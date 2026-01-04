เปิดภาพ “ผบ.เด็จ” นายพลผู้ปิดทองหลังพระ ลงสมรภูมิแนวหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่ลูกน้อง
เปิดวีรกรรม “ผบ.เด็จ” นายพลผู้ไม่เคยอยู่หลังแนวรบ นำทัพบุกตะลุยสมรภูมิไทย-กัมพูชา เคียงบ่าเคียงไหล่ลูกน้องฝ่าดงกระสุนเพื่อยึดคืนพื้นที่อธิปไตย พร้อมภารกิจสำคัญพาวีรบุรุษกลับบ้าน
ในโลกของทหารกล้า คำว่า “ผู้นำ” ไม่ได้วัดกันที่ยศบนบ่า แต่วัดกันที่การยืนหยัดเคียงข้างลูกน้องในนาทีวิกฤต ดังเช่นเรื่องราวของพล.ต.เสด็จ อาคะจักร หรือ “ผบ.เด็จ” ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ที่กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียล หลังเพจ Army Military Force เผยแพร่ภาพและวิดีโอปฏิบัติการจริงในสมรภูมิรบชายแดนไทย-กัมพูชา
พล.ต.เสด็จ ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ (SOTF) ได้สร้างภาพจำใหม่ของนายทหารระดับสูง ด้วยการลงพื้นที่บัญชาการรบที่แนวหน้าด้วยตนเอง ท่ามกลางสมรภูมิที่ขึ้นชื่อว่าโหดหินที่สุดอย่าง ปราสาทตาควาย และ เนิน 350 ท่านไม่ได้เพียงแค่นั่งดูแผนที่ในห้องแอร์ที่แนวหลัง แต่เลือกที่จะนอนกลางดิน กินกลางทราย และฝ่าดงกระสุนไปพร้อมกับกำลังพลหน่วยรบพิเศษและหน่วยจู่โจมจาก 4 เหล่าทัพ
ภารกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเป็นการเข้าตีเพื่อยึดคืนพื้นที่อธิปไตยไทยที่ต้องใช้ความกล้าหาญและการตัดสินใจที่เด็ดขาดในทุกวินาที
นอกจากการรบเพื่อปกป้องผืนดินไทยแล้ว อีกหนึ่งภารกิจที่สะท้อนถึงหัวใจของผู้นำรายนี้ คือการบัญชาการเข้าปฏิบัติการพาร่างของ 2 ทหารกล้าที่พลีชีพในสมรภูมิเนิน 350 กลับคืนสู่ครอบครัว ได้แก่ จ.ส.อ.สำเริง คลังประโคน และพลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา
การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อนำพาร่างของผู้ใต้บังคับบัญชากลับมาอย่างสมเกียรติ กลายเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า “ผบ.เด็จ” คือผู้นำที่ใส่ใจลูกน้องในทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด
ปฏิบัติการทวงคืนปราสาทตาควายและเนิน 350 ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาอธิปไตยของชาติ แต่ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารชั้นผู้น้อยอย่างมหาศาล เมื่อพวกเขาเห็นผู้บัญชาการยศนายพลถืออาวุธและเผชิญหน้ากับอันตรายอยู่ข้าง ๆ
คำกล่าวที่ว่า “ท่านคือผู้นำที่ไม่ชอบพูดให้ฟัง…แต่ทำให้ดู” จึงไม่ใช่คำชมที่เกินจริง แต่มันคือภาพสะท้อนจากสมรภูมิจริงที่นายทหารท่านนี้ได้จารึกไว้บนผืนแผ่นดินไทย (ดูคลิป)
ประวัติท่าน “ผบ.เด็จ” พล.ต.เสด็จ อาคะจักร ผู้บัญชาการพลรบพิเศษที่ 1/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ
– เป็น จปร. คนแรก ที่จบมนุษย์กบ ทร. และได้ที่ 1
– เรียน sfqc ที่เมกา จบและได้ที่ 1
– เรียน sf combat diver ที่เมกา จบและได้ที่ 1
– เรียน เสธฯ ที่เมกา จบ แต่ลำดับไม่แน่ใจ
– จบ sfqc รุ่นเดียวกับ นายพล gen. Braca ผบ. USASOC คนปัจจุบัน และอีกหลายหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ที่ได้ที่ 1.
