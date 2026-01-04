ดูดวง

4 ราศีเคลียร์หนี้ไวขึ้น ปีใหม่ตั้งหลักการเงิน ชีวิตเบาขึ้นเยอะ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 17:57 น.
51
ดูดวงวันนี้ 5 1 69

เช็กดวง 4 ราศี กราฟการเงินพุ่งทยาน มีเกณฑ์ “ปิดบัญชีหนี้” สำเร็จไวกว่ากำหนด หายใจคล่องคอ เตรียมตั้งตัวเป็นเศรษฐีหน้าใหม่

ความหนักอึ้งที่แบกไว้บนบ่าตลอดปีที่ผ่านมา กำลังจะถูกวางลงแล้วครับ! เมื่อเข้าสู่ศักราชใหม่ ปี 2569 ดวงดาวแห่งการเงินของหลายราศีเริ่มโคจรออกจากมุมอับ ส่งผลให้กระแสการเงินหมุนเวียนดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา โดยเฉพาะ 4 ราศีต่อไปนี้ ที่มีเกณฑ์ “ปลดแอกหนี้สิน” ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้าน หนี้บัตร หรือหนี้สินส่วนตัว จะมีช่องทางให้เคลียร์จบได้ไวขึ้น ชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่ทางการเงินอีกครั้ง

1. ราศีมังกร

ชาวมังกรผู้ทรหดอดทน ปีที่ผ่านมาคุณหมุนเงินจนหัวหมุน แต่ปีใหม่นี้ฟ้าเปิดทางสว่าง! รายได้พิเศษหรือโบนัสก้อนใหญ่ที่เข้ามาในช่วงต้นปี จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณสามารถ “โปะ” หนี้ก้อนโตให้ลดฮวบลงได้ทันตาเห็น

จุดเด่น : คุณจะมีความเด็ดขาดในการบริหารเงินมากขึ้น ตัดรายจ่ายไร้สาระทิ้งเกลี้ยง ทำให้เหลือเงินก้อนไปปิดบัญชีหนี้สินสำคัญได้สำเร็จไวกว่าแผนที่วางไว้หลายปี

คำทำนาย : หนี้สินที่เกี่ยวกับอสังหาฯ หรือยานพาหนะ จะได้รับข่าวดีเรื่องการรีไฟแนนซ์ หรือมีคนมาขอเซ้ง/ซื้อต่อ ทำให้ภาระลดลงแบบฮวบฮาบ

2. ราศีเมถุน

ใครที่เป็นชาวเมถุนและกำลังกลุ้มใจเรื่องดอกเบี้ย หรือการผ่อนชำระ ปี 2569 คือปีทองของการ “เจรจาต่อรอง” ดวงดาวแห่งการสื่อสารส่งผลดีต่อเครดิตของคุณอย่างมาก คุณจะสามารถประนอมหนี้ รีไฟแนนซ์ หรือขอลดหย่อนเงื่อนไขต่าง ๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

จุดเด่น : จะมี “นารีอุปถัมภ์” หรือผู้ใหญ่เพศหญิง เข้ามาให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือเรื่องช่องทางการเงิน ทำให้คุณมองเห็นทางออกของหนี้สินที่เคยมืดแปดด้าน

คำทำนาย : หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่คาราคาซัง จะถูกจัดการให้เป็นระบบระเบียบขึ้น และคุณจะเริ่มเห็นยอดคงเหลือที่เป็นศูนย์ในไม่ช้า

3. ราศีพิจิก

ชาวพิจิกเตรียมรับทรัพย์แบบไม่ทันตั้งตัว! ดวงการเงินของคุณในปีใหม่นี้มีเกณฑ์ได้ “เงินตกเบิก” เงินปันผล หรือโชคลาภจากการเสี่ยงดวง (แบบหอมปากหอมคอ) เข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมสภาพคล่อง

จุดเด่น : เงินที่เข้ามาแบบฟลุ๊ก ๆ นี้ หากคุณตั้งสติและนำไป “อุดรอยรั่ว” ทางการเงินทันที ไม่นำไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย หนี้สินก้อนเล็กก้อนน้อยจะถูกกำจัดจนเกลี้ยง

คำทำนาย : เป็นปีที่คุณจะรู้สึก “เบา” ที่สุดในรอบหลายปี เพราะเจ้าหนี้ที่เคยตามทวงอาจจะเงียบหาย หรือหนี้สูญที่คุณเคยให้คนอื่นยืมไป กลับมีเกณฑ์จะได้คืนมาช่วยต่อลมหายใจ

4. ราศีกันย์

สำหรับชาวกันย์ ความขยันคือทางรอดที่แท้จริง! ปี 2569 จะเป็นปีที่คุณจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง งานเสริม งานออนไลน์ หรือโปรเจกต์ลับ ๆ ที่ซุ่มทำ จะสร้างรายได้แซงงานหลัก จนมีเงินเหลือเฟือไปจัดการหนี้สิน

จุดเด่น : คุณจะค้นพบวิธีบริหารจัดการหนี้รูปแบบใหม่ หรือได้ที่ปรึกษาทางการเงินที่ดี ทำให้การชำระหนี้ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด จ่ายเท่าเดิมแต่ต้นลดลงมากกว่าดอก

คำทำนาย : ภายในกลางปี คุณมีโอกาสสูงมากที่จะประกาศอิสรภาพทางการเงินจากหนี้สินก้อนหนึ่งที่กวนใจคุณมานาน เตรียมตัวฉลองได้เลย

คำแนะนำส่งท้าย

เมื่อดวงเปิดทางให้ปลดหนี้แล้ว ขอแนะนำเคล็ดลับเสริมดวงให้การเงินมั่นคงยาวยนาน คือการ “ชำระหนี้สงฆ์”

ช่วงปีใหม่นี้ หากมีโอกาสไปทำบุญที่วัด ให้หยอดตู้ชำระหนี้สงฆ์ หรือ บริจาคเงินช่วยค่าน้ำค่าไฟวัด ด้วยจิตอธิษฐานขอให้หนี้สินทางโลกเบาบางลงเหมือนหนี้สินทางธรรม การทำทานด้วยการ “ปลดเปลื้องภาระให้ผู้อื่น” เช่น ไถ่ชีวิตโคกระบือ ก็จะช่วยสะท้อนกลับมาให้ชีวิตคุณเบาสบายขึ้นเช่นกัน

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

