แกงหม้อใหญ่ ชาวบ้านแห่รอเก้อดู “พลุปีใหม่ทิพย์” เชื่อข่าวปลอมว่อนเน็ต
โดนแกงหม้อใหญ่ ชาวเบอร์มิงแฮมแห่รอเก้อดู “พลุปีใหม่ทิพย์” หลังหลงเชื่อข่าวลวงว่อนเน็ต ตำรวจเตือนซ้ำรอยปีก่อน
เบอร์มิงแฮม — กลายเป็นค่ำคืนแห่งความผิดหวังของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวในเบอร์มิงแฮม ฝูงชนจำนวนหลายร้อยคนต้องยืนรอท่ามกลางความหนาวเหน็บอย่างสูญเปล่า บริเวณหน้าชิงช้าสวรรค์ ณ จัตุรัสเซนเทนารี เพื่อรอชมการแสดงดอกไม้ไฟต้อนรับปี 2026 ที่ไม่มีอยู่จริง
สาเหตุของความโกลาหลเกิดจากข่าวลือ โฆษณาปลอมที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ เขียนชวนเชื่อว่า จะมีการจัดแสดงดอกไม้ไฟสุดตระการตา พร้อมด้วยดนตรี บรรยากาศการเฉลิมฉลองที่สนุกสนานเพื่อต้อนรับศักราชใหม่ ทำให้ประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อ เดินทางมารวมตัวกัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย เค้าต์ดาวน์เข้าศักราชใหม่ 2026 ท้องฟ้าเหนือจัตุรัสกลับเงียบสงัด ไร้ซึ่งแสงสีเสียงใดๆ คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นภาพฝูงชนยืนงงงัน พร้อมแคปชั่นเสียดสีสถานการณ์ว่า “เมื่อคุณมาต่อแถวรอดูพลุ แต่ท้องฟ้ากลับเงียบกริบ”
ก่อนหน้านี้ ตำรวจภูธรเวสต์มิดแลนส์ ได้ออกแถลงการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคาร ยืนยันชัดเจนว่า “ไม่มีการจัดแสดงดอกไม้ไฟหรือกิจกรรมทางการใดๆ ในใจกลางเมืองเบอร์มิงแฮมในคืนวันส่งท้ายปีเก่า”
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ข่าวลือเท็จเกี่ยวกับงานฉลองใหญ่มักถูกปั่นกระแสขึ้นมาทุกปี นอกจากจะสร้างความสับสนผิดหวังให้กับประชาชนแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย ความแออัด สร้างภาระที่ไม่จำเป็นให้กับระบบขนส่งสาธารณะกับหน่วยงานฉุกเฉินอีกด้วย
เทศกาลแกงหม้อใหญ่นี้ ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับเบอร์มิงแฮม ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว ก็มีฝูงชนนับพันคนหลงเชื่อข่าวลือเรื่องจะมีซุ้มอาหารและการแสดงดนตรีสดจนมารวมตัวกันเก้อมาแล้ว
นอกจากนี้ ปัญหาข่าวปลอมเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น เช่นเมื่อเดือนก่อนในลอนดอน นักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องผิดหวังเมื่อตามหา “ตลาดคริสต์มาสหน้าพระราชวังบักกิงแฮม” ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงภาพที่ถูกสร้างขึ้นด้วย AI (ปัญญาประดิษฐ์) และแชร์กันว่อนเน็ตเท่านั้น
