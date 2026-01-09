5 ราศีงานทีมเวิร์กเด่น ผู้ใหญ่เห็นผลงาน เพื่อนร่วมงานช่วยส่งขึ้น

ดูดวง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 14:27 น.
หมอดูชี้เป้า 5 ราศี ยิ่งทำเป็นทีมยิ่งรุ่ง เจ้านายปลื้มผลงาน เพื่อนร่วมงานซัพพอร์ตดีไม่มีแทงข้างหลัง เตรียมเลื่อนขั้นรับโบนัสก้อนโตจากการผนึกกำลัง

ช่วงรอยต่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 นี้ ดวงดาวแห่งมิตรภาพและความสำเร็จ (เรือนสหัชชะและกัมมะ) โคจรมาทำมุมที่ดีส่งเสริมซึ่งกันและกัน สำหรับ 5 ราศีต่อไปนี้ บอกลาการทำงานแบบ One Man Show ไปได้เลย เพราะดวงของคุณโดดเด่นมากในเรื่องของ “พลังสามัคคี” ยิ่งจับมือเพื่อนร่วมงานแน่นเท่าไหร่ แสงสปอตไลต์จากผู้ใหญ่ยิ่งส่องถึงคุณมากเท่านั้น มาดูกันว่าใครบ้างที่เตรียมตัวรุ่งยกทีม!

1. ราศีธนู

ชาวธนูเปิดปีมาด้วยบทบาทของ “นักประสานสิบทิศ” คุณจะเป็นคีย์แมนสำคัญที่ทำให้ทีมที่เคยมีความขัดแย้งกลับมาจูนกันติด โปรเจกต์ที่เคยติดขัดจะเดินหน้าต่อได้เพราะวาทศิลป์และการประนีประนอมของคุณ เพื่อนร่วมงานจะเกรงใจและให้ความร่วมมือดีเยี่ยม

เจ้านายจับตามองความสามารถในการบริหารคนของคุณอยู่ มีโอกาสได้รับมอบหมายให้คุมโปรเจกต์ใหญ่ที่มีความสำคัญระดับองค์กร

2. ราศีเมถุน

ดวงการเจรจาเป็นเลิศ แต่ลำพังพูดคนเดียวอาจไม่หนักแน่นพอ โชคดีที่ปีนี้เพื่อนร่วมงานสายข้อมูล (Back Office) จะทำหน้าที่ซัพพอร์ตคุณสุดตัว เวลาคุณต้องออกไปพรีเซนต์งานหรือขายลูกค้า ทีมงานจะเตรียมข้อมูลใส่พานมาให้คุณแบบเป๊ะเวอร์ ทำให้คุณตอบคำถามได้ฉะฉาน มั่นใจ

ผู้ใหญ่ชื่นชมในความพร้อมและความเป็นมืออาชีพของคุณ เครดิตความดีความชอบครั้งนี้จะส่งผลให้คุณและทีมได้รับโบนัสพิเศษหรือคำชมเชยครั้งใหญ่

3. ราศีกุมภ์

ชาวกุมภ์มักมีไอเดียล้ำ ๆ เสมอ แต่บางทีก็ทำจริงยาก ปีนี้คุณจะได้เพื่อนร่วมงานสายปฏิบัติการมาช่วย “ทำให้เป็นจริง” สิ่งที่คุณคิดฝันไว้ จะถูกเพื่อนร่วมงานช่วยกันลงมือทำจนเป็นรูปเป็นร่าง ความบ้าบิ่นของคุณบวกกับความละเอียดของเพื่อน จะสร้างผลงานมาสเตอร์พีซ

ผู้บริหารจะทึ่งในนวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่ทีมคุณนำเสนอ นำไปสู่การปรับเลื่อนตำแหน่งหรือได้งบประมาณสนับสนุนเพิ่ม

4. ราศีสิงห์

ชาวสิงห์ปีนี้บารมีจับมาก คุณไม่ได้ทำงานเก่งคนเดียว แต่เก่งในการ “ดึงศักยภาพคนอื่น” ออกมาใช้ คุณจะสามารถแบ่งงานให้เพื่อนร่วมงานได้ถูกกับจริต (Put the right man on the right job) ทำให้งานลื่นไหล ไม่สะดุด ทุกคนในทีมมีความสุขที่ได้ทำงานกับคุณ

ผู้ใหญ่มองเห็นความเป็นผู้นำในตัวคุณชัดเจนมาก มีเกณฑ์ถูกทาบทามให้ขึ้นสู่ระดับ Management เพราะเชื่อมือว่าคุณคุมคนอยู่

5. ราศีตุลย์

ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกล แต่ชาวตุลย์เอาด้วย “ความน่ารัก” ล้วน ๆ ปีนี้คุณแทบไม่ต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ ก็มีเพื่อนร่วมงานอาสามาช่วยแบ่งเบาภาระ งานยาก ๆ จะกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นธุรการ เอกสาร หรือการประสานงาน ทุกคนพร้อมใจกันดันคุณ

ผลงานจะออกมาสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ ผู้ใหญ่จะประเมินผลงานคุณในระดับ A+ เพราะเห็นถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยม

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับ 5 ราศีนี้ กุญแจสำคัญของความสำเร็จในปี 2569 คือคำว่า “ให้เครดิต” ครับ เมื่อได้รับคำชมจากเจ้านาย หรือได้รับรางวัลความสำเร็จ อย่าลืมที่จะเอ่ยชื่อเพื่อนร่วมงาน หรือเลี้ยงขนม/กาแฟ เพื่อเป็นการขอบคุณน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ

แนะนำให้นำ “ขนมหวานที่มีสีทอง” (เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง หรือช็อกโกแลตห่อทอง) ไปแจกจ่ายเพื่อนร่วมงานในเช้าวันจันทร์ จะช่วยกระชับมิตรภาพ เสริมความหวานชื่นในการทำงาน และทำให้ผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตายิ่งขึ้น

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

