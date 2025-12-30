ข่าวการเมือง

“อานนท์” โพสต์ขอโทษ “ไอซ์ รักชนก” กล่าวหาแม่เป็น Sex Worker

เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 14:45 น.
รศ.ดร.อานนท์ โพสต์ขอโทษ ไอซ์ รักชนก กล่าวหาแม่เป็น Sex Worker ชี้ทุกอาชีพควรได้รับเกียรติจากสังคม รวมไปถึงอาชีพนี้ด้วย

จากกรณีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ อดีต สส.กทม.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กฝากถึง รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้เขียนข้อความมาถึงพ่อแม่ของ สส.ไอซ์ โดยระบุว่า “แม่เธอน่าจะเป็น sex worker” จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแชร์ต่อกันไปในวงกว้างนั้น

ล่าสุด รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ โดยโพสต์ข้อความว่า “ผมขอโทษถ้าโพสต์ของผมไปกระทบต่อใคร และทำให้คนๆนั้นเหมือนถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งที่ผมไม่ได้เอ่ยระบุถึงใครเลย และคิดว่า ไม่ว่าใครจะทำอาชีพไหนก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติทั้งนั้น หากเป็นอาชีพสุจริต รวมไปถึง sex worker ด้วย ซึ่งย่อมไม่ได้ชั่วร้ายเช่น scammer ค้ายาเสพติด หรือฟอกเงิน

เพราะผมมีความเห็นว่า sex worker นั้นเป็นอาชีพสุจริต และควรได้รับเกียรติจากสังคมเช่นเดียวกันตามที่นโยบายพรรคการเมืองหนึ่งได้ผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะและหาเสียงไว้ว่าควรต้องทำให้ถูกกฎหมาย เสียภาษี จดทะเบียน ดำเนินการให้เรียบร้อย

อย่างไรก็ตามผมก็หวังว่าสังคมจะเข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่า การดูหมิ่นประมาทบุคคลอื่น การหมิ่นและดูหมิ่นอาฆาตมาดร้ายสถาบัน ฯ ที่คนไทยเคารพรักก็ไม่พึงถูกกระทำเหมือนที่ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและคนที่รัก เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ฉันใดก็ฉันนั้น”

เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 14:45 น.
