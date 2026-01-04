ข่าวต่างประเทศ

นายแบงก์ฮีโร่ ช่วยเด็ก 10 คนออกจากเหตุไฟไหม้ไนท์คลับในสวิส ตายพุ่ง 40 ศพ เจ็บอีกนับร้อย

นายธนาคารหนุ่มกลายเป็นฮีโร่ เสี่ยงตานช่วยชีวิตเด็ก 10 คนจากเหตุไฟไหม้ไนท์คลับในสวิตเซอร์แลนด์ มียอดผู้เสียชีวิต 40 ราย บาดเจ็บอีกหลักร้อย

เกิดเหตุโศกนาฏกรรมไฟไหม้รุนแรงที่บาร์ “Le Constellation” ในสกีรีสอร์ทชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างการเฉลิมฉลองคืนส่งท้ายปีเก่า ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 40 ราย และบาดเจ็บ 119 ราย โดยในจำนวนนี้ 80 รายมีอาการสาหัส

นายเปาโล แคมโปโล นักวิเคราะห์การเงินวัย 55 ปี รีบเร่งออกจากบ้านที่อยู่ห่างไปเพียง 50 หลา หลังได้รับสายจากลูกสาวที่ร้องไห้แทบขาดใจว่ากลุ่มเพื่อนของเธอติดอยู่ข้างในอาคารที่เต็มไปด้วยเปลวไฟและควันดำ

เมื่อไปถึงพบว่าทางเข้าหลักถูกปิดล้อมด้วยกลุ่มคนที่พยายามเบียดเสียดหนีตาย นายแคมโปโลจึงตัดสินใจใช้กำลังพังประตูข้างอาคารออก ทำให้วัยรุ่นที่ตื่นตระหนกสามารถหนีออกมาได้

นายแคมโปโลเผยจากเตียงคนไข้ว่า เขาใช้มือเปล่าดึงเด็กๆ ออกมาทีละคนท่ามกลางเสียงร้องขอความช่วยเหลือท่ามกลางกองเพลิงที่ลุกโชน

เฟรเดอริก กิสเลอร์ ผู้บัญชาการตำรวจท้องถิ่น เปิดเผยรายละเอียดของผู้บาดเจ็บที่ระบุตัวตนได้แล้ว ส่วนใหญ่เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์มากถึง 71 ราย ตามมาด้วยฝรั่งเศส 14 ราย อิตาลี 11 ราย และชาติอื่นๆอีก 9 ราย ส่วนอีก 17 รายยังอยู่ในระหว่างการระบุตัวตน โดยหนึ่งในผู้สูญหายที่สร้างความกังวลอย่างมากคือ ชาร์ล็อต นิดดัม เด็กนักเรียนสาววัย 15 ปี จากโรงเรียนยิวในอังกฤษ ซึ่งยังไม่ทราบชะตากรรมจนถึงขณะนี้

พนักงานสอบสวนเชื่อว่าต้นเพลิงเกิดจากเทียนประกายไฟ ที่ปักอยู่บนขวดแชมเปญ ซึ่งพนักงานเสิร์ฟถือเต้นอยู่ใต้เพดานที่บุด้วยโฟมเก็บเสียง ทำให้ไฟลุกลามไปทั่วเพดานอย่างรวดเร็ว

ด้านสองสามีภรรยาชาวฝรั่งเศสเจ้าของบาร์ เผยว่าเสียใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ และยืนยันว่าที่ผ่านมาปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยทุกประการ ขณะที่ อัยการสูงสุดเตรียมพิจารณาตั้งข้อหา “ประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย” หากพบว่าวัสดุบุเพดานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือมีการฝ่าฝืนคำสั่งห้ามใช้พลุไฟในอาคาร

ตอนนี้ นายแคมโปโลยังคงรักษาตัวจากการสูดดมควันพิษที่โรงพยาบาลในเมืองไซออน ส่วนแฟนหนุ่มของลูกสาวเขายังคงอาการสาหัสและกำลังสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในโรงพยาบาลที่เมืองบาเซิล

อ้างอิง : www.dailymail.co.uk

 

