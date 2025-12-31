คุมตัวฝากขัง “บุญฤทธิ์” ลาออกจาก ปชน. แล้ว ตำรวจสั่งค้านประกัน
คุมตัวฝากขัง บุญฤทธิ์ ส่งศาลอาญา จากกรณีเส้นเงินเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติด เจ้าตัวยืนยันลาออกจากพรรคประชาชนไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 รายในคดีเครือข่ายฟอกเงินกลุ่มบริษัททีเคพี ส่งฝากขังต่อศาลอาญา โดยหนึ่งในนั้นคือนาย บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เขต 33 ของพรรคประชาชน ที่โดนคุมตัว เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา
โดยผู้สื่อข่าวสอบถามได้พยายามถามนายบุญฤทธิ์ว่า อยากชี้แจงข้อเท็จจริงในคดีหรือไม่ นายบุญฤทธิ์ส่ายหัวปฏิเสธและไม่ตอบคำถาม ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่า สรุปแล้วรู้เห็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดหรือไม่ นายบุญฤทธิ์ส่ายหัวปฏิเสธ
ขณะนี้ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชนแล้วหรือไม่ นายบุญฤทธิ์พยักหน้าพร้อมบอกว่า “ใช่ครับ” ส่วนประเด็นที่ถูกเปิดโปงว่ามีความขัดแย้งกับนายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 33 พรรคประชาชน ซึ่งเป็นเขตเดียวกันกับที่นายบุญฤทธิ์ได้ลงสมัครในรอบนี้ก่อนถูกจับกุม นายบุญฤทธิ์ปฏิเสธว่าไม่มีความขัดแย้งกับนายพงษ์พันธ์แต่อย่างใด ก่อนจะถูกนำตัวขึ้นรถคุมผู้ต้องหา
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย เนื่องจากเป็นคดีที่มีโทษอัตราสูง
