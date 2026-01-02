ข่าวต่างประเทศ

แกงหม้อใหญ่ ชาวบ้านแห่รอเก้อดู "พลุปีใหม่ทิพย์" เชื่อข่าวปลอมว่อนเน็ต

เผยแพร่: 02 ม.ค. 2569 12:15 น.| อัปเดต: 02 ม.ค. 2569 10:56 น.
74
แกงหม้อใหญ่ ชาวบ้านแห่รอเก้อดู พลุปีใหม่ทิพย์ เชื่อข่าวปลอมว่อนเน็ต

โดนแกงหม้อใหญ่ ชาวเบอร์มิงแฮมแห่รอเก้อดู “พลุปีใหม่ทิพย์” หลังหลงเชื่อข่าวลวงว่อนเน็ต ตำรวจเตือนซ้ำรอยปีก่อน

เบอร์มิงแฮม — กลายเป็นค่ำคืนแห่งความผิดหวังของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวในเบอร์มิงแฮม ฝูงชนจำนวนหลายร้อยคนต้องยืนรอท่ามกลางความหนาวเหน็บอย่างสูญเปล่า บริเวณหน้าชิงช้าสวรรค์ ณ จัตุรัสเซนเทนารี เพื่อรอชมการแสดงดอกไม้ไฟต้อนรับปี 2026 ที่ไม่มีอยู่จริง

สาเหตุของความโกลาหลเกิดจากข่าวลือ โฆษณาปลอมที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ เขียนชวนเชื่อว่า จะมีการจัดแสดงดอกไม้ไฟสุดตระการตา พร้อมด้วยดนตรี บรรยากาศการเฉลิมฉลองที่สนุกสนานเพื่อต้อนรับศักราชใหม่ ทำให้ประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อ เดินทางมารวมตัวกัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย เค้าต์ดาวน์เข้าศักราชใหม่ 2026 ท้องฟ้าเหนือจัตุรัสกลับเงียบสงัด ไร้ซึ่งแสงสีเสียงใดๆ คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นภาพฝูงชนยืนงงงัน พร้อมแคปชั่นเสียดสีสถานการณ์ว่า “เมื่อคุณมาต่อแถวรอดูพลุ แต่ท้องฟ้ากลับเงียบกริบ”

ก่อนหน้านี้ ตำรวจภูธรเวสต์มิดแลนส์ ได้ออกแถลงการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคาร ยืนยันชัดเจนว่า “ไม่มีการจัดแสดงดอกไม้ไฟหรือกิจกรรมทางการใดๆ ในใจกลางเมืองเบอร์มิงแฮมในคืนวันส่งท้ายปีเก่า”

เจ้าหน้าที่ระบุว่า ข่าวลือเท็จเกี่ยวกับงานฉลองใหญ่มักถูกปั่นกระแสขึ้นมาทุกปี นอกจากจะสร้างความสับสนผิดหวังให้กับประชาชนแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย ความแออัด สร้างภาระที่ไม่จำเป็นให้กับระบบขนส่งสาธารณะกับหน่วยงานฉุกเฉินอีกด้วย

เทศกาลแกงหม้อใหญ่นี้ ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับเบอร์มิงแฮม ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว ก็มีฝูงชนนับพันคนหลงเชื่อข่าวลือเรื่องจะมีซุ้มอาหารและการแสดงดนตรีสดจนมารวมตัวกันเก้อมาแล้ว

นอกจากนี้ ปัญหาข่าวปลอมเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น เช่นเมื่อเดือนก่อนในลอนดอน นักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องผิดหวังเมื่อตามหา “ตลาดคริสต์มาสหน้าพระราชวังบักกิงแฮม” ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงภาพที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI (ปัญญาประดิษฐ์) และแชร์กันว่อนเน็ตเท่านั้น

ไวรัลส่งท้ายปี “ไรเดอร์ส่งน้ำคืนเคาต์ดาวน์” คนรอดูพลุเป็นหมื่น-ถามลั่นสะพานใครชื่อ จีจี้ ?

4 ราศีเคลียร์หนี้ไวขึ้น ปีใหม่ตั้งหลักการเงิน ชีวิตเบาขึ้นเยอะ

เตือน 4 ราศี ปีใหม่อย่าใจร้อนกับคนรัก-คนในบ้าน คำเดียวพังได้ทั้งเดือน

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

