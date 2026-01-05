กต.ไทย วอนสหรัฐฯ-เวเนซุเอลา ใช้ความยับยั้งช่างใจ แก้ปัญหาอย่างสันติ
กระทรวงการต่างประเทศไทย วอน สหรัฐอเมริกา และ เวเนซุเอลา ใช้ความยับยั้งช่างใจ แก้ปัญหาอย่างสันติ ให้ความสำคัญคุ้มครองพลเรือน
กระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้ออกแถลงการณ์สถานการณ์ความตรึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลา หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเปิดฉากยิงขีปนาวุธใส่กรุงการากัส เมืองหลวงของเวเนซุเอลา พร้อมจับตัวนายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
โดยทางกระทรวงต่างประเทศไทย ระบุว่า “ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลาในช่วงที่ผ่านมา และเหตุการณ์เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2569 นั้น
ประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์ในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยเคารพกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ ใช้ความยับยั้งชั่งใจที่จะไม่นำไปสู่ความรุนแรงที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองพลเรือนและเคารพในเจตนารมณ์ของประชาชนชาวเวเนซุเอลา
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู ซึ่งรับผิดชอบดูแลเวเนซุเอลา ได้ประสานกับคนไทยในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีจำเป็น ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอให้คนไทยที่ไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พิจารณาทบทวนการเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวในขณะนี้”
