเสียหายจากไทย เป็นมูลค่า 9 ล้านล้านบาท
ลีวูด ภู อดีตผู้สมัครตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ชาวกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเรียกร้องให้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ช่วยเรียกร้องค่าเสียหายเยียวยากัมพูชา จากประเทศไทย เป็นมูลค่า 9.4 ล้านล้านบาท หรือ 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
โดยในจดหมายมีใจความว่า “เรียน ฯพณฯ ประธานาธิบดี
ข้าพเจ้าขอเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจต่อความพยายามของท่านในการป้องกันสงครามอันก่อให้เกิดความสูญเสียทั่วโลก และในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างประเทศ รวมถึงความริเริ่มของท่านในการลดระดับความตึงเครียดตามแนวชายแดนกัมพูชา–ไทย ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าความริเริ่มอันทรงคุณค่านี้ของท่านสมควรได้รับการยกย่องในระดับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่พัฒนาการล่าสุดได้บั่นทอนความพยายามอันมีคุณค่าของท่าน เหตุการณ์ความขัดแย้งในปี ค.ศ. 2025 กองกำลังทหารของไทยได้ดำเนินปฏิบัติการล่วงล้ำข้ามพรมแดน และลึกเข้าไปภายในดินแดนของกัมพูชา ส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้างและมีผู้เสียชีวิตในหมู่พลเรือนเป็นจำนวนมาก รายงานต่าง ๆ ระบุถึงการโจมตีทางอากาศและการยิงปืนใหญ่ในระดับรุนแรง ลึกเข้าไปในกัมพูชาประมาณหกสิบไมล์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่ทางทหาร และนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของพลเรือน การอพยพประชาชนครั้งใหญ่ ตลอดจนการทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
สถานที่ที่ได้รับผลกระทบตามรายงาน ได้แก่ โรงพยาบาล อาคารที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม โรงเรียน โบราณสถานทางศาสนา วัดวาอาราม และสถานที่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้รับการบันทึกและจัดเก็บไว้แล้ว และสามารถตรวจสอบได้ผ่านช่องทางทางการ รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศกัมพูชา เหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่อาจถือเป็นเพียงความขัดแย้งตามแนวชายแดนอีกต่อไป หากแต่เป็นการรุกรานอย่างชัดเจน
จากการประเมินเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและบูรณะประเทศภายหลังการรุกรานคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงขอบเขตความเสียหายอันมหาศาลต่อชีวิตมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย และบริการสาธารณะที่จำเป็น ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมได้แนบมาเพื่อโปรดพิจารณา
ฯพณฯ ประธานาธิบดี
ข้าพเจ้าขอเรียนขอคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูง เกี่ยวกับบริษัทอเมริกันที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านการฟื้นฟูประเทศและการบูรณะโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ภายหลังการรุกราน ซึ่งอาจมีความเหมาะสมในการดำเนินภารกิจสำคัญดังกล่าวในประเทศกัมพูชา
หากท่านประสงค์จะขอข้อมูลเพิ่มเติมประการใด ข้าพเจ้าพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และขอเรียนเชิญติดต่อข้าพเจ้าได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
ด้วยความเคารพอย่างสูง”
