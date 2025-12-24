กล้ามาก! หนุ่มเขมร ขอแก้ปัญหาชาติ เสนอตัวแต่งงาน ลูกสาว คิม จองอึน หวังดึงเกาหลีเหนือเป็นพวก
หนุ่มกัมพูชาโพสต์ไวรัล เสนอทางออกสุดล้ำ หวังดองญาติท่านผู้นำเกาหลีเหนือ โพสต์ภาพคู่พ่อลูกพร้อมแคปชั่นเด็ด ด้านเพื่อนร่วมชาติแห่คอมเมนต์เตือน “ถ้าทำน้องเสียใจ เตรียมตัวขิต”
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ใช้ชื่อว่า គ្រូអាយធី ได้โพสต์รูปภาพของ คิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ยืนคู่กับ คิม จูแอ ลูกสาวคนโปรด พร้อมระบุข้อความสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า “ដំណោះស្រាយល្អមួយ! ដណ្តឹងកូន គាត់” ซึ่งแปลเป็นไทยได้ทำนองว่า “ทางออกที่ดีมาก ๆ! ไปสู่ขอลูกสาวเขาซะ”
โพสต์ดังกล่าวดูเหมือนต้องการสื่อว่า การเชื่อมสัมพันธไมตรีด้วยการเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกับมหาอำนาจอย่างเกาหลีเหนือ อาจเป็นทางออกหรือโซลูชัน ในการแก้ปัญหาบางอย่าง (ซึ่งอาจหมายถึงปัญหาความมั่นคงหรือการเมืองระหว่างประเทศ) แต่ยังไม่แน่ชัดว่าเจ้าของโพสต์ต้องการสื่อสารด้วยอารมณ์ขันแบบตลกร้าย หรือต้องการเกาะกระแสสถานการณ์ตึงเครียดในปัจจุบัน
หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตเขมรจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงขบขันปนเตือนสติด้วยความหวังดี เพราะการเป็นเขยของท่านผู้นำสูงสุดไม่ใช่เรื่องล้อเล่น อาทิ
“แต่ถ้าทำให้ลูกสาวเขาเสียใจ ก็เตรียมตัวไว้เลยนะ” (หมายถึงเตรียมตัวตาย)
“หมั้นแล้วห้ามทรยศ ห้ามไปดื่มเหล้า ห้ามไปเจอเพื่อนผู้หญิงเด็ดขาด”
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงกระแสสีสันในโลกโซเชียลมีเดียของกัมพูชาเท่านั้น ยังต้องรอติดตามว่าเจ้าของโพสต์จะออกมาอัปเดตเพิ่มเติมหรือไม่ว่า “ทางออก” ที่เขานำเสนอนั้นมีนัยแอบแฝงอะไรมากกว่าความบันเทิงหรือไม่
