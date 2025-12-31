กองทัพ ยันแม้หยุดยิง แต่ยังคงมีการเตรียมพร้อมป้องกันประเทศเสมอ
กองทัพ ยืนยันว่าแม้จะมีข้อตกลงร่วมหยุดยิงกับกัมพูชา แต่ยังคงมีการเตรียมพร้อม ป้องกันประเทศเสมอ ขออย่าเชื่อข่าวที่สร้างความแตกแยก
เพจเฟซบุ๊ก สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหม ได้เผยแพร่แถลงจาก ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีใจความว่า “พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ฝ่ายไทย-กัมพูชา ได้มีถ้อยแถลงร่วมกันหยุดยิงนั้น
ขอเรียนให้ประชาชนเข้าใจว่า การหยุดยิงและการลดระดับความตึงเครียดตามถ้อยแถลงร่วม มิได้หมายถึงการหยุดเตรียมพร้อมตามหลักสากล ทุกกองทัพในโลก ยังคงรักษาความพร้อมอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศตนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ หากมีการละเมิดข้อตกลง หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ในขณะเดียวกัน ขอแจ้งเตือนว่า ในห้วงเวลานี้มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวลือ และการตั้งคำถามบางลักษณะในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจมุ่งสร้างความตื่นตระหนก ความโกรธ หรือความไม่ไว้วางใจระหว่างคนไทยด้วยกันเอง ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอเน้นย้ำว่า ความกลัวและความแตกแยก คือ เป้าหมายของสงครามข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมิใช่ผลประโยชน์ของประเทศไทย
ขอย้ำว่า หลังจากมีถ้อยแถลงร่วมฯเกิดขึ้น มิได้หมายถึงว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความอ่อนแอ แต่เป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยต้องใช้สติ ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจกัน ประเทศไทยจะยืนหยัดได้อย่างมีศักดิ์ศรี ด้วยความเป็นเอกภาพของประชาชน การดำเนินการอย่างมีวุฒิภาวะ และการยึดมั่นในหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สีหศักดิ์” กางฉากทัศน์ หลังหยุดยิง 72 ชม. ย้ำต้องรักษาคำพูด เคารพข้อตกลง
- สรุปสาระสำคัญ การประชุมสามฝ่าย จีน-กัมพูชา-ไทย มุ่งสร้างความไว้ใจอีกครั้ง
- กองทัพเรือ เผยพบทุ่นระเบิดสังหารเกลื่อนบ้านหนองรี เขมรละเมิดกฎหมายชัดเจน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: