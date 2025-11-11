ข่าว

อย.การันตี นมไทย ทุกประเภท มีคุณภาพ-ปลอดภัย แนะ ปชช.อ่านฉลากก่อนซื้อ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 17:12 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 17:12 น.
อย.การันตี นมไทย ทุกประเภท มีคุณภาพ-ปลอดภัย แนะ ปชช.อ่านฉลากก่อนซื้อ

“ภญ.สุภัทรา” เลขาธิการ อย. ชี้แจงสยบดราม่า “นมไทย” ยืนยันนมทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตมีคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดฮอร์โมน สอดคล้องมาตรฐานสากล แนะประชาชนอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อ

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกระแสที่หลายฝ่ายให้ความเห็นเรื่องผลิตภัณฑ์นมที่จำหน่ายในท้องตลาด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์นมแต่ละประเภทมีกฎหมายควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

โดยปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่น้ำนมโคสด 100% ไปจนถึงน้ำนมที่มีส่วนผสมของนมผงและส่วนผสมอื่น ๆ เพื่อปรุงแต่งรสชาติ เช่น นมปรุงแต่ง หรือ นมคืนรูป ซึ่งอาจมีการเสริมสารอาหารเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ภาพจาก: Hfocus

อย่างไรก็ตาม อย. ขอยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นมทุกประเภทที่ได้รับการอนุญาตจาก อย. มีความปลอดภัย คุณภาพมาตรฐาน และคุณค่าทางโภชนาการ ตามที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องไม่มียาปฏิชีวนะ ฮอร์โมน และจุลินทรีย์ก่อโรค

เลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. ขอแนะนำผู้บริโภคให้อ่านฉลากก่อนซื้อนม ต้องมีเลข อย. ดูส่วนประกอบ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า วันเดือนปีที่ผลิต หมดอายุหรือควรบริโภค ที่สำคัญควรอ่านฉลากโภชนาการเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ หรือปริมาณสารอาหารตามที่ต้องการ หรือมองหาสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพที่หน้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้น

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

