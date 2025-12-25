ไปไม่รอด! ฮวาง ฮานา ไฮโซเกาหลี ถูกจับคาสนามบิน หลังหนีคดี ใช้ชีวิตหรู-กบดานกัมพูชา
เกมจนได้! ฮวาง ฮานา ทายาทบริษัทใหญ่ ถูกรวบตัวทันทีที่ถึงเกาหลี หลังหนีคดียาเสพติดนานนับปี ลือสะพัดใช้ชีวิตหรูกบดานกัมพูชา
กลับมาเป็นประเด็นร้อนในหน้าสื่อเกาหลีอีกครั้ง กรณี ฮวาง ฮานา (Hwang Hana) ไฮโซสาววัย 37 ปี อดีตคู่หมั้นของนักร้องดัง ‘พัค ยูชอน’ หลานสาวคนดังของผู้ก่อตั้งบริษัท Namyang Dairy ที่ชีวิตพัวพันกับมหากาพย์ยาเสพติดไม่จบสิ้น ล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจบินกลับเกาหลีใต้ และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมไปดำเนินคดีทันที หลังระเหเร่ร่อนหนีคดียาเสพติดไปกบดานในประเทศกัมพูชานานนับปี
สถานีตำรวจกวาชอน จังหวัดคยองกี ผยรายละเอียดการจับกุมและการตั้งข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมยาเสพติด ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2023 ฮวาง ฮานา ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าทำการฉีดสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน หรือยาไอซ์ ให้กับบุคคลอื่น 2 ราย เหตุเกิดในย่านหรูอย่างกังนัม กรุงโซล
หลังจากเริ่มมีการสอบสวนคดีดังกล่าว ในเดือนธันวาคม ปี 2023 เธอตัดสินใจหลบหนีออกนอกประเทศไปยังประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบส่งผลให้การสืบสวนต้องหยุดชะงักชั่วคราว
เมื่อกระบวนการทางกฎหมายเดินหน้าต่อไม่ได้ ทางตำรวจเกาหลีจึงได้ยื่นเรื่องต่อตำรวจสากลจนมีการออกหมาย เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งทำการเพิกถอนหนังสือเดินทางของเธอ
รายงานระบุว่าหลังจากถูกกดดัน เธอเดินทางออกจากประเทศไทยและเชื่อว่าใช้วิธีการลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายเข้าไปยังประเทศกัมพูชาและซ่อนตัวอยู่ที่นั่นมาโดยตลอด
แหล่งข่าววงในได้เผยชีวิตระหว่างการหลบหนีของไฮโซสาว เริ่มต้นกบดานที่ประเทศไทย ก่อนจะย้ายไปปักหลักที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งยังคงใช้ชีวิตหรูหรา สุงสิงกับกลุ่มคนรู้จักชาวเกาหลีและชาวจีนในพื้นที่ รวมทั้งมีกระแสข่าวลือหนาหูแพร่สะพัดในช่วงที่เธอหลบหนีอาจจะกำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วย
ทั้งยังมีข้อมูลแฉว่าเธอพยายามติดต่อเพื่อนผู้หญิงที่เกาหลีชักชวนให้บินมาหาที่ไทยและกัมพูชา โดยอ้างว่าให้มาเที่ยวและพักผ่อนด้วยกัน
ล่าสุด ทนายความของฮวาง ฮานา ได้ประสานงานมายังตำรวจว่าลูกความมีความประสงค์จะขอเข้ามอบตัวด้วยความสมัครใจนำไปสู่ขั้นตอนการจับกุม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา เวลา 07.50 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)
ตำรวจเปิดเผยว่ามีการนำหมายจับเข้าแสดงตัวและควบคุมตัวเธอตั้งแต่เวลา 02.00 น. ณ สนามบินนานาชาติเตโช กรุงพนมเปญ ก่อนจะประสานงานส่งตัวเธอกลับประเทศ ก่อนจะนำตัวส่งไปยังสถานีตำรวจกวาชอนเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดต่อไป
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชื่อของ ฮวาง ฮานา เข้าไปพัวพันกับยาเสพติด เธอมีประวัติคดีอาชญากรรมที่ยาวเป็นหางว่าว ในปี 2019 ถูกตัดสินจำคุก 1 ปี (รอลงอาญา 2 ปี) ในคดีเสพยาไอซ์ ช่วงที่เป็นข่าวกับพัคยูชอน ต่อมาช่วงรอลงอาญาเจ้าตัวก่อเหตุซ้ำ ทั้งเสพยาและลักทรัพย์ กระทั่งปี 2022 ศาลฎีกาตัดสินจำคุกเธอเป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลือสะพัด! สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวังฮานา อดีตคู่หมั้น พัคยูชอน หนีหมายแดงซุกกัมพูชา
- หนีกบดานที่ไทย ‘ฮวาง ฮานา’ อดีตคู่หมั้นนักร้องดัง ตำรวจสากล ออกหมายแดง เจอจับทันที
ติดตาม The Thaiger บน Google News: