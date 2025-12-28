ฮอกไกโดระทึก เด็ก 5 ขวบแขนติดสายพานบันไดเลื่อนในสกีรีสอร์ต หมดสติอาการสาหัส
เกิดเหตุระทึกในฮอกไกโด เมื่อเด็กวัย 5 ขวบ แขนติดอยู่ในสายพานบันไดเลื่อนในสกีรีสอร์ต โอตารุ เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ อาการสาหัส หมดสติระหว่างถูกส่งไปโรงพยาบาล
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 28 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 10:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากครอบครัวของนักท่องเที่ยวว่า “มีเด็กติดอยู่ในบันไดเลื่อนของลานสกี” เหตุเกิดที่อาซาริกาวะ ออนเซ็น สกีรีสอร์ต (Asarigawa Onsen Ski Resort) ในเมืองโอตารุ จังหวัดฮอกไกโด
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระบุว่า จุดเกิดเหตุเป็นบันไดเลื่อนลักษณะคล้ายสายพานลำเลียงที่ติดตั้งบนเนินลาดชัน เพื่อใช้สำหรับเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวจากลานจอดรถไปยังพื้นที่เล่นสกี โดยอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณทางลงของสายพาน ซึ่งแขนขวาของเด็กชายวัย 5 ขวบได้ถูกหนีบเข้าไปในกลไกของเครื่อง
หลังได้รับแจ้งทีมกู้ภัยรุดไปยังที่เกิดเหตุและใช้เครื่องมือตัดถ่างเพื่อนำร่างของเด็กชายออกมา โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 40 นาที จึงสามารถนำแขนของเด็กออกมาจากสายพานได้สำเร็จ างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเปิดเผยว่า เด็กชายได้รับบาดเจ็บรุนแรงและอยู่ในสภาพหมดสติขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานดับเพลิงกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความประมาท ความบกพร่องของตัวเครื่อง หรือความผิดพลาดในมาตรการรักษาความปลอดภัยของลานสกี
อ้างอิง : news.web.nhk
