กัมพูชา ประกาศห้ามจุดพลุฉลองปีใหม่ 2026 อ้างปลอดภัย-กันเหตุไม่คาดฝัน
กัมพูชา ประกาศห้ามมิให้จุดพลุเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ เพื่อรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และระเบียบวินัยของประชาชน รวมถึงป้องกันสถานการณ์ไม่คาดฝัน
สื่อกัมพูชา (Khmer Times) รายงานว่า สำนักงานบริหารกรุงพนมเปญได้ออกประกาศห้ามการจุดพลุดอกไม้ไฟทุกชนิด ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ปี 2025 ถึง 2026 ในเขตอำนาจศาลของกรุงพนมเปญ
มาตรการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และระเบียบวินัยของประชาชน รวมถึงป้องกันสถานการณ์ไม่คาดฝันใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงเงื่อนไข 72 ชั่วโมง ที่ครบในช่วงเวลา 12.00 น. โดยระบุฝ่ายกองทัพและสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะมีการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ใน Joint Statement ส่วนที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามเร่งให้ฝ่ายไทยไปร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วม (Joint Boundary Committee: JBC) โดยข้ามไปที่ฝั่งกัมพูชานั้น
นายกรัฐมนตรี เผยว่า สถานการณ์ต่างๆ ต้องดูว่าทุกอย่างต้องเกิดความจริงใจและความตั้งใจจะทำให้สถานการณ์สันติภาพเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้นอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลประเทศไทยพร้อมที่จะหารือและหาทางออกด้วยกันอยู่แล้ว ส่วนความคืบหน้าที่จีนเสนอช่วยเหลือไทย 20 ล้านหยวน เพื่อฟื้นฟูความเสียหายต่อประชาชนและทรัพย์สิน เป็นข้อเสนอที่พูดขึ้นมาในการประชุมระหว่าง 3 ประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย กัมพูชา และจีน รายละเอียดเรายังไม่ได้ลงลึกต้องหารือก่อน ซึ่งนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะกลับมาดูรายละเอียดอีกครั้ง.
