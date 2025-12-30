ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาดึงบอยแบนด์เกาหลี กู้ภาพลักษณ์ประเทศ การันตีเที่ยวปลอดภัย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 10:17 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 10:19 น.
60
ไแดอลเกาหลีบุกทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันความปลอดภัย

รัฐบาลกัมพูชาดึง ‘N-CHIVE’ บอยแบนด์เกาหลีใต้ การันตีเที่ยวปลอดภัย ดัน Music Tourism กระตุ้นตลาดต่างชาติ รมว.ท่องเที่ยวปลื้ม ฝาก 6 หนุ่มเป็นสื่อกลางกู้ภาพลักษณ์ พร้อมดูแลนักท่องเที่ยวเต็มที่

สื่อกัมพูชา khmertimeskh รายงานข่าว บอยแบนด์ K-Pop น้องใหม่มาแรงอย่าง N-CHIVE ออกโรงการันตีความปลอดภัยและความน่าประทับใจของแดนอารยธรรมขอม พร้อมเดินหน้าช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวผ่านเสียงดนตรี หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวเกาหลีและต่างชาติให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นายฮวด ฮัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา เปิดบ้านต้อนรับ นา ยุนจอง ตัวแทนจากค่าย K’VE Entertainment ที่นำทีมหนุ่ม ๆ วง N-CHIVE และคณะเดินทางเยือนกรุงพนมเปญ เพื่อรายงานความคืบหน้ากิจกรรมและหารือเกี่ยวกับการจัดทัวร์ท่องเที่ยวเชิงดนตรีในประเทศกัมพูชา

บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยตัวแทนค่ายเพลงได้นำเสนอแนวทางใช้ดนตรีเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรม เพื่อแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวของกัมพูชาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวเกาหลีและประชาคมโลก

สมาชิกวง N-CHIVE เปิดใจถึงเหตุผลที่เลือกกลับมาเยือนกัมพูชา ยืนยันว่าพวกเขามีความมั่นใจอย่างมากต่อระบบรักษาความปลอดภัยและการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักรกัมพูชา พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเองของชาวกัมพูชา อีกทั้งชื่นชมความสวยงามและความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวจากการมาเยือนและแสดงโชว์ในครั้งก่อน ๆ สร้างความทรงจำที่น่าประทับใจที่ดี

ด้าน นายฮวด ฮัก ได้กล่าวขอบคุณทาง K’VE Entertainment และศิลปินที่เข้าใจสถานการณ์จริงของประเทศ ทั้งเรื่องเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และความปลอดภัยสาธารณะ โดยรัฐบาลกัมพูชายืนยันว่าจะดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีฯ ยังได้ฝากให้ศิลปินทั้ง 6 คน ช่วยเป็นสื่อกลางนำเสนอภาพลักษณ์เรื่องความปลอดภัยและเสน่ห์ของการท่องเที่ยวกัมพูชา ไปสู่แฟนคลับชาวเกาหลีและผู้ชมทั่วโลกผ่านการแสดงของพวกเขา เพื่อผลักดันให้กัมพูชาเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าเชื่อถือและเป็นมิตรในระดับสากล

วง nchive
ภาพจาก Instagram : official_nchive

ข้อมูลจาก : khmertimeskh

