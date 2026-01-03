ข่าวดาราบันเทิง

เบบี๋ให้โชค ‘นุ่น รมิดา’ ดวงเฮงรับปีใหม่ จับฉลากได้รางวัลใหญ่ราคาร่วมแสน

เผยแพร่: 03 ม.ค. 2569 08:46 น.
58
นุ่น รมิดา ดวงเฮงตั้งแต่ต้นปี ลูกสาวให้โชควันปีใหม่ จับฉลากได้รางวัลใหญ่ เฮลั่นกันทั้งครอบครัว

นุ่น รมิดา กรี๊ดลั่น! จับฉลากได้กระเป๋าแบรนด์เนมหรูหลักแสน ด้าน หลุยส์ สก๊อต ยิ้มแก้มปริ แฟนคลับแห่ร่วมยินดีดวงเฮงรับปีม้าทอง

ออร่าคุณแม่จับแถมพกดวงมาเต็มกระเป๋า สำหรับนักแสดงสาว นุ่น รมิดา ภรรยาสุดที่รักของพระเอกหนุ่ม หลุยส์ สก๊อต ที่ขณะนี้กำลังนับถอยหลังเตรียมตัวรับบทบาทคุณแม่เต็มตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ล่าสุดทั้งคู่ควงแขนกันไปร่วมงานเลี้ยงฉลองปีใหม่สุดอบอุ่นร่วมกับผู้ใหญ่ที่เคารพรัก

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน แต่ที่เป็นไฮไลต์เด็ดจนคนทั้งงานต้องร้องว้าว คือช่วงเวลาการจับฉลากของขวัญ ซึ่งงานนี้ดูเหมือนลูกน้อยในท้องจะนำเฮงมาให้คุณแม่นุ่นแบบเต็ม ๆ พาคุณแม่จับฉลากได้รางวัลใหญ่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรู Gucci มูลค่าหลักแสน ทำเอาคุณแม่นุ่นดีใจจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่ ด้าน หลุยส์ สก๊อต เองก็ยืนยิ้มดีใจเคียงข้างภรรยาไปด้วย

นุ่น รมิดา เฮลั่น ดวงเฮงตั้งแต่ต้นปี ลูกสาวให้โชควันปีใหม่ จับฉลากได้รางวัลใหญ่

นุ่น รมิดา เฮลั่น ดวงเฮงตั้งแต่ต้นปี ลูกสาวให้โชควันปีใหม่ จับฉลากได้รางวัลใหญ่-1

นุ่น รมิดา เฮลั่น ดวงเฮงตั้งแต่ต้นปี ลูกสาวให้โชควันปีใหม่ จับฉลากได้รางวัลใหญ่-2

นุ่น รมิดา เฮลั่น ดวงเฮงตั้งแต่ต้นปี ลูกสาวให้โชควันปีใหม่ จับฉลากได้รางวัลใหญ่-3

 

