อาลัย ดร.ต่าย ดำรงชัย ชายหัวเกรียน เมาแล้วขับ ชนขณะวิ่งออกกำลังกาย
อาลัย “ดร.ต่าย” เจ้าของโรงแรมดังเกาะช้าง คนเมาแล้วขับ เก๋งพุ่งชนร่างลอยไกล 30 เมตรเสียชีวิตขณะวิ่งออกกำลังกายรับปีใหม่ วัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับพุ่ง 126
โศกนาฏกรรมรับวันขึ้นปีใหม่ สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวเกาะช้าง ดร.ดำรงชัย ชีวะสุขะ หรือ “ดร.ต่าย” วัย 62 ปี เจ้าของโรงแรม “ดู-ทะเล เกาะช้าง” และที่พักชื่อดังอีกหลายแห่ง ต้องจบชีวิตลงอย่างกะทันหันจากอุบัติเหตุคนเมาแล้วขับ ขณะกำลังวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้าตรู่
เมื่อเวลา 06.20 น. บริเวณปากทางเข้า ซิฟฟรอน ออน เดอะซี หมู่ 4 ตำบลเกาะช้าง จังหวัดตราด ในขณะที่ ดร.ต่าย กำลังกิจวัตรประจำวันด้วยการเดินและวิ่งออกกำลังกายริมถนนเช่นทุกวัน ได้มีรถยนต์เก๋งฮอนด้า ซีวิค สีขาว หมายเลขทะเบียน ขอ 2533 ระยอง ขับขี่มาด้วยความเร็วสูง พุ่งเข้าชนร่างของ ดร.ต่าย อย่างจัง
แรงกระแทกทำให้ร่างของผู้เสียชีวิตกระเด็นขึ้นไปอยู่บนฝากระโปรงรถและกระแทกกับกระจกหน้าจนแตกละเอียด พยานผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า รถเก๋งได้พาร่างไถลไปไกลกว่า 30 เมตร ก่อนที่จะร่วงลงกระแทกพื้นอย่างรุนแรง ทำให้รถหยุดนิ่ง สภาพรถด้านหน้าพังยับเยิน กันชนแตก ไฟหน้าแตก และฝากระโปรงยุบ
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างบุญฯ ตราด เขตเกาะช้าง ได้เร่งเข้าช่วยเหลือทำ CPR ปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิต แต่เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัส ทนพิษบาดแผลไม่ไหว ดร.ต่าย จึงเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบผู้ขับขี่รถเก๋งคันก่อเหตุ เป็นชายตัดผมเกรียน อยู่ในสภาพมึนเมาสุราอย่างเห็นได้ชัด แม้จะยังพอพูดคุยรู้เรื่อง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะช้าง จึงได้ควบคุมตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ผลปรากฏว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง 126 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
สำหรับ “ดร.ต่าย” ถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและทำประโยชน์ให้กับพื้นที่เกาะช้างมาอย่างยาวนาน นอกจากจะเป็นนักธุรกิจเจ้าของโรงแรมแล้ว ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของนายสัญญา เกิดมณี อดีตนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้าง และอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้าง
ด้านเพจเฟซบุ๊ก “วิพากษ์เมืองตราด – TRAT” ได้โพสต์ข้อความร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบุคคลสำคัญของเกาะช้างในครั้งนี้ ท่ามกลางความเสียใจของชาวบ้านและผู้ที่รู้จักคุ้นเคย
