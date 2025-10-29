ข่าว

อย. แจงด่วน ยาดมหงส์ไทยยังใช้ได้ไหม หลังสูตร 2 พบปนเปื้อนจุลินทรีย์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 13:46 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 13:46 น.
72
อย. แจงแล้วยาดมหงส์ไทยรุ่นอื่นใช้ได้ตามปกติ หลังตรวจสูตร 2 พบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

อย. แจงแล้ว หลังประชาชนตื่นตระหนก กรณีเผยผลทดสอบ ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 รุ่นผลิต 000332 พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ชี้ รุ่นการผลิตอื่นขาย-ใช้ได้ปกติ

จากกรณีที่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมตราหงส์ไทย สูตร 2 รุ่นการผลิต 000332 วันที่ผลิต 09/12/2024 พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ผิดมาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่เกิดความกังวล และพากันตรวจสอบว่ายาดมหงส์ไทยที่ใช้อยู่นั้นใช่ล็อตการผลิตเดียวกับที่มีการเปิดเผยผลทดสอบหรือไม่ ล่าสุด อย. ได้ออกมาขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ซึ่งรุ่นการผลิตอื่นยังสามารถจำหน่ายและใช้ได้ตามปกติ

เพจเฟซบุ๊ก FDA Thai ของ อย. ระบุข้อความว่า “อย. แจงกรณีประกาศผลวิเคราะห์ยาดมสมุนไพรพบการปนเปื้อน เป็นการดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นการผลิตที่ตรวจพบการปนเปื้อน รุ่นการผลิตอื่นยังสามารถจำหน่ายและใช้ได้ตามปกติ #oryor #FDAthai #FDAnews #อย #ผลิตภัณฑ์สมุนไพร #ประกาศผลวิเคราะห์ #ยาดมสมุนไพร #ปนเปื้อน #ประชาชนอย่าตื่นตระหนก #ใช้ได้ตามปกติ”

อย่างไรก็ดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เปิดผลการตรวจวิเคราะห์ยาดมตราหงส์ไทย สูตร 2 รุ่นการผลิต 000332 หลังจากที่ส่งตรวจทั้งหมด 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและเดือนสิงหาคม พบจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตในอากาศทั้งหมด รวมทั้งจำนวนรวมของยีสต์และรา และการปกเปื้อนเชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ หากผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ, คนที่ร่างกายอ่อนแอ และ ภูมิคุ้มกันต่ำ สูดดมเข้าไปอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วย อาการไอ, หายใจลำบาก, ปวดปากและลำคอ หรือร้ายแรงถึงขั้นมีเลือดปนในน้ำลายและเสมหะ

อย. แจงกรณีประกาศผลวิเคราะห์ยาดมสมุนไพรพบการปนเปื้อน
ภาพจาก Facebook : FDA Thai

ข้อมูลจาก : FDA Thai

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย ข่าว

สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องคำใบ้ “นักการเมือง ช.” คือใคร “โรม” เชื่อหน่วยงานรัฐรู้ แต่เฉย

13 นาที ที่แล้ว
พ่อเด็กชาวลาวร้อง &quot;มูลนิธิเป็นหนึ่ง&quot; ปู่พาหลานไข้สูงหาหมอ ถูกฉีดยาจนช็อก คลินิกอ้าง วิธีปกติ ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส ข่าวอาชญากรรม

พ่อลั่นไม่ไกล่เกลี่ย! คลินิก อ.บ่อวิน ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำใช้น้ำร้อนราด แถมขู่ “มีญาติเป็นอัยการ”

25 นาที ที่แล้ว
แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน บันเทิง

แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน

27 นาที ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย! &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่? เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย! “คนละครึ่งพลัส” ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่?

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“วิโรจน์” สงสัยธุรกิจหน้าใหม่ถูกผิดปกติ ตรวจเจอนอมินี หวั่นฟอกเงิน

50 นาที ที่แล้ว
คู่มือร้านค้าสร้าง QR รับเงินในโครงการคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

วิธีสร้าง QR รับเงินคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ ถุงเงิน ทำตามนี้เงินเข้าแน่นอน

59 นาที ที่แล้ว
จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ บันเทิง

จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ศรีสุวรรณ&quot; ยื่น ป.ป.ช. สอบ &quot;อนุทิน&quot; ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ ข่าว

“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช. สอบ “อนุทิน” ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จุลพันธ์” มีลุ้นขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เชื่อเชื่อมคนรุ่นใหม่-เก่าได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จพระราชาธิบดี–สมเด็จพระราชินีภูฏาน เสด็จฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วางพวงมาลาถวายอาลัยพระพันปีหลวง ด้วยพระองค์เอง ข่าวในพระราชสำนัก

กษัตริย์จิกมี-ราชินีภูฏาน เสด็จฯ ถวายราชสักการะพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. แจงแล้วยาดมหงส์ไทยรุ่นอื่นใช้ได้ตามปกติ หลังตรวจสูตร 2 พบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ข่าว

อย. แจงด่วน ยาดมหงส์ไทยยังใช้ได้ไหม หลังสูตร 2 พบปนเปื้อนจุลินทรีย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแสดงรุ่นใหญ่ โพสต์ทวงค่าจ้าง หลังโดนเบี้ยวคิวถ่ายหนัง ลั่น ตอนนี้กำลังแย่ บันเทิง

นักแสดงรุ่นใหญ่ โพสต์ทวงค่าจ้าง หลังโดนเบี้ยวคิวถ่ายหนัง ลั่น ตอนนี้กำลังแย่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอใส่ใจ! &quot;ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์&quot; รีโพสต์ทนาย &quot;หมายจับ&quot; ชาวเน็ตแห่สงสัย หมายถึงใคร? บันเทิง

รอใส่ใจ! “ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” รีโพสต์ทนาย “หมายจับ” ชาวเน็ตแห่สงสัย หมายถึงใคร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เกาะติดหวยลาว 29/10/68 ส่องสถิติ 10 งวด เลขท้าย 2 ตัว ออกอะไรบ่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบคนไทยเสียชีวิตอีกแล้ว ตกตึกในปอยเปต เจ้าหน้าที่เร่งหาข้อมูลผู้ตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สังเวยรายแรก แลกเงินสด คนละครึ่งพลัส ตร.บุกจับจริง โทษถึงคุกหัวโต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เต้ มงคลกิตติ์” ขอเงินคืน 5 พันบาท หลังบริจาคให้ “มูลนิธิกันจอมพลัง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำรวจสวนในบ้านของคุณ ต้นไม้บางชนิด ดูสวยงาม อาจสร้างสภาพแวดล้อม ที่งูชอบ โดยไม่รู้ตัว ข่าวต่างประเทศ

คนมีบ้านระวัง 5 ต้นไม้ เรียกงูเข้าบ้าน คนไทยชอบปลูกมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า ส.บอลไทย พลาดแรงมาก ใช้ธงจีนแทนเวียดนาม ล่าสุดต้องแถลงขอโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ดงวดนี้ 1/11/68 “เจ๊นุ๊ก” ปล่อยแนวทางก่อนหวยออก พร้อมเลขชอบมาแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจ ยาดมสมุนไพรหงส์ไทย สูตร 2 พบเชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ข่าว

กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจยาดมหงส์ไทย สูตร 2 เตือนกลุ่มเสี่ยง ไอ-หายใจลำบาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ &quot;ท่านเปา&quot; เผย เด็กชายวัย 3 ขวบไข้สูง เข้าคลินิกเอกชนในชลบุรี ญาติเล่าฉีดยาแล้วช็อก แต่ถูกใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส ข่าว

ญาติโวย! คลินิก จ.ชลบุรี ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำปฐมพยาบาลผิดพลาด จนหน้าอกไหม้สาหัส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ่านเต็มๆ คำแถลง “ธวัช” ส.อบจ. พรรคประชาชนลาออก ขอโทษประชาชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 13:46 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 13:46 น.
72
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างพื้นฐานการส่งคำสั่งที่ล้ำสมัย

Axi ยกระดับประสิทธิภาพการเทรด ด้วยการส่งคำสั่งที่รวดเร็วฉับไวและสเปรดชั้นนำ

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

ส่องคำใบ้ “นักการเมือง ช.” คือใคร “โรม” เชื่อหน่วยงานรัฐรู้ แต่เฉย

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
พ่อเด็กชาวลาวร้อง &quot;มูลนิธิเป็นหนึ่ง&quot; ปู่พาหลานไข้สูงหาหมอ ถูกฉีดยาจนช็อก คลินิกอ้าง วิธีปกติ ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส

พ่อลั่นไม่ไกล่เกลี่ย! คลินิก อ.บ่อวิน ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำใช้น้ำร้อนราด แถมขู่ “มีญาติเป็นอัยการ”

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน

แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
Back to top button