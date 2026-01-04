แมนซิตี้ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69
4 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS เชลซี
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันจันทร์)
- สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – เชลซี
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะไม่มีชื่อของ มาเตโอ โควาซิช ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โอมาร์ มาร์มูช กับ รายาน ไอต์-นูริ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้งยังต้องเช็คความฟิตของ ออสการ์ บ็อบบ์ กับ จอห์น สโตนส์
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ แดนกลางเป็น แบร์นาร์โด้ ซิลวา, นิโก้ กอนซาเลซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
เชลซี
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือชั่วคราว เลียม โรเซเนียร์ จะไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มอยเซส ไกเซโด้ ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ มาร์ค กูกูเรญ่า
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, มาโล กุสโต้ แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, อังเดรย์ ซานโตส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS เชลซี
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 25/01/25 แมนซิตี้ 3-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 18/08/24 เชลซี 0-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 03/08/24 แมนซิตี้ 4-2 เชลซี (กระชับมิตร)
- 20/04/24 แมนซิตี้ 1-0 เชลซี (เอฟเอ คัพ)
- 17/02/24 แมนซิตี้ 1-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนซิตี้
- 01/01/26 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 ชนะ เวสต์แฮม 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 17/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 14/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
เชลซี
- 30/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 16/12/25 ชนะ คาร์ดิฟฟ์ 3-1 (คาราบาว คัพ)
- 13/12/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนซิตี้ (4-2-3-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, นิโก้ กอนซาเลซ – รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
แมนยู (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, มาโล กุสโต้ – เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, อังเดรย์ ซานโตส – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แมนซิตี้ 3-1 เชลซี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: