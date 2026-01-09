5 ราศีงานทีมเวิร์กเด่น ผู้ใหญ่เห็นผลงาน เพื่อนร่วมงานช่วยส่งขึ้น
หมอดูชี้เป้า 5 ราศี ยิ่งทำเป็นทีมยิ่งรุ่ง เจ้านายปลื้มผลงาน เพื่อนร่วมงานซัพพอร์ตดีไม่มีแทงข้างหลัง เตรียมเลื่อนขั้นรับโบนัสก้อนโตจากการผนึกกำลัง
ช่วงรอยต่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 นี้ ดวงดาวแห่งมิตรภาพและความสำเร็จ (เรือนสหัชชะและกัมมะ) โคจรมาทำมุมที่ดีส่งเสริมซึ่งกันและกัน สำหรับ 5 ราศีต่อไปนี้ บอกลาการทำงานแบบ One Man Show ไปได้เลย เพราะดวงของคุณโดดเด่นมากในเรื่องของ “พลังสามัคคี” ยิ่งจับมือเพื่อนร่วมงานแน่นเท่าไหร่ แสงสปอตไลต์จากผู้ใหญ่ยิ่งส่องถึงคุณมากเท่านั้น มาดูกันว่าใครบ้างที่เตรียมตัวรุ่งยกทีม!
1. ราศีธนู
ชาวธนูเปิดปีมาด้วยบทบาทของ “นักประสานสิบทิศ” คุณจะเป็นคีย์แมนสำคัญที่ทำให้ทีมที่เคยมีความขัดแย้งกลับมาจูนกันติด โปรเจกต์ที่เคยติดขัดจะเดินหน้าต่อได้เพราะวาทศิลป์และการประนีประนอมของคุณ เพื่อนร่วมงานจะเกรงใจและให้ความร่วมมือดีเยี่ยม
เจ้านายจับตามองความสามารถในการบริหารคนของคุณอยู่ มีโอกาสได้รับมอบหมายให้คุมโปรเจกต์ใหญ่ที่มีความสำคัญระดับองค์กร
2. ราศีเมถุน
ดวงการเจรจาเป็นเลิศ แต่ลำพังพูดคนเดียวอาจไม่หนักแน่นพอ โชคดีที่ปีนี้เพื่อนร่วมงานสายข้อมูล (Back Office) จะทำหน้าที่ซัพพอร์ตคุณสุดตัว เวลาคุณต้องออกไปพรีเซนต์งานหรือขายลูกค้า ทีมงานจะเตรียมข้อมูลใส่พานมาให้คุณแบบเป๊ะเวอร์ ทำให้คุณตอบคำถามได้ฉะฉาน มั่นใจ
ผู้ใหญ่ชื่นชมในความพร้อมและความเป็นมืออาชีพของคุณ เครดิตความดีความชอบครั้งนี้จะส่งผลให้คุณและทีมได้รับโบนัสพิเศษหรือคำชมเชยครั้งใหญ่
3. ราศีกุมภ์
ชาวกุมภ์มักมีไอเดียล้ำ ๆ เสมอ แต่บางทีก็ทำจริงยาก ปีนี้คุณจะได้เพื่อนร่วมงานสายปฏิบัติการมาช่วย “ทำให้เป็นจริง” สิ่งที่คุณคิดฝันไว้ จะถูกเพื่อนร่วมงานช่วยกันลงมือทำจนเป็นรูปเป็นร่าง ความบ้าบิ่นของคุณบวกกับความละเอียดของเพื่อน จะสร้างผลงานมาสเตอร์พีซ
ผู้บริหารจะทึ่งในนวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่ทีมคุณนำเสนอ นำไปสู่การปรับเลื่อนตำแหน่งหรือได้งบประมาณสนับสนุนเพิ่ม
4. ราศีสิงห์
ชาวสิงห์ปีนี้บารมีจับมาก คุณไม่ได้ทำงานเก่งคนเดียว แต่เก่งในการ “ดึงศักยภาพคนอื่น” ออกมาใช้ คุณจะสามารถแบ่งงานให้เพื่อนร่วมงานได้ถูกกับจริต (Put the right man on the right job) ทำให้งานลื่นไหล ไม่สะดุด ทุกคนในทีมมีความสุขที่ได้ทำงานกับคุณ
ผู้ใหญ่มองเห็นความเป็นผู้นำในตัวคุณชัดเจนมาก มีเกณฑ์ถูกทาบทามให้ขึ้นสู่ระดับ Management เพราะเชื่อมือว่าคุณคุมคนอยู่
5. ราศีตุลย์
ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกล แต่ชาวตุลย์เอาด้วย “ความน่ารัก” ล้วน ๆ ปีนี้คุณแทบไม่ต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ ก็มีเพื่อนร่วมงานอาสามาช่วยแบ่งเบาภาระ งานยาก ๆ จะกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นธุรการ เอกสาร หรือการประสานงาน ทุกคนพร้อมใจกันดันคุณ
ผลงานจะออกมาสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ ผู้ใหญ่จะประเมินผลงานคุณในระดับ A+ เพราะเห็นถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยม
คำแนะนำส่งท้าย
สำหรับ 5 ราศีนี้ กุญแจสำคัญของความสำเร็จในปี 2569 คือคำว่า “ให้เครดิต” ครับ เมื่อได้รับคำชมจากเจ้านาย หรือได้รับรางวัลความสำเร็จ อย่าลืมที่จะเอ่ยชื่อเพื่อนร่วมงาน หรือเลี้ยงขนม/กาแฟ เพื่อเป็นการขอบคุณน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ
แนะนำให้นำ “ขนมหวานที่มีสีทอง” (เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง หรือช็อกโกแลตห่อทอง) ไปแจกจ่ายเพื่อนร่วมงานในเช้าวันจันทร์ จะช่วยกระชับมิตรภาพ เสริมความหวานชื่นในการทำงาน และทำให้ผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตายิ่งขึ้น
