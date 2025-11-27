ดวงการเงิน 2569 เปิดคำทำนาย 12 ราศี ใครจะดวงเฮง ยืนหนึ่งตลอดทั้งปี
เปิดคำทำนายดวงการเงิน 12 ราศี ประจำปี 2026 (พ.ศ. 2569) ราศีไหนจะดวงเฮงที่สุด และราศีไหนต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเป็นพิเศษ เช็กเลยที่นี่
เตรียมนับถอยหลังส่งท้ายปี 2025 พร้อมรับความปังในปี 2026 ล่าสุดนักพยากรณ์ชื่อดังจากไต้หวันเปิดคำทำนาย “จัดอันดับโชคลาภ 12 ราศี ประจำปี 2026” ออกมาให้ลุ้นกันแล้ว มาเช็กด่วนว่าราศีไหนเตรียมเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ หรือราศีไหนการเงินพุ่งแรงจนฉุดไม่อยู่ ใครอยากรู้แนวโน้มดวงชะตาเพื่อวางแผนรับทรัพย์ปีหน้า ห้ามพลาด
อันดับ 1 ราศีกรกฎ
ปีนี้ดวงการเงินปังแบบฉุดไม่อยู่ ครึ่งปีแรกจะมีความมั่นใจ กล้าลองหาเงินช่องทางใหม่ ๆ ช่วงเมษายน-พฤษภาคม จะได้รับผลประโยชน์จากความร่วมมือ หรือทำธุรกิจกับคนรัก ช่วงกลางปี (มิ.ย.-ก.ค.) ดวงดาวหลายดวงส่งผลดี ทำให้การวางแผนการเงิน การลงทุน ราบรื่น แถมยังเปลี่ยนงานอดิเรกให้เป็นเงินได้ด้วย เช่น สอนพิเศษ หรือขายของออนไลน์
ครึ่งปีหลัง (ส.ค.-พ.ย.) รายได้ยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งถ้ามีการเซ็นสัญญาหรือลงทุนระยะยาว จะยิ่งส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต ได้กินหรูอยู่สบาย ได้ไปเที่ยวสมใจ สำหรับชาวกรกฎ ปี 2026 ไม่ใช่แค่การเงินมั่นคง แต่ยังมีโชคลาภลอยมาหา และการวางแผนระยะยาวก็จะออกดอกออกผลอย่างงดงาม
อันดับ 2 ราศีสิงห์
ปี 2026 คือปีแห่งการกอบโกย ครึ่งปีหลัง ดวงดาวแห่งความโชคดีจะส่งผลให้ชาวสิงห์หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ทั้งงานและการลงทุน ความมั่นใจมาเต็ม กล้าคิดกล้าทำ โดยเฉพาะเดือนสิงหาคม ไฟแรงเวอร์ ผลงานเข้าตาเจ้านาย มีโอกาสได้ขึ้นเงินเดือนหรือถูกซื้อตัว นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม การเงินจะเริ่มนิ่งขึ้น รู้จักบริหารจัดการเงินได้ดี ทำให้สถานะทางการเงินมั่นคงสุดๆ แค่ขยันและรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ รับรองรุ่งทั้งงานทั้งเงิน
อันดับ 3 ราศีเมถุน
ดวงการเงินขาขึ้นสุด ๆ มีรายได้เข้ามาทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป เตรียมรับข่าวดีจากการลงทุน งานเสริม หรือโบนัสก้อนโต ช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน สมองแล่นเรื่องวางแผนการเงิน เหมาะมากที่จะวางแผนออมเงินระยะยาวหรือซื้อประกัน ครึ่งปีหลัง (ก.ค. เป็นต้นไป) รายได้หลักมั่นคง มีลุ้นเลื่อนขั้นปรับเงินเดือน แถมคู่รักหรือพาร์ทเนอร์ยังช่วยหนุนเรื่องเงินทอง อาจได้ลงทุนร่วมกันหรือทำธุรกิจเสริม
อันดับ 4 ราศีกันย์
ครึ่งปีแรก แม้เรื่องเงินจะยังไม่เด่นชัด แต่คอนเนกชั่นจะนำพาโอกาสทองมาให้ โดยเฉพาะช่วงมีนาคม-มิถุนายน อาจได้ร่วมโปรเจกต์หรือทีมงานใหม่ ๆ ที่สร้างรายได้เพิ่ม ครึ่งปีหลัง (ส.ค.-ต.ค.) เตรียมตัวรับทรัพย์ เป็นช่วงพีคที่หาเงินได้เยอะ แต่ก็ใช้เยอะเหมือนกัน รายได้อาจมาจากงานพาร์ทไทม์ งานเสริม หรือทักษะใหม่ ๆ ที่ไปเรียนมา
อันดับ 5 ราศีตุลย์
ปีนี้การเงินดีวันดีคืน ครึ่งปีแรก งานรุ่ง เงินพุ่ง โดยเฉพาะช่วงมีนาคม-มิถุนายน มีโอกาสเลื่อนขั้น รับจ็อบ หรือขยายงานเสริม ได้เงินเป็นกอบเป็นกำ แต่ช่วงต้นปี (ม.ค.-เม.ย.) กระแสเงินอาจไม่นิ่ง อย่าเพิ่งรีบใช้จ่ายตามอารมณ์ และควรกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ครึ่งปีหลัง (ก.ค.-ต.ค.) การเงินคึกคัก โดยเฉพาะเดือนสิงหาคม จะมีรายได้จากงานเสริมหรือยอดขายปัง ๆ แต่เดือนตุลาคมระวังกระเป๋าฉีกเพราะอยากอัปเกรดชีวิต
อันดับ 6 ราศีพิจิก
ภาพรวมถือว่านิ่ง ๆ แต่มีคลื่นลมบ้าง ครึ่งปีแรก การเงินเรื่อย ๆ ไม่มีอะไรหวือหวา แต่พอเข้าเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป อาจมีช่องทางลงทุนระยะสั้นหรือโปรเจกต์ใหม่ ๆ เข้ามา แต่ก็ต้องระวังรายจ่ายฉุกเฉินด้วย ตุลาคมเป็นต้นไป ดวงการเงินจะดีขึ้นเล็กน้อย แต่ระวังกิเลสครอบงำจนช้อปเพลินเกินงบ
อันดับ 7 ราศีธนู
การเงินอยู่ในระดับกลาง ๆ แต่ประมาทไม่ได้ ต้นปีถึงมีนาคม หัวแล่นเรื่องลงทุน มีไอเดียหาเงินเพียบ แต่ก็พร้อมจะควักกระเป๋าจ่ายง่าย ๆ เหมือนกัน ใครมาขอยืมเงินหรือชวนลงทุนต้องคิดหนัก ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความรักหรือความสัมพันธ์ ตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไป อาจมีรายจ่ายงอกเงยแบบไม่ทันตั้งตัว เช่น ใส่ซองงานแต่งเพื่อน หรือสังสรรค์กับครอบครัว ช่วงปลายปี (ก.ย.-พ.ย.) ดวงการเงินจะกระเตื้องขึ้นมาหน่อย
อันดับ 8 ราศีกุมภ์
ปีนี้การเงินเปลี่ยนแปลงชัดเจน เริ่มต้นปีด้วยการหันมาใส่ใจบัญชีรายรับรายจ่ายมากขึ้น ช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคม ขยันหาเงินสุด ๆ แต่รายจ่ายก็ตามมาติด ๆ เช่นกัน ข่าวดีคือช่วงกรกฎาคม-กันยายน โชคลาภจะวิ่งเข้าหาอย่างจัง กันยายน-ตุลาคม ให้ระวังเรื่องสัญญาและการร่วมหุ้น อาจมีปัญหาเพราะความไว้ใจ ปีนี้ถ้าคุมตัวเองอยู่ก็รวยได้ แต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ เงินไหลออกกระเป๋าแน่นอน
อันดับ 9 ราศีพฤษภ
ปี 2026 ถือว่ามั่นคงและมั่งคั่ง หาเงินเก่งและใช้เงินเก่งไม่แพ้กัน ช่วงพฤษภาคม-สิงหาคม ดวงดาวหลายดวงส่งผลดี ทำให้มีช่องทางทำเงินหลากหลาย ทั้งงานหลัก งานเสริม หรือจ็อบพิเศษ แต่ต้องระวังอารมณ์ชั่ววูบ อยากซื้อของหรือลงทุนแบบปุบปับ ครึ่งปีหลังรายจ่ายในครอบครัวอาจเพิ่มขึ้น และช่วงกันยายน-ตุลาคม การเงินจะแกว่ง ๆ หน่อย มักเสียเงินเพื่อคลายเครียดหรือเพราะความเกรงใจ
อันดับ 10 ราศีมีน
เดือนมีนาคม การเงินขึ้น ๆ ลง ๆ เหมือนรถไฟเหาะ ต้องแยกแยะให้ออกระหว่างความฝัน กับความจริง ตลอดทั้งปี ชาวมีนจะกังวลเรื่องความมั่นคงทางการเงิน แต่ก็มักจะหลงทาง บริหารเงินไม่ถูกจุด ช่วงกุมภาพันธ์-เมษายน มีโอกาสรับทรัพย์ระยะสั้น แต่ต้องระวังเรื่องการโอนเงินผิด หรือซื้อของแล้วมีปัญหาคืนเงินไม่ได้ ครึ่งปีหลัง การเงินเข้าสู่ช่วงจัดระเบียบใหม่ อาจรู้สึกตึงมือบ้าง เดือนตุลาคมระวังได้เงินคืนช้า หรือมีปากเสียงเรื่องเงินกับคนอื่น
อันดับ 11 ราศีเมษ
ช่วงต้นปี (ม.ค.-เม.ย.) การเงินผันผวนหนัก ต้องคุมสติเรื่องการใช้จ่ายให้ดี โดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ระวังเปย์หนักเพื่อสนองความต้องการตัวเอง เดือนเมษายน พอจะมีรายได้เข้ามาให้ชื่นใจบ้าง แต่ก็อาจหมดไปกับการอัปเกรดชีวิตให้หรูหราขึ้น ครึ่งปีหลัง ระวังเรื่องเงินหายหรือบัตรเครดิตโดนรูด แนะนำให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง งดสร้างหนี้เพิ่มในปี 2026 จะดีที่สุด
อันดับ 12 ราศีมังกร
ตลอดทั้งปี ดาวพลูโตจะส่งผลต่อเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ทำให้ชาวมังกรต้องรื้อระบบความคิดเรื่องการใช้จ่ายใหม่หมด ไม่ว่าจะเพราะการลงทุน เปลี่ยนงาน หรือภาระครอบครัว ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ไฟแรง อยากหาเงินเยอะ ๆ แต่ระวังจะหน้ามืดตามัวใช้เงินวูบวาบ จะลงทุนอะไรคิดให้ดี อย่าโลภหรือเชื่อเพื่อนง่าย ๆ เดี๋ยวจะเจ็บตัว ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจน และถ้าต้องทำธุรกรรมการเงินกับใคร ให้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร อย่าใช้แค่สัญญาใจ
