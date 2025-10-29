อย. แจงด่วน ยาดมหงส์ไทยยังใช้ได้ไหม หลังสูตร 2 พบปนเปื้อนจุลินทรีย์
อย. แจงแล้ว หลังประชาชนตื่นตระหนก กรณีเผยผลทดสอบ ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 รุ่นผลิต 000332 พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ชี้ รุ่นการผลิตอื่นขาย-ใช้ได้ปกติ
จากกรณีที่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมตราหงส์ไทย สูตร 2 รุ่นการผลิต 000332 วันที่ผลิต 09/12/2024 พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ผิดมาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่เกิดความกังวล และพากันตรวจสอบว่ายาดมหงส์ไทยที่ใช้อยู่นั้นใช่ล็อตการผลิตเดียวกับที่มีการเปิดเผยผลทดสอบหรือไม่ ล่าสุด อย. ได้ออกมาขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ซึ่งรุ่นการผลิตอื่นยังสามารถจำหน่ายและใช้ได้ตามปกติ
เพจเฟซบุ๊ก FDA Thai ของ อย. ระบุข้อความว่า “อย. แจงกรณีประกาศผลวิเคราะห์ยาดมสมุนไพรพบการปนเปื้อน เป็นการดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นการผลิตที่ตรวจพบการปนเปื้อน รุ่นการผลิตอื่นยังสามารถจำหน่ายและใช้ได้ตามปกติ #oryor #FDAthai #FDAnews #อย #ผลิตภัณฑ์สมุนไพร #ประกาศผลวิเคราะห์ #ยาดมสมุนไพร #ปนเปื้อน #ประชาชนอย่าตื่นตระหนก #ใช้ได้ตามปกติ”
อย่างไรก็ดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เปิดผลการตรวจวิเคราะห์ยาดมตราหงส์ไทย สูตร 2 รุ่นการผลิต 000332 หลังจากที่ส่งตรวจทั้งหมด 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและเดือนสิงหาคม พบจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตในอากาศทั้งหมด รวมทั้งจำนวนรวมของยีสต์และรา และการปกเปื้อนเชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ หากผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ, คนที่ร่างกายอ่อนแอ และ ภูมิคุ้มกันต่ำ สูดดมเข้าไปอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วย อาการไอ, หายใจลำบาก, ปวดปากและลำคอ หรือร้ายแรงถึงขั้นมีเลือดปนในน้ำลายและเสมหะ
ข้อมูลจาก : FDA Thai
