คลิปไวรัล ลูกน้อยวิ่งออกถนนโดนรถทับต่อหน้า แม่โพสต์เตือนสติตัวเอง รับเป็นบทเรียนราคาแพง
แม่แชร์คลิปนาทีบีบหัวใจ ลูกชายวัยหัดเดินวิ่งพรวดออกหน้าบ้านไปล้มกลางถนนตัดหน้ารถเก๋งจนถูกทับร่าง โชคดีน้องรอดชีวิตแบบปาฏิหาริย์
กลายเป็นโพสต์เตือนภัยที่ถูกแชร์ต่ออย่างมากในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก “พี่ภูมิน น้องภาคิน” ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้าน เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับครอบครัวที่มีเด็กเล็กให้ระมัดระวังความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น
โดยคุณแม่ได้โพสต์คลิปดังกล่าวเทื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (28 ธันวาคม) ในคลิปปรากฏภาพเด็กวัยหัดเดินวิ่งพุ่งออกมาจากในบ้านมุ่งหน้าไปยังถนน แม้พี่ชายจะพยายามวิ่งเข้าไปห้ามแต่ไม่ทันการณ์ เด็กเสียหลักหกล้มลงกลางถนนในจังหวะเดียวกับที่มีรถเก๋งขับผ่านมาพอดี ทำให้รถเบรกไม่ทันและทับร่างเด็กเข้าอย่างจัง สร้างความตกใจให้กับคนในบ้านและคนขับรถที่รีบลงมาช่วยเหลือทันที
โพสต์ของคุณระบุว่า “ว่าจะไม่ลง ลงไว้เตือนสติตัวเอง!!!”
“แม่สัญญาจะไม่ให้เกิดแบบนี้อีก ทุกคนเม้นติแม่ได้เลย แม่ดูเเลน้องไม่ดีเอง”
“คนชนแสดงความรับผิดชอบทุกอย่าง แต่แม่บอกน้องเขาไปไม่เป็นไร เขาไม่ผิด เราเป็นฝ่ายผิดเอง”
“แล้วแม่ได้พาน้องไปตรวจร่างกาย ซีทีสแกนสมอง เอ็กซเรย์ซี่โครง อัลตร้าซาวด์ช่วงท้อง น้องปลอดภัย มีแค่รอยถลอกกับช้ำ และ อาการจากเมายานอนหลับตอนหมอใช้ทำซีทีสแกน”
“แม่ขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะ”
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตจำนวนมาก ดูได้จากยอดคนเข้ามาดูที่แตะหลัก 23 ล้านครั้ง พร้อมกับคอมเมนต์มากกว่า 14,000 ข้อความ ซึ่งภายหลังเจ้าของโพสต์ได้ระบุข้อความเพิ่มเติมว่า
“เราไม่ได้โทษรถที่ชนนะคะ เขาขอโทษ และแสดงความรับผิดชอบจะช่วยออกค่ารักษาด้วย แต่ทางเราไม่รับ ทางเราเป็นฝ่ายผิด”
“แม่ผิดเอง ที่ดูแลลูกไม่ดี”
“ขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะ น้องปลอดภัยแล้ว”
อ้างอิง : Facebook พี่ภูมิน น้องภาคิน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อย. บุกรังโรงงานยาบำรุงธาตุ เลิกผลิต 20 ปี แต่โผล่ระบาด เตือนอันตรายถึงชีวิต
- “จินนี่ ยศสุดา” รับเสียใจ-ผิดหวัง โดนคุกคาม ลั่นไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่คือการให้เกียรติ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: