ใครผิด? แม่โวย ลูกจับได้ของขวัญ 20 บาท กติกาตั้ง 100 อีกแม่ขอโทษ ไม่มีเงิน เจอซัดกลับ “ไม่มีอย่าใส่”

ดราม่าของขวัญปีใหม่ ป.2 แม่โวยลูกจับได้ของ 20 บาททั้งที่กติกากำหนด 100 คู่กรณีแจง “เงินยังไม่ออก” เจอสวนกลับจุก “ทีหลังไม่ต้องใส่มา”
ประเด็นร้อนวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ เพจเฟซบุ๊ก “สารพันปัญหาเลี้ยงลูก” ได้นำภาพบทสนทนาจากกลุ่มไลน์ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งมาเผยแพร่ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำและกติกาทางสังคมในกิจกรรมโรงเรียน
จุดเริ่มต้นดราม่า กิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่ ซึ่งทางโรงเรียนหรือครูประจำชั้นได้กำหนดกติกาว่าของขวัญต้องมีมูลค่า 100 บาท ขึ้นไป
แต่ปัญหาเกิดเมื่อผู้ปกครองท่านหนึ่ง (ฝ่าย A) ได้ส่งรูปของเล่น “ลูกบิดสามเหลี่ยม” ลงในกลุ่มไลน์ พร้อมตั้งคำถามด้วยความไม่พอใจว่า “ครูให้แลกของขวัญคนละ 100 บาท แต่ทำไมลูกของตนจับได้ชิ้นนี้ ซึ่งราคามันแค่ 20 บาทเท่านั้น”
หลังจากนั้นไม่นาน ผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของของขวัญชิ้นดังกล่าว (ฝ่าย B) ได้เข้ามาแสดงตัวพร้อมกล่าวขอโทษ ชี้แจงเหตุผลที่น่าเห็นใจว่า “พอดีแม่เงินเดือนยังไม่ออก จึงซื้อมาเท่านี้ก่อน จะขอชดเชยส่วนต่างให้ทีหลังได้หรือไม่”
อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงดังกล่าวกลับไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น เมื่อฝ่าย A ได้ตอบกลับไปอย่างตรงไปตรงมาว่า “ครูแจ้งไว้แล้ว แต่คุณใส่มาแค่นี้ ทีหลังไม่ต้องใส่นะคะ” ทำให้บทสนทนาดังกล่าวกลายเป็นที่ถกเถียงถึงความเหมาะสม ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์
หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น เสียงแตกระหว่างกติกากับน้ำใจ
หลายคนเสนอแนะว่า ครูควรยกเลิกกิจกรรมจับฉลากแบบกำหนดวงเงิน เพราะแต่ละครอบครัวมีฐานะไม่เท่ากัน โดยครูบางท่านแชร์ประสบการณ์ว่า “ตัดปัญหาด้วยการที่ครูซื้อของมาแจกเด็กๆ เอง หรือจับสุ่มแจก เพื่อไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบ”
ผู้ปกครองหลายท่านระบุว่า ปกติจะเตรียมของให้ลูกเกินราคาที่กำหนดเสมอ สอนลูกว่าไม่ว่าจะจับได้อะไรก็คือความสนุก ไม่ควรซีเรียสเรื่องมูลค่า เพราะบางทีของแพงแต่ลูกไม่ชอบก็มีค่าเท่ากับของถูก
คอมเมนต์จำนวนมากเทคะแนนความสงสารไปที่คุณแม่ฝ่าย B ว่า “สำหรับบางคน เงิน 100 บาทในช่วงสิ้นเดือนหรือตอนเงินยังไม่ออก มีค่ามหาศาล ใครไม่เคยลำบากจุดนี้คงไม่เข้าใจ” มองว่าการไปไล่บี้ในกลุ่มไลน์สาธารณะทำให้อีกฝ่ายอับอาย
ขณะที่บางส่วนมองว่า แม้จะน่าเห็นใจ แต่เมื่อเป็นกติกาที่ตกลงกันแล้ว หากไม่พร้อมจริงๆ อาจจะเลือกไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือแจ้งครูส่วนตัวดีกว่าการนำของผิดกติกามาใส่ ซึ่งอาจทำให้เด็กที่จับได้รู้สึกผิดหวัง
