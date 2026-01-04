ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ลีดส์ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 04 ม.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 04 ม.ค. 2569 09:18 น.
98

4 มกราคม 2569 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอลแลนด์ โร้ด ลีดส์ พบ แมนยู The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลีดส์ VS แมนยู ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ลีดส์ VS แมนยู
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 เวลา 19.30 น.
  • สนาม : เอลแลนด์ โร้ด
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Leeds United

วิเคราะห์บอล ลีดส์ – แมนยู

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลีดส์ ยูไนเต็ด

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพยูงทอง ของกุนซือ ดาเนี่ยล ฟาเก้ จะไม่มีชื่อของ ฌอน ลองสตาฟฟ์ กับ ดาเนี่ยล เจมส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โจ โรดอน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส แปร์รี่ พร้อมกองหลัง 3 คน ยาก้า บิโยล, เซบาสเตียน บอร์เนาว์, ปาสกาล สเตราจ์ แดนกลางเป็น เจย์เดน โบเกิล, อันทอน ชตัค, อีธาน อัมปาดู, อิเลีย กรูเอฟ, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน ส่วนคู่กองหน้าเป็น โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน กับ โนอาห์ โอกาฟอร์

Credit : Leeds United

แมนฯ ยูไนเต็ด

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปีศาจแดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ รูเบน อโมริม จะไม่มีชื่อของ บรูโน่ แฟร์นันด์ส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ไบรอัน เอ็มเบอโม่, อาหมัด ดิยัลโล่ และ นุสแซร์ มาซราวี ที่ติดภารกิจทีมชาติ

นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ เมสัน เมาท์, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, มัตไธจ์ส เดอ ลิตก์ และ ค็อบบี้ เมนู

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 4 คน ดิโอโก้ ดาโลต์, อายเดน เฮเว่น, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น คาเซมิโร่, มานูเอล อูการ์เต้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ พาทริค ดอร์กู, เมสัน เมาท์, มาเธอุส คุนญ่า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เบนยามินน เชชโก้

Credit : Manchester United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลีดส์ VS แมนยู

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 19/07/25 แมนยู 0-0 ลีดส์ (กระชับมิตร)
  • 12/07/23 แมนยู 2-0 ลีดส์ (กระชับมิตร)
  • 12/02/23 ลีดส์ 0-2 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/02/23 แมนยู 2-2 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/02/22 ลีดส์ 2-4 แมนยู (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลีดส์

  • 01/01/26 เสมอ ลิเวอร์พูล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/12/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/12/25 เสมอ เบรนท์ฟอร์ด 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/12/25 เสมอ ลิเวอร์พูล 3-3 (พรีเมียร์ลีก)

แมนยู

  • 30/12/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/12/25 ชนะ นิวคาสเซิล 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 15/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 4-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Leeds United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลีดส์ (3-5-2) : ลูคัส แปร์รี่ (GK) – ยาก้า บิโยล, เซบาสเตียน บอร์เนาว์, ปาสกาล สเตราจ์ – เจย์เดน โบเกิล, อันทอน ชตัค, อีธาน อัมปาดู, อิเลีย กรูเอฟ, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน – โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน, โนอาห์ โอกาฟอร์

แมนยู (4-2-3-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – ดิโอโก้ ดาโลต์, อายเดน เฮเว่น, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ – คาเซมิโร่, มานูเอล อูการ์เต้ – พาทริค ดอร์กู, เมสัน เมาท์, มาเธอุส คุนญ่า – เบนยามินน เชชโก้

Credit : Manchester United

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ลีดส์ 2-2 แมนยู

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

