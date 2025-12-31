7 วันอันตรายปีใหม่ 2569 ประเดิมวันแรก เมาแล้วขับ 273 คดี กทม.พุ่ง 3 อันดับแรก
สำรวจ 7 วันอันตราย ปีใหม่ 2569 ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในวันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569
หลังจากวานนี้ (30 ธ.ค.68) เริ่มดีเดย์ 7 วันคุมเข้ม “จับจริง” 10 ข้อหาหลัก ในช่วงคุมเข้มการเดินทางรับเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยล่าสุด ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในวันแรกของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569
พบว่า มีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติรวมทั้งสิ้น 321 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา 273 คดี คิดเป็นร้อยละ 85.05 คดีขับรถประมาท 4 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.25 และคดีขับเสพ 44 คดี คิดเป็นร้อยละ 13.70 เมื่อเปรียบเทียบคดีขับรถขณะเมาสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ซึ่งมีจำนวน 273 คดี กับช่วงปีใหม่ 2568 ที่มีจำนวน 344 คดี พบว่าลดลง 71 คดี
ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 45 คดี จังหวัดนนทบุรี 40 คดี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 36 คดี
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ โดยกรมคุมประพฤติได้เตรียมแผนดำเนินงานรองรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ภายใต้แนวคิด “คุมประพฤติห่วงใย ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ลดอุบัติภัยทางถนน” ผ่าน 4 มาตรการสำคัญ ได้แก่
- มาตรการด้านการบริหารจัดการ
- มาตรการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
- มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
- มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะวันจัดงานเคาท์ดาวน์ทุกพื้นที่ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ระบุ ผู้บังคับบัญชาต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด และต้องบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุ ต้องแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งเน้นการปรากฏกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีความชัดเจน และให้พื้นที่ต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนจากกล้องวงจรปิดธรรมดาให้เป็นกล้อง AI โดยพื้นที่ใดที่ยังไม่มีความพร้อมให้เชื่อมระบบกับตำรวจภูธรภาค 6 ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน.
