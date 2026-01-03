จับแล้ว สาวป่วยจิตโทรป่วนนักร้อง “ธัญญ่า” เล่านาทีเผชิญหน้า อ้างทำเพราะอยากเจอตัวจริง

บันเทิง

จับแล้ว สาววัย 20 โทรป่วนนักร้องดังกลางดึก “ธัญญ่า อาร์สยาม” เล่านาทีเผชิญหน้า แม่คู่กรณีอ้างลูกป่วยจิต-ขาดการรักษา ทำไปเพราะอยากเจอตัวจริง

จากกรณีลูกทุ่งสาวแม่ลูกอ่อน ธัญญ่า อาร์สยาม โพสต์ตามตัวสาวโทรป่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาหน้าบ้านกลางดึก พบก่อเหตุซ้ำ 2 รอบ แบบไม่ทราบสาเหตุ

ล่าสุดมีรายงานว่า ตำรวจชุดสืบสวน สน.คันนายาว สามารถแกะรอยตามรวบตัวหญิงปริศนา วัย 20 ปีที่ก่อเหตุโทรศัพท์คุกคามแจ้งเหตุปลอมมานานร่วม 2 ปีได้สำเร็จถึงบ้านพักในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 3 มกราคม 2569 ก่อนจะนำตัวมาเจอ ธัญญ่า อาร์สยาม ที่สน.คันนายาว

นาทีเผชิญหน้าระหว่าง ธัญญ่า อาร์สยาม และสาววัย 20 ทางคู่กรณียิ้มอย่างดีใจ พร้อมเอ่ยปากชมนักร้องสาวว่า “ตัวจริงสวยมาก” ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะนำตัวไปสอบสวน ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพว่า “เป็นคนเดียวกับที่ก่อเหตุป่วนมาตั้งแต่ปี 2567 ทั้งการสั่งของจากร้านสะดวกซื้อมาส่งให้ธัญญ่าจ่ายเงิน การโทรแจ้งตำรวจว่ามีเหตุทะเลาะวิวาท และล่าสุดคือการแจ้งกู้ภัยว่ามีคนใกล้จะคลอดที่หน้าบ้านพัก โดยอ้างว่าทำไปเพราะความคลั่งไคล้อย่างหนักและอยากหาทางให้ได้เจอตัวจริงของนักร้องสาว”

ด้าน ธัญญ่า อาร์สยาม เปิดใจหลังเจรจากับคู่กรณีแล้วระบุว่า “แม่ของคู่กรณีเผยว่าคู่กรณีมีอาการไม่ปกติทางจิตและขาดการรักษามานานกว่า 6 ปี มักชอบเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน และใช้โทรศัพท์ที่คุณแม่จดทะเบียนให้ในการก่อเหตุ เธอจึงตัดสินใจถอนแจ้งความทันที เนื่องจากเห็นใจสาววัย 20 คู่กรณีที่ทั้งป่วยและมีลูกน้อยวัย 3 เดือนที่ต้องดูแลด้วย

แต่ก็ได้กำชับกับแม่ของคู่กรณีว่า ให้รีบพาตัวลูกสาวไปรักษาอย่างเร่งด่วนและควบคุมการใช้โทรศัพท์ให้ดี พร้อมดุเตือนคู่กรณีว่าห้ามทำพฤติกรรมนี้อีกเด็ดขาด เพราะหากเกิดเหตุซ้ำรอยอีก ครั้งหน้าจะต้องจบลงที่คุกอย่างแน่นอน ซึ่งผู้ก่อเหตุก็มีท่าทีสำนึกผิดและรับปากว่าจะไม่ทำอีก”

