บ่าวสาวโดนเท ติดต่อออแกไนซ์ไม่ได้ ก่อนพบศพออแกไนซ์จบชีวิตตัวเองในรถ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 08:00 น.
57
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

บ่าวสาวโดนเทงานแต่ง ติดต่อออแกไนซ์ไม่ได้ ก่อนทราบความจริงว่าออแกไนซ์คนดังกล่าวจบชีวิตตัวเองภายในรถยนต์

กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาเล่าว่า “ออแกไนซ์เทงานแต่ง บ่าว สาว ของ อิชั้น เนื่องจาก เจ้าบ่าว เป็นเพื่อนสนิท แฟนเรา เค้ารู้ว่า เรารับงานพิธีกรงานแต่ง เค้าเลยให้เราแนะนำ ออแกไนซ์ให้

– เราก็แนะนำ ออแกไนซ์ ออหนึ่งไป แค่ออเดียว ซึ่งเป็น ออ ที่ เรียกใช้เรา เป็นพิธีกรประจำ

– ลูกค้าชำระเงินทุกอย่างครบทุกบาท เพราะ ออ บอกต้องเอาเงินไปมัดจำ ค่านู่น ค่านี่

– วันที่ 3 ช่วง 10 โมง ออแกไนซ์ยัง คุยกับ บ่าว สาว ว่าช่วงบ่ายไป จะมีคนไปจัดสถานที่ให้ อะไรใดๆ

– บ่ายโมง มี ทีมงาน โทรหาพี่แอน ว่า รู้เรื่อง รึยัง ว่า ทีมจัดดอกไปจัดงาน ในสถานที่ไม่ได้ เพราะ ออแกไนซ์ จองสถานที่ แบบปากเปล่า ไม่มัดจำ และ ยังคงค้างค่าสถานที่ไว้จากงานเก่า เลยไม่สามารถเข้าไปจัดงานได้ ( แต่ความโชคดี คือ สถานที่ยังว่าง ) ประกอบกับ เจ้าบ่าว ทักหาแฟนพี่แอนพอดี เพื่อถามหาเราเพื่อ ต้องการปรึกษา

– ในฐานะ คนแนะนำออนี้ให้ บ่าว สาว พอรู้เรื่อง ชาไปทั้งตัว ร้องไห้ ก่อนเลย พอมีสติ รีบติดต่อ ออแกไนซ์ ปรากฏว่า ไลน์หาไม่อ่าน โทรหา ปิดเครื่องจริงๆ ( ทั้งๆ ที่ ก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมง นี่ยังทักหาเค้า เพื่อถามเรื่องงานวันที่ 5 ) แต่เค้าไม่อ่าน

– เลย ประสานงานรีบแจ้งบ่าวสาว ให้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการ ซื้อแพคเกจจาก ออใหม่ และจ่ายเงินใหม่อีกครั้ง ภายในเวลา เกือบ 4 โมง (ของวันที่ 3) เพื่อให้งานยังคงดำเนินไปต่อ หมายถึง จ่ายเงินเริ่มใหม่หมด สถานที่ ทีมดอก ช่างภาพ อาหาร ช่างแต่งหน้า

– ในใจ ยังคิดไปในทางที่ดี ว่า วันที่ 4 ออแกไนซ์นี้เค้า มีอีกงาน ที่ ตจว. ที่เราติดต่อเค้าไม่ได้ คงเป็นเพราะ เค้าเดินทาง แต่พอประสานงานแล้ว ถึงรู้ว่า เค้าไม่ได้ไป เพราะ อีกงาน หน้างานก็ มีปัญหาเหมือนกัน เจ้าสาวเค้านั่งร้องไห้อยู่ ตั้งแต่ตอนบ่าย เพราะติดต่อ ออไม่ได้ และจ่ายเงินไปหมดแล้ว เช่นเดียวกัน

– จนถึง เวลานี้ ( วันที่ 4 เวลา 6.00 น. ) ก็ยังติดต่อ ออแกไนซ์ นี้ไม่ได้ พอรับรู้มาบ้าง ว่าหลังๆ เค้ามีปัญหากับทีมที่เข้ามาร่วมงาน แต่ไม่คิดว่าจะมาเทลูกค้า ที่เราแนะนำ แบบนี้

สุดท้ายนี้ ยังมีคิว บ่าว สาว ที่ ออแกไนเซอร์นี้ จองเราไว้ เป็นพิธีกร ยังไม่รู้จะจัดการยังไงดี เพราะ ไม่มีข้อมูลอะไรต่อ เค้าแค่บุ๊ควันไว้

ขอบคุณ ทุกคอนเนคชั่น ทุกทีม ที่ช่วยเข้ามาดับไฟป่า จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดทำงาน เพื่อให้ บ่าว สาว มีงานและวันที่สวยงาม ขอเวลา แต่งตัว และไปทำหน้าที่พิธีกรให้งานเค้าออกมาแบบ สวยงามที่สุดก่อนนะคะ เดวจบงาน จะมาขอบคุณ ที่ช่วยกู้หน้าพี่แอน อีกครั้ง และถ้ามีโอกาส จะบวช ทดแทนคุณ”

ทั้งนี้ในเวลาต่อมา เพจเฟซบุ๊ก LPCM News : ข่าวลำปาง แจ้งข่าวว่า “จากประเด็นดราม่าคู่บ่าวสาวที่ไม่สามารถติดต่อผู้จัดงานได้นั้น ล่าสุดพบว่าออแกไนซ์คนดังกล่าวได้จบชีวิตภายในรถยนต์ส่วนตัวเมื่อช่วงเย็นวานนี้ ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยสภาพที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งจอดอยู่ริมถนนบริเวณทางเข้าสุสานหมู่บ้านปงใต้ ภายในพบร่างชายอายุ 43 ปี เสียชีวิตอยู่บนเบาะที่นั่งที่ปิดล็อกสนิท และพบคราบเถ้าถ่านจากเตาอั่งโล่วางอยู่บริเวณเบาะหลัง ซึ่งชาวบ้านระบุว่าเห็นรถคันดังกล่าวมาจอดนิ่งสนิทตั้งแต่ช่วงเย็นวันก่อนหน้า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพชันสูตรเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและเร่งประสานญาติให้รับทราบต่อไป”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

