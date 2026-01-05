“สหรัฐฯ” ยันไม่ได้ทำสงครามกับ “เวเนซุเอลา” เชื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที
มาร์โก รูบิโอ ยันไม่ได้ทำสงครามกับเวเนซุเอลา เชื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที พร้อมเตรียมจับตามองว่าทางการเวเนซุเอลาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่
เมื่อวันที่ 5 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นาย มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์หลังจากที่กองทัพสหรัฐฯ เปิดฉากยิงขีปนาวุธถล่มเมืองหลวงเวเนซุเอลา พร้อมเข้าคุมตัวนายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ว่า นี่ไม่ใช่สงครามกับประเทศเวเนซุเอลา แต่เป็นการทำสงครามกับองค์กรค้ายาเสพติด
พร้อมกล่าวด้วยว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรส เนื่องจากนี่เป็นปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย” และนายมาดูโรนั้นถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ FBI พร้อมกล่าวอีกว่าพวกเขาไม่สามารถแจ้งปฏิบัติการกับสภาคองเกรสได้ มิเช่นนั้นข้อมูลอาจจะรั่ว และปฏิบัติการครั้งนี้ต้องมีเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบเพื่อทำให้สำเร็จ
พร้อมกันนี้ทางสหรัฐฯ จะคอยจับตามองประเทศเวเนซุเอลาและตัดสินประเทศว่าพวกเขาทำอะไร และหาพวกเขาตัดสินใจไม่ถูกต้อง สหรัฐฯ ยังคงมีกลไกการต่อรองหลายอย่างเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเรา ซึ่งรวมถึง “มาตรการกักกันน้ำมัน” ที่บังคับใช้ในปัจจุบันด้วย
นายรูบิโอ คาดหวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเวเนซุเอลา โดยการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดในทันที และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลประโยชน์ของชาติสหรัฐฯ
อ้างอิงจากสื่อสหรัฐฯ ระบุว่านายมาดูโรและภรรยามีกำหนดปรากฎตัวต่อศาลในรัฐนิวยอร์ก ในเวลา 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 6 มกราคม ตามเวลาของประเทศไทย
