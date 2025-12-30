“อานนท์” โพสต์ขอโทษ “ไอซ์ รักชนก” กล่าวหาแม่เป็น Sex Worker
รศ.ดร.อานนท์ โพสต์ขอโทษ ไอซ์ รักชนก กล่าวหาแม่เป็น Sex Worker ชี้ทุกอาชีพควรได้รับเกียรติจากสังคม รวมไปถึงอาชีพนี้ด้วย
จากกรณีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ อดีต สส.กทม.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กฝากถึง รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้เขียนข้อความมาถึงพ่อแม่ของ สส.ไอซ์ โดยระบุว่า “แม่เธอน่าจะเป็น sex worker” จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแชร์ต่อกันไปในวงกว้างนั้น
ล่าสุด รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ โดยโพสต์ข้อความว่า “ผมขอโทษถ้าโพสต์ของผมไปกระทบต่อใคร และทำให้คนๆนั้นเหมือนถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งที่ผมไม่ได้เอ่ยระบุถึงใครเลย และคิดว่า ไม่ว่าใครจะทำอาชีพไหนก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติทั้งนั้น หากเป็นอาชีพสุจริต รวมไปถึง sex worker ด้วย ซึ่งย่อมไม่ได้ชั่วร้ายเช่น scammer ค้ายาเสพติด หรือฟอกเงิน
เพราะผมมีความเห็นว่า sex worker นั้นเป็นอาชีพสุจริต และควรได้รับเกียรติจากสังคมเช่นเดียวกันตามที่นโยบายพรรคการเมืองหนึ่งได้ผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะและหาเสียงไว้ว่าควรต้องทำให้ถูกกฎหมาย เสียภาษี จดทะเบียน ดำเนินการให้เรียบร้อย
อย่างไรก็ตามผมก็หวังว่าสังคมจะเข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่า การดูหมิ่นประมาทบุคคลอื่น การหมิ่นและดูหมิ่นอาฆาตมาดร้ายสถาบัน ฯ ที่คนไทยเคารพรักก็ไม่พึงถูกกระทำเหมือนที่ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและคนที่รัก เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ฉันใดก็ฉันนั้น”
