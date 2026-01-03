เบบี๋ให้โชค ‘นุ่น รมิดา’ ดวงเฮงรับปีใหม่ จับฉลากได้รางวัลใหญ่ราคาร่วมแสน

นุ่น รมิดา กรี๊ดลั่น! จับฉลากได้กระเป๋าแบรนด์เนมหรูหลักแสน ด้าน หลุยส์ สก๊อต ยิ้มแก้มปริ แฟนคลับแห่ร่วมยินดีดวงเฮงรับปีม้าทอง
ออร่าคุณแม่จับแถมพกดวงมาเต็มกระเป๋า สำหรับนักแสดงสาว นุ่น รมิดา ภรรยาสุดที่รักของพระเอกหนุ่ม หลุยส์ สก๊อต ที่ขณะนี้กำลังนับถอยหลังเตรียมตัวรับบทบาทคุณแม่เต็มตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ล่าสุดทั้งคู่ควงแขนกันไปร่วมงานเลี้ยงฉลองปีใหม่สุดอบอุ่นร่วมกับผู้ใหญ่ที่เคารพรัก
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน แต่ที่เป็นไฮไลต์เด็ดจนคนทั้งงานต้องร้องว้าว คือช่วงเวลาการจับฉลากของขวัญ ซึ่งงานนี้ดูเหมือนลูกน้อยในท้องจะนำเฮงมาให้คุณแม่นุ่นแบบเต็ม ๆ พาคุณแม่จับฉลากได้รางวัลใหญ่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรู Gucci มูลค่าหลักแสน ทำเอาคุณแม่นุ่นดีใจจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่ ด้าน หลุยส์ สก๊อต เองก็ยืนยิ้มดีใจเคียงข้างภรรยาไปด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นุ่น รมิดา แจ้งข่าวดีเบบี๋มาแล้ว ‘หลุยส์ สก๊อตต์’ เฮลั่น ปล่อยคลิปเฉลยสุดน่ารัก
- ในที่สุด! “นุ่น-หลุยส์” ประกาศข่าวดี ตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังรอคอยมาหลายปี
อ้างอิงจาก : IG noonrami
ติดตาม The Thaiger บน Google News: