น้ำแข็ง ทิพวรรณ รถตู้ชนยับ นาทีควันโขมง แพนิค-หายใจไม่ออก แฟน ๆ แห่ห่วง

น้ำแข็ง ทิพวรรณ เล่านาทีรถตู้ประสบอุบัติเหตุ ระทึกรถควันโขมง ตัวกระแทกเบาะแรง แพนิค-หายใจไม่ออก ล่าสุดอาการปลอดภัยดี เผยสปิริตแรงเตรียมลุยงานต่อทันที
ทำเอาหัวใจแฟนคลับหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม หลังเห็นภาพรถตู้สภาพพังยับเยินของลูกทุ่งสาวอินดี้ขวัญใจวัยรุ่น น้ำแข็ง ทิพวรรณ ประสบอุบัติเหตุรุนแรงจนหลายคนหวั่นใจ แต่ในความโชคร้ายยังมีปาฏิหาริย์ ล่าสุดเจ้าตัวและทีมงานรอดปลอดภัยราวกับปาฏิหาริย์ พร้อมเปิดเผยโมเมนต์สุดประทับใจในวินาทีความเป็นความตายที่พิสูจน์ให้เห็นถึงคำว่ามิตรภาพ
หลังจากเกิดเหตุ น้ำแข็ง ทิพวรรณ ได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว น้ำแข็ง ทิพวรรณ ระบุว่า “หนูและทีมงานปลอดภัยนะคะ ไม่มีใครรับบาดเจ็บ มีช้ำถลอกนิดหน่อย ขอบคุณทุก ๆ คนที่เป็นห่วงนะคะ”
แต่สิ่งที่ทำเอาแฟน ๆ น้ำตาซึม คือการบอกเล่าเบื้องหลังเหตุการณ์สุดวิกฤตในรถเต็มไปด้วยควัน ประตูรถเปิดไม่ออก ตัวของน้ำแข็งกระเด็นชนเบาะอย่างแรงจนตกลงไปกองข้างล่าง เธอตกอยู่ในอาการแพนิก ร้องไห้และหายใจไม่ออก ในความมืดมิด มีมือเล็ก ๆ ของ น้องเค้ก เข้ามากอดตนไว้แน่น และมือของ พี่บิ๋ว ที่คอยตบหน้าอกเรียกสติ รวมถึง โบกัส ที่รีบประสานงานช่วยเหลือทุกทาง
น้ำแข็งทิ้งท้ายประโยคสุดซึ้งว่า เหตุการณ์นี้ทำให้รู้ซึ้งทันทีว่า “วันที่หนูไม่มีใคร หนูยังมีพวกเค้า ทำให้รู้สึกไม่ได้ตัวคนเดียว”
ด้าน โบกัส จารุวัฒน์ ทีมงานคนสำคัญที่อยู่ในเหตุการณ์ แจ้งความคืบหน้าการรักษาตัว หลังจากลงคอนเสิร์ตที่เพชรบูรณ์และเดินทางมารักษาต่อทันทีที่ รพ.เกษมราษฎร์ นนทบุรี เผยว่า “อัปเดตอาการ น้องน้ำแข็งนะครับ ตอนนี้ได้มารักษาตัวที่ รพ. เกษมราษฎร์ ลงคอนเสิร์ตจากเพชรบูรณ์เสร็จก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลที่เกษมราษฎร์นนทบุรีเลย คุณหมอได้ทำการตรวจสแกนเอ็กซเรย์ให้น้องน้ำแข็ง โบกัส และน้องเค้ก ผลการตรวจไม่มีกระดูกจุดไหนแตกหัก มีแค่อาการ ฟกช้ำ จากการกระเเทกอย่างแรง ส่วนผมมีไข้ ทางโรงพยาบาลเลยให้นอนแอดมิดพักฟื้นเพื่อที่พรุ่งนี้จะได้ไปโชว์งานต่อที่จังหวัดนนทบุรีต่อไป”
งานนี้ทำเอาแฟนเพลงแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจกันล้นหลาม ขอให้สาวน้ำแข็และทีมงานหายเจ็บหายปวด และกลับมามอบความสุขหน้าเวทีได้โดยเร็ว
