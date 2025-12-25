ข่าวต่างประเทศ

ไปไม่รอด! ฮวาง ฮานา ไฮโซเกาหลี ถูกจับคาสนามบิน หลังหนีคดี ใช้ชีวิตหรู-กบดานกัมพูชา

ฮวาง ฮานา ถูกรวบแล้ว หลังหนีคดียากบดานกัมพูชา

เกมจนได้! ฮวาง ฮานา ทายาทบริษัทใหญ่ ถูกรวบตัวทันทีที่ถึงเกาหลี หลังหนีคดียาเสพติดนานนับปี ลือสะพัดใช้ชีวิตหรูกบดานกัมพูชา

กลับมาเป็นประเด็นร้อนในหน้าสื่อเกาหลีอีกครั้ง กรณี ฮวาง ฮานา (Hwang Hana) ไฮโซสาววัย 37 ปี อดีตคู่หมั้นของนักร้องดัง ‘พัค ยูชอน’ หลานสาวคนดังของผู้ก่อตั้งบริษัท Namyang Dairy ที่ชีวิตพัวพันกับมหากาพย์ยาเสพติดไม่จบสิ้น ล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจบินกลับเกาหลีใต้ และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมไปดำเนินคดีทันที หลังระเหเร่ร่อนหนีคดียาเสพติดไปกบดานในประเทศกัมพูชานานนับปี

สถานีตำรวจกวาชอน จังหวัดคยองกี ผยรายละเอียดการจับกุมและการตั้งข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมยาเสพติด ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2023 ฮวาง ฮานา ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าทำการฉีดสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน หรือยาไอซ์ ให้กับบุคคลอื่น 2 ราย เหตุเกิดในย่านหรูอย่างกังนัม กรุงโซล

หลังจากเริ่มมีการสอบสวนคดีดังกล่าว ในเดือนธันวาคม ปี 2023 เธอตัดสินใจหลบหนีออกนอกประเทศไปยังประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบส่งผลให้การสืบสวนต้องหยุดชะงักชั่วคราว

เมื่อกระบวนการทางกฎหมายเดินหน้าต่อไม่ได้ ทางตำรวจเกาหลีจึงได้ยื่นเรื่องต่อตำรวจสากลจนมีการออกหมาย เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งทำการเพิกถอนหนังสือเดินทางของเธอ

รายงานระบุว่าหลังจากถูกกดดัน เธอเดินทางออกจากประเทศไทยและเชื่อว่าใช้วิธีการลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายเข้าไปยังประเทศกัมพูชาและซ่อนตัวอยู่ที่นั่นมาโดยตลอด

แหล่งข่าววงในได้เผยชีวิตระหว่างการหลบหนีของไฮโซสาว เริ่มต้นกบดานที่ประเทศไทย ก่อนจะย้ายไปปักหลักที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งยังคงใช้ชีวิตหรูหรา สุงสิงกับกลุ่มคนรู้จักชาวเกาหลีและชาวจีนในพื้นที่ รวมทั้งมีกระแสข่าวลือหนาหูแพร่สะพัดในช่วงที่เธอหลบหนีอาจจะกำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วย

ทั้งยังมีข้อมูลแฉว่าเธอพยายามติดต่อเพื่อนผู้หญิงที่เกาหลีชักชวนให้บินมาหาที่ไทยและกัมพูชา โดยอ้างว่าให้มาเที่ยวและพักผ่อนด้วยกัน

ฮวาง ฮานา

ล่าสุด ทนายความของฮวาง ฮานา ได้ประสานงานมายังตำรวจว่าลูกความมีความประสงค์จะขอเข้ามอบตัวด้วยความสมัครใจนำไปสู่ขั้นตอนการจับกุม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา เวลา 07.50 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

ตำรวจเปิดเผยว่ามีการนำหมายจับเข้าแสดงตัวและควบคุมตัวเธอตั้งแต่เวลา 02.00 น. ณ สนามบินนานาชาติเตโช กรุงพนมเปญ ก่อนจะประสานงานส่งตัวเธอกลับประเทศ ก่อนจะนำตัวส่งไปยังสถานีตำรวจกวาชอนเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดต่อไป

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชื่อของ ฮวาง ฮานา เข้าไปพัวพันกับยาเสพติด เธอมีประวัติคดีอาชญากรรมที่ยาวเป็นหางว่าว ในปี 2019 ถูกตัดสินจำคุก 1 ปี (รอลงอาญา 2 ปี) ในคดีเสพยาไอซ์ ช่วงที่เป็นข่าวกับพัคยูชอน ต่อมาช่วงรอลงอาญาเจ้าตัวก่อเหตุซ้ำ ทั้งเสพยาและลักทรัพย์ กระทั่งปี 2022 ศาลฎีกาตัดสินจำคุกเธอเป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน

ข้อมูลจาก : sbs และ mk

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

