ย้อนดูคำทำนายชาวอเมริกันในปี 2541 เดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในปี 2568
เนื่องในโอกาสสิ้นปี ย้อนดูคำทำนาย จากผลโพลล์สำรวจชาวอเมริกันในปี 2541 เดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในปี 2568 เดาถูกหลายเรื่อง
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม สำนักข่าว CNN ได้นำผลโพลในสหรัฐฯ เมื่อปี 2541 ที่เปิดให้ทำนายอนาคตในปี 2568 โดยจากแบบสำรวจชาวอเมริกัน 1,055 ซึ่งทางสำนักข่าวได้นำผลสำรวจนั้นกลับมาดูเพื่อดูว่าชาวอเมริกันเมื่อเกือบ 27 ปีที่แล้วทำนายอะไรถูกบ้าง
โดยหนึ่งในสิ่งที่ชาวอเมริกันทำนายมากที่สุดคือในช่วง 27 ปี ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีประธานาธิบดีผิวดำคนแรก ซึ่งนั่นก็คือบารัค โอบามา, การสมรสของเพศเดียวกันจะเป็นเรื่องถูกกฎหมาย, จะมีไวรัสใหม่ขึ้นมา
นอกจากนี้ชาวอเมริกันในยุคนั้นยังมองด้วยว่าการเดินทางไปอวกาศไม่น่าจะเป็นเรื่องทั่วไปสำหรับคนธรรมดา หรือโลกมนุษย์น่าจะไม่ได้พบกับเอเลียนในปี 2568
อย่างไรก็ตามชาวอเมริกันก็เดาผิดว่า สหรัฐฯจะมีประธานาธิบดีหญิงคนแรก, ยารักษามะเร็ง และ เชื่อว่ามนุษย์จะมีอายุได้มากถึง 100 ปี เป็นเรื่องปกติ
ขณะที่ ร้อยละ 70 เห็นว่าคุณภาพชีวิตของคนรวยจะดีขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นแตกเป็นสองฝ่ายพอ ๆ กันว่า สถานการณ์ของชนชั้นกลางจะดีขึ้นหรือแย่ลง และคนส่วนใหญ่คาดว่าชีวิตของคนยากจนจะเลวร้ายลง
เกือบ 8 ใน 10 คน คาดว่าในอนาคต ชาวอเมริกันจะมีความเป็นส่วนตัวในชีวิตน้อยลง และ ร้อยละ 57 เห็นว่าตนเองจะมีเสรีภาพส่วนบุคคลลดลง
ผู้ตอบส่วนใหญ่ยังคาดว่าจะเกิดอัตราอาชญากรรมที่สูงขึ้น คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ย่ำแย่ลง และค่านิยมทางศีลธรรมที่ถดถอยลง โดย ร้อยละ 71 เห็นว่าจะเป็นเรื่องยากขึ้นในการเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตเป็นคนดี
อย่างไรก็ตาม มุมมองของชาวอเมริกันก็ยังมีด้านบวกอยู่บ้าง โดยคนส่วนใหญ่เชื่อว่าความสัมพันธ์ด้านเชื้อชาติจะดีขึ้น และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์จะเพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นก็ตาม
